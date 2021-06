Qu’est-ce que l’espérance de vie de la SLA, pourquoi s’appelle-t-elle la maladie de Lou Gehrig et qu’est-ce qui cause la MND de Stephen Hawking ?

La SLA est une maladie neurologique rare qui porte le nom de la légende du baseball Lou Gehrig.

Le cheval de fer est décédé en 1941, deux ans après avoir été diagnostiqué avec la maladie.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neuromusculaire mortelle incurable qui affecte les muscles volontaires du corps.

Une faiblesse musculaire progressive conduit à la paralysie et éventuellement à la mort.

La maladie attaque les cellules nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et des motoneurones, qui contrôlent le mouvement des muscles volontaires, se détériorent et provoquent raideur, contractions musculaires, faiblesse et entraînent éventuellement des difficultés à parler, à avaler et à respirer.

Finalement, la maladie provoque une paralysie et les patients meurent généralement d’une insuffisance respiratoire.

Le trouble est devenu bien connu après que le joueur de baseball Lou Gehrig en a été diagnostiqué en juin 1939.

Il a été suivi par le diagnostic de 1963 de Stephen Hawking.

Il est devenu de plus en plus connu lorsqu’en 2014, un défi en ligne est devenu viral.

Le « défi du seau à glace », également connu sous le nom de « défi du seau à glace ALS », a vu les participants renverser des seaux d’eau glacée remplis de glace sur eux-mêmes ou sur d’autres, après avoir été nominés.

Une fois que quelqu’un a terminé le défi, ils ont ensuite nommé trois amis pour emboîter le pas.

Le professeur Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018, a également joué dans un défi de seau à glace SLA en 2014, lorsqu’il a présenté ses trois enfants qui ont entrepris le défi en son nom, car il avait récemment eu une pneumonie.

Il a déclaré : « J’exhorte tout le monde à faire un don au MNDA [Motor Neurone Disease Association] pour éliminer cette terrible maladie.

Stephen Hawking lorsqu’on lui donne deux ans à vivre lorsqu’il est diagnostiqué à l’âge de 21 ans Crédit : PA : Association de la presse

Quelle est l’espérance de vie d’une personne atteinte de la SLA ?

Les personnes atteintes de SLA ont généralement une espérance de vie de deux à quatre ans à compter du diagnostic.

Environ dix pour cent des personnes vivent plus d’une décennie après le diagnostic, et la cause de décès la plus fréquente chez les personnes atteintes de SLA est l’insuffisance respiratoire.

La SLA provoque une détérioration des muscles au fil du temps Crédit : Getty – Contributeur

Pourquoi s’appelle-t-on la maladie de Lou Gehrig ?

La SLA est également connue sous le nom de MND, maladie de Charcot et maladie de Lou Gehrig.

Henry Louis « Lou » Gehrig est né aux États-Unis en 1903 et était un joueur de baseball à succès.

Il détenait de nombreux records à son époque, y compris le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem en carrière, 23, battus en 2013, et le plus grand nombre de matchs consécutifs joués, 2 130 qui ont duré 56 ans.

Surnommé « The Iron Horse », il a eu une carrière stellaire mais sa performance a piqué du nez, et il a reçu un diagnostic de SLA à son 36e anniversaire en juin 1939.

Deux jours après son diagnostic, il s’est retiré du sport et son état a été rendu public.

Deux ans plus tard, le 2 juin 1941, Lou Gehrig est décédé.

Lou Gehrig est décédé en 1941, deux ans après avoir reçu un diagnostic de SLA

En raison de sa renommée, la SLA est communément appelée maladie de Lou Gehrig en Amérique du Nord.

Quelles sont les causes de la SLA ?

La SLA est généralement diagnostiquée vers 60 ans et dans les cas héréditaires à partir de 50 ans.

Il n’y a pas de cause connue, bien que dans environ cinq à dix pour cent des cas, elle soit héréditaire.

On pense que des facteurs génétiques et environnementaux sont impliqués.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre la SLA et le traitement vise à améliorer les symptômes.