Une tempête de neige violente et rapide a frappé le Dakota du Nord et le Minnesota, tuant plus de 70 personnes sans presque aucun avertissement. La tempête a entraîné des dérives de neige de 7 pieds de haut et les températures ont chuté de 20 degrés en 15 minutes à certains endroits.

