Qu’est-ce que les frappes de missiles de Poutine en Ukraine ont accompli ?

Le 10 octobre, la Russie a déclenché un barrage aérien à travers l’Ukraine, ciblant les grandes villes, dont Kyiv, dans certaines des campagnes de bombardement les plus agressives depuis le début de l’invasion. C’était un autre signe que la Russie est toujours prête à utiliser des tactiques maximalistes dans cette guerre interminable de près de huit mois.

Les frappes de missiles russes ont tué au moins 19 personnes, selon des responsables ukrainiens, et endommagé des infrastructures critiques dans toute l’Ukraine, coupant l’électricité, l’eau et les réseaux mobiles. L’attaque s’est étendue sur l’Ukraine, avec des roquettes frappant des villes comme Kyiv pour la première fois depuis juin. Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, a été ciblée, tout comme Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, et des villes de l’est et du sud. La campagne a été lancée peu de temps après que Poutine ait nommé un nouveau commandant pour diriger l’effort de guerre en Ukraine, le général Sergey Surovikin, une personnalité militaire qui a supervisé le bombardement d’Alep, en Syrie.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces frappes de représailles pour le bombardement du pont de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014. Poutine a qualifié l’explosion du pont d'”acte terroriste”. Cependant, comme l’ont souligné certains experts, Moscou s’était déjà mobilisé pour une éventuelle grève au début du mois; l’attaque de Kertch offrait très probablement un prétexte pour lancer le barrage.

“Cela est conforme à l’approche de la guerre de Moscou tout au long de ce conflit, bien que pas explicitement, qui la maintient coercitive”, a déclaré Olga Oliker, directrice du programme pour l’Europe et l’Asie centrale au Crisis Group.

“L’idée est toujours que si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous allons continuer à vous infliger de la douleur”, a-t-elle ajouté. “Et ceci est un rappel.”

Ce dernier bombardement survient dans le contexte d’une aggravation des luttes militaires russes en Ukraine – et il s’agit de la dernière tentative de la Russie d’essayer de faire pression sur l’Ukraine et d’envoyer un message politique, peut-être le plus important, au public de Poutine chez lui. Les frappes ne changeront peut-être pas la dynamique sur le champ de bataille, mais la Russie peut – et continuera – de punir et de faire pression sur l’Ukraine.

Pourquoi la Russie s’est-elle engagée dans ce barrage ?

Un mois de contre-offensives ukrainiennes a réussi à retirer un territoire du contrôle du Kremlin, incitant le président russe Vladimir Poutine à introduire une mobilisation partielle de centaines de milliers de personnes, qui s’est heurtée à la résistance et au chaos en Russie. Poutine a fait semblant d’annexer quatre régions ukrainiennes sous contrôle russe partiel, mais même le Kremlin ne sait pas où fixer les frontières illégales. Le bombardement du pont de Kertch, un coup symbolique porté à Moscou, a intensifié la pression sur Poutine pour qu’il agisse.

Les frappes russes se sont poursuivies le 11 octobre, mais dans une moindre mesure. Les troupes russes reviennent également en Biélorussie. Le raisonnement de cette décision n’est pas tout à fait clair, mais cela ajoute à un sentiment de coercition – à tout moment, la Russie pourrait être disposée à escalader.

Mais la question est de savoir si la Russie le peut et sous quelle forme.

Nick Reynolds, analyste de recherche sur la guerre terrestre au Royal United Services Institute, a décrit la dernière série de frappes comme une “impulsion d’activité pour envoyer un message politique”. Mais, a-t-il ajouté, ce n’est pas quelque chose qu’ils pourront supporter.

La Russie fait face à de réelles contraintes : on se demandait déjà si le pays manquait d’armes sophistiquées comme les munitions de précision à longue portée. Entre la durée de la guerre plus longue que prévue par Moscou et les sanctions limitant sa capacité à reconstituer ses stocks, la Russie a récemment cherché des armes ailleurs. Selon des responsables ukrainiens, les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont également réussi à intercepter certains missiles russes, limitant ainsi l’impact du bombardement.

À certains égards, cela rend le blitz du 10 octobre encore plus inhabituel, que la Russie dépense de telles armes pour une attaque qui n’aura probablement pas d’effet matériel sur la trajectoire actuelle de la guerre. “Aucune des attaques d’hier n’a sapé la capacité militaire des Ukrainiens à résister”, a déclaré Mariana Budjeryn, associée de recherche principale du Projet sur la gestion de l’atome au Belfer Center de la Harvard Kennedy School. “Cela n’a fait que rendre tout le monde beaucoup plus en colère et motivé et serrer les dents qu’il n’y a vraiment aucun moyen de régler cela autrement qu’en expulsant les Russes de notre terre.”

Comme l’ont dit les experts, les frappes militaires créent des ravages, terrorisent et tuent des civils, et semblent délibérément cibler des infrastructures critiques – 12 installations énergétiques ont été endommagées, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il y a eu de réels dommages aux sources d’énergie, bien que l’électricité ait été rétablie dans certaines régions. Ce genre d’attaques, avant l’hiver, peut être une tentative cruelle d’augmenter la souffrance et d’épuiser le moral des Ukrainiens.

Sauf que cela ne s’est pas encore produit et semble peu probable. L’Ukraine a demandé plus d’aide à l’Occident pour les systèmes de défense aérienne, et l’Allemagne a déclaré lundi qu’elle accélérerait la livraison prévue des systèmes de défense aérienne à guidage infrarouge Iris-T. Le Groupe des Sept, lors d’une session d’urgence, s’est également engagé à soutenir l’Ukraine « sans se décourager », et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté les alliés occidentaux à fournir davantage d’armes à l’Ukraine.

Tout cela fait que les frappes meurtrières et dévastatrices semblent contre-productives, un autre signe que la guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Poutine l’avait prévu. “Cela signale vraiment le désespoir du Kremlin”, a déclaré Ben Hodges, conseiller principal à Human Rights First et ancien commandant général de l’armée américaine en Europe. “Leur armée a été un échec, leur logistique est épuisée, leur effort de mobilisation a été une catastrophe ratée, et même avec un nouveau commandant – qui est célèbre pour sa brutalité et je ne sais quoi d’autre – il ne pourra pas résoudre, en peu de temps, le grand nombre de problèmes profondément enracinés … dans les forces russes.

Cette décision particulière s’inscrit également dans le contexte des menaces nucléaires de Poutine. Cette frappe s’appuyait sur des armes conventionnelles, une tactique que le Kremlin a déployée en Ukraine et ailleurs. Comme l’ont dit les experts, il est difficile de savoir exactement quel message Poutine veut transmettre. D’une part, a déclaré Oliker, cela pourrait être un signe que la Russie est prête à gravir les échelons et à continuer de causer énormément de douleur – un avertissement pour cesser de pousser Moscou. “Ou vous pouvez regarder cela et dire:” Eh bien, ils dépensent presque toute leur capacité conventionnelle, plutôt que d’utiliser des armes nucléaires “, a-t-elle déclaré.

Poutine voudra peut-être que l’Ukraine et l’Occident le lisent comme le premier. Et c’est en partie pourquoi la nature contre-productive de ce récent barrage – utilisant des armes coûteuses, avec peu de gains sur le champ de bataille – est inquiétante en ce qui concerne les menaces nucléaires. Cela n’accomplit pas grand-chose, mais cela montre jusqu’où Poutine pourrait être prêt à aller.

“Peut-être que sa stratégie ne fait pas de dégâts afin d’obtenir des gains positifs”, a déclaré Budjeryn. “En fin de compte, c’est peut-être: ‘Nous descendons et nous vous emmenons juste en quelque sorte avec nous.’ C’est comme le jeu à somme négative. Nous allons souffrir, mais notre théorie de la victoire est de faire en sorte que tout le monde souffre encore plus.