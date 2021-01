L’horloge de la fin du monde avertit à nouveau le public à quel point nous sommes sur le point de détruire notre monde – grâce aux théories du complot, à la pandémie de Covid et aux armes nucléaires.

Aujourd’hui (27 janvier), l’horloge a été révisée pour les prévisions apocalyptiques de 2021. Voici ce que le signe avant-coureur de la catastrophe a révélé …

Qu’est-ce que l’horloge Doomsday?

L’horloge symbolique de la fin du monde a été créée par le Bulletin of the Atomic Scientists comme un indicateur de la sensibilité du monde à l’apocalypse.

Il a été conçu en 1947 par le journal respecté – avec son cadran indiquant la probabilité d’une annihilation mondiale causée par l’homme.

L’horloge est une métaphore des menaces qui pèsent sur l’humanité par des avancées scientifiques et techniques incontrôlées.

Ainsi, si l’heure est rapprochée de minuit, plus le monde est considéré comme proche de la catastrophe.

Lorsque l’horloge a été créée il y a 74 ans, le plus grand danger pour l’humanité venait des armes nucléaires, en particulier de la perspective que les États-Unis et l’Union soviétique d’alors se dirigeaient vers une course aux armements nucléaires.

À l’époque, l’horloge était réglée entre sept minutes et minuit.

Le Bulletin a réinitialisé l’aiguille des minutes de l’horloge Doomsday 24 fois depuis ses débuts en 1947, plus récemment en 2020, lorsqu’elle est passée de deux minutes à minuit à 100 secondes à minuit.

Cette année, Bulletin des experts ont écrit une lettre ouverte au nouveau président américain Joe Biden, avertissant «qu’une erreur nucléaire américano-russe absolument catastrophique est possible.

«La Russie représente la menace la plus grave que l’on puisse imaginer pour les États-Unis; elle pourrait lancer – peut-être par erreur ou par erreur de calcul – des centaines de missiles nucléaires, avec des conséquences absolument catastrophiques.

« Nous, bien sûr, représentons une menace similaire pour les Russes. »

La décision de déplacer (ou de laisser en place) l’aiguille des minutes de l’horloge de la fin du monde est prise chaque année par le Conseil de la science et de la sécurité du Bulletin en consultation avec des sponsors, dont 13 lauréats du prix Nobel.

«L’horloge est devenue un indicateur universellement reconnu de la vulnérabilité du monde aux catastrophes causées par les armes nucléaires, le changement climatique et les technologies de rupture dans d’autres domaines», ajoute le Bulletin.

Quelle est l’heure actuelle sur l’horloge Doomsday?

En 2021, c’est une répétition de l’heure de 2020, avec l’horloge de la fin du monde pour rester à 100 secondes à minuit.

L’explicateur du Bulletin: «La pandémie de Covid est un appel au réveil.

«Les armes nucléaires et les plates-formes de livraison d’armes capables de transporter des ogives nucléaires ou conventionnelles ont continué à proliférer, tout en déstabilisant les« avancées »dans l’espace et les cyber-royaumes, dans les missiles hypersoniques et dans les défenses antimissiles.

Ses experts ont déclaré l’année dernière: «Le Bulletin du Conseil des sciences et de la sécurité des scientifiques atomiques rapproche aujourd’hui l’horloge de la fin du monde de 20 secondes plus proche de minuit – plus proche de l’apocalypse que jamais.

«Ce faisant, les membres du conseil mettent explicitement en garde les dirigeants et les citoyens du monde entier que la situation en matière de sécurité internationale est maintenant plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été, même au plus fort de la guerre froide.

« La guerre nucléaire mettant fin à la civilisation – qu’elle ait commencé par dessein, par erreur ou par simple erreur de communication – est une possibilité réelle. »

Qui met à jour l’horloge Doomsday?

L’heure apocalyptique de 2021 a été révélée lors d’une conférence en direct hébergé par le Bulletin of the Atomic Scientists.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a annoncé lors de sa conférence de presse internationale le 27 janvier 2021, que l’aiguille des minutes de l’emblématique horloge Doomsday restera la même jusqu’en 2022.

Le Conseil de la science et de la sécurité du Bulletin se réunit deux fois par an pour discuter des événements mondiaux et réinitialiser l’horloge si nécessaire.

Le conseil est composé de scientifiques et d’autres experts ayant une connaissance approfondie de la technologie nucléaire et de la science du climat, qui fournissent souvent des conseils d’experts aux gouvernements et aux agences internationales.

Quelle heure était-il en 2020?

En regardant en arrière au cours de la dernière décennie, l’horloge s’est constamment rapprochée de minuit.

En 2020, le Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board a rapproché l’horloge de l’Apocalypse de 100 secondes plus proche de minuit – plus proche que jamais de l’apocalypse.

Ses experts ont averti: «Le monde est en train de somnambuler dans un paysage nucléaire nouvellement instable.

« Les frontières de contrôle des armements qui ont aidé à prévenir la catastrophe nucléaire au cours du dernier demi-siècle sont progressivement démantelées. »

Le mouvement de l’horloge pour représenter le niveau de menace mesuré pour 2021 ne sera connu qu’à 15 heures (GMT) aujourd’hui.

L’horloge passa à deux minutes avant minuit en 1953, lorsque l’Union soviétique et les États-Unis testèrent de nouvelles bombes à hydrogène à quelques mois d’intervalle.

En 1981, sa main a été avancée, pour se reposer quatre minutes avant minuit, les experts du Bulletin expliquant: «Alors que l’année 1980 touchait à sa fin, le monde semblait se rapprocher inégalement mais inexorablement de la catastrophe nucléaire.

«L’horloge doit enregistrer ce mouvement.

«La deuxième phase du Traité de limitation des armements stratégiques avec l’Union soviétique semble être sortie de la fenêtre.

« Les armes nucléaires – destinées de plus en plus clairement à la guerre plutôt qu’à la dissuasion de la guerre – sont maintenant rapidement déployées par l’Est et l’Ouest en Europe. »

2021 – 100 secondes à minuit

2020-100 secondes à minuit

2019 – encore deux minutes à minuit

2018 – de deux minutes à minuit

2017 – deux minutes et demie à minuit

2015 – de trois minutes à minuit

2012 – cinq minutes à minuit

2010 – six minutes à minuit

1998 – 9 minutes à minuit

1995 – 14 minutes à minuit