Les escrocs de BITCOIN ont utilisé des images de stars de la série télévisée à succès Dragon’s Den pour inciter des investisseurs sans méfiance à se séparer de leur argent.

Leurs images et leurs fausses citations ont été utilisées pour attirer les gens dans une arnaque Bitcon pour devenir riche rapidement sur les sites Web et les réseaux sociaux.

La star de Dragon’s Den, Deborah Meaden, a mis en garde contre les escroqueries par crypto-monnaie Crédit : AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Qu’est-ce que l’escroquerie Dragon’s Den Bitcoin ?

Il existe un certain nombre d’escroqueries Bitcoin et crypto-monnaie qui utilisent des célébrités ainsi que de fausses citations prétendant montrer que les visages célèbres ont soutenu le stratagème mais ne sont rien de plus qu’une arnaque pour obtenir votre argent.

Les stars de Dragon’s Den, Deborah Meadon et Peter Jones, sont tombées dans le piège de cette pratique.

Les investisseurs sans méfiance effectuent des dépôts sur un compte de trading créé par les fraudeurs, puis ils ont accès à des plateformes de trading convaincantes.

Dans une arnaque présumée, il a été faussement affirmé que Meadon avait déposé 250 £ à Bitcoin Revolution en direct sur l’émission de la BBC.

Meaden aurait déclaré: «Je suis toujours sous le choc, j’ai déposé 250 £ en direct sur l’émission et cela a immédiatement rapporté un profit de 73,18 £ après seulement 3 minutes. C’est le retour le plus important et le plus rapide que j’ai jamais vu après 3 minutes. Cette chose est légitime.

Cependant, Bitcoin Revolution a été démystifié comme une arnaque.

Un journaliste de Cytpo Coin Spy a déclaré : « Bitcoin Revolution est une arnaque.

« Quiconque connaît le marché des crypto-monnaies, l’escroquerie est douloureusement évidente et pue le genre d’hyperbole ridicule et d’approbations improbables qui ne seraient jamais vues dans une véritable opportunité d’investissement.

«Malheureusement, cependant, il existe des milliers d’investisseurs naïfs et inexpérimentés qui sont tous trop disposés à obtenir une part du gâteau Bitcoin.

« Grâce à eux, on pense que l’escroquerie a réclamé plusieurs milliers de dollars d’investissements volés. »

Des escrocs ont incité des investisseurs sans méfiance à se séparer de leur argent Crédit : Reuters

Qu’ont dit les Dragons à propos du Bitcoin et de la crypto-monnaie ?

Les publicités frauduleuses sont souvent placées sur des sites de médias sociaux ainsi que sur d’autres sites Web.

Ils utilisent les images des célébrités pour promouvoir les investissements frauduleux.

En cliquant sur l’annonce, vous accédez au site Web du fraudeur où les images sont à nouveau utilisées – ainsi que de fausses citations vous recommandant d’investir dans le programme.

Vous pouvez également être invité à saisir vos coordonnées, que le fraudeur utilisera ensuite pour vous téléphoner et tenter de vous persuader d’investir.

Meaden a déclaré dans le passé : « Avec la sophistication croissante de la fraude en ligne, il devient de plus en plus important d’effectuer des contrôles avant de se séparer de l’argent en ligne.

« Une recherche rapide sur Google révélera souvent la vérité et toutes les publicités en ligne doivent être lues en fonction du postulat de » Si cela semble trop beau pour être vrai, alors c’est probablement le cas « . »

En juin 2021, il a été révélé que Holly Willoughby était le visage le plus utilisé pour escroquer les gens avec leur argent.

Des photos de l’hébergeur de This Morning, 40 ans, sont également apparues sur deux faux sites Web le mois dernier, avec de fausses citations impliquant qu’elle avait investi en direct.

Une source a déclaré précédemment : « Holly n’a rien à voir avec ce stratagème calomnieux et il est épouvantable que les escrocs pensent qu’ils peuvent escroquer des innocents avec de l’argent en utilisant des tactiques comme celle-ci.

« Le site Web a l’air complètement convaincant et il n’est pas surprenant que les gens pensent qu’il pourrait être légitime. »

Le con – titré Brexit Millionaire – a déclaré que les lecteurs peuvent automatiquement négocier sur les marchés Bitcoin pour faire de gros profits.

Certaines des plus grandes célébrités britanniques ont été involontairement utilisées dans des publicités similaires en ligne, notamment le gourou de l’argent Martin Lewis, 49 ans, la duchesse de Sussex, 39 ans, Lord Alan Sugar, 74 ans, et Gordon Ramsay, 54 ans.