Des militants de six pays européens ont déposé des plaintes simultanées mercredi, accusant des annonceurs en ligne, dont Google, de «diffuser» les données personnelles des internautes en ligne.

Le consortium, dirigé par le groupe européen de défense des droits de l’homme Liberties, souhaite que les régulateurs européens examinent comment les données personnelles d’un utilisateur peuvent être vendues à plusieurs partenaires publicitaires en un instant.

Il indique qu’un modèle largement utilisé appelé RTB – qui signifie «enchères en temps réel» – signifie que les informations ne sont pas protégées car les annonceurs s’efforcent d’atteindre les audiences les plus précieuses en ligne.

Dr Orsolya Reich, haut responsable du plaidoyer chez Liberties, m’a dit c’était « un abus du droit des personnes à la vie privée ».

« Aujourd’hui, de plus en plus de groupes de la société civile en disent assez avec ce modèle publicitaire invasif et demandent aux autorités de protection des données de se dresser contre les pratiques nuisibles et illégales qu’elles utilisent », a-t-elle déclaré.

Les plaintes accusent Google et l’Interactive Advertising Bureau (IAB), un groupe industriel, d’être les « normalisateurs » derrière le modèle de publicité RTB.

L’IAB a déclaré à Euronews qu’il s’agissait d’un organisme industriel qui ne se livrait pas lui-même à des appels d’offres en temps réel.

Google a déclaré que les utilisateurs de ses systèmes d’enchères en temps réel étaient « soumis à des politiques et des normes strictes ».

Mais qu’est-ce que les enchères en temps réel et comment cela fonctionne-t-il exactement? Euronews explique dans ce guide de questions-réponses.

Qu’est-ce que les enchères en temps réel (RTB)?

C’est lorsque les annonceurs s’engagent dans des enchères quasi instantanées pour avoir le droit d’afficher une annonce spécifique sur une page Web que vous consultez. Cela se produit que vous naviguiez sur un ordinateur, une tablette ou votre téléphone.

Comment puis-je le remarquer?

La plupart des gens auront vu des publicités pour des choses qui, par exemple, rappellent de manière suspecte des articles qu’ils ont déjà achetés – ou ont pensé acheter – en ligne.

Donne moi un exemple.

Voici une hypothèse: imaginez que vous vouliez une nouvelle veste de ski et que vous parcouriez un certain nombre de sites Web, y compris de grands détaillants comme Amazon. Vous passez du temps à regarder des modèles fabriqués par Schöffel, la société allemande de vêtements de sport.

Vous pouvez alors voir des publicités pour des vestes de ski apparaître ailleurs sur Internet, telles que des sites Web d’actualités ou des flux de médias sociaux. Celles-ci sont basées non seulement sur votre historique de navigation, mais sur la meilleure estimation de la plate-forme quant à la probabilité que vous achetiez.

Les publicités pourraient provenir de Schöffel, d’un rival comme North Face, ou d’un détaillant comme Amazon. Cela dépend de la société qui enchérit le plus pour le droit de comparaître devant vous.

Comment ça marche?

Le processus d’appel d’offres en temps réel comprend cinq grandes étapes:

Vous visitez un site Web; Le site Web demande une publicité à une plate-forme appelée «échange d’annonces»; L’échange d’annonces invite les offres à partir d’une ou plusieurs plates-formes côté demande (DSP), un service qui fonctionne avec les annonceurs; Les DSP analysent les données envoyées depuis votre ordinateur ou votre smartphone pour décider de soumissionner pour le droit de vous montrer une publicité; Le plus offrant vous montre une annonce.

Est-ce rapide?

Extrêmement. Les publicités peuvent être traitées et adaptées à vos besoins en quelques millisecondes.

Est-ce rentable?

Il semble que oui. Un estimations prévisionnelles le marché de la publicité des enchères en temps réel passera de 5,4 milliards d’euros à 22,4 milliards d’euros d’ici 2024.

Quel type de données est envoyé aux annonceurs?

Cela varie en fonction des bourses d’annonces et des fournisseurs de services, mais peut inclure des informations sur:

le type d’appareil que vous utilisez

Votre emplacement

le site Web que vous lisez en ce moment et les autres pages que vous avez consultées

votre âge, votre sexe, vos loisirs et vos intérêts

Les données vont-elles ailleurs?

Le consortium dirigé par Liberties affirme que les données personnelles sont souvent vendues entre annonceurs pour les aider à créer un profil d’utilisateurs qui peut ensuite être revendu à d’autres annonceurs.

Les annonceurs disent que cela ne peut pas se produire sans que l’utilisateur n’ait explicitement consenti au partage de ses données.

Les enchères en temps réel sont-elles légales?

Dans l’ensemble, oui. Mais les militants de la protection de la vie privée disent que le système est mal contrôlé et se développe trop rapidement pour que les gouvernements puissent en suivre l’évolution.

Townsend Feehan, directeur général de l’Interactive Advertising Bureau en Europe, a déclaré à Euronews que les enchères en temps réel « ne doivent pas impliquer le traitement des données sensibles de quiconque sans ce que l’on appelle un » consentement explicite « . Donc, s’il y a un traitement de données en cours de données sensibles sans consentement, ce comportement est illégal. «

Qui gère ces systèmes d’enchères en temps réel?

Johnny Ryan, qui travaille pour le navigateur Internet Brave, dit Il existe deux principaux systèmes d’enchères en temps réel en fonctionnement: l’un appelé « Authorized Buyers », qui a été développé par Google, et un rival connu sous le nom de « OpenRTB ».

Quelles plaintes ont été déposées?

Le consortium dirigé par Liberties, l’Union des libertés civiles pour l’Europe, a déposé mercredi des plaintes dans six États membres de l’UE: la Croatie, Chypre, la Grèce, Malte, le Portugal et la Roumanie.

Il fait suite à une action antérieure en Belgique, en Grande-Bretagne et en Irlande.

Ils affirment que les autorités de protection des données, les organes gouvernementaux qui supervisent les questions de confidentialité des données, devraient s’intéresser davantage à la manière dont les données personnelles de leurs citoyens sont stockées et gérées à des fins publicitaires.

Les plaintes reprochent à Google et à l’Interactive Advertising Bureau (IAB), un groupe industriel, d’être les «normalisateurs» derrière le modèle de publicité d’enchères en temps réel.

Que dit l’industrie?

Google a déclaré à Euronews qu’il «s’engageait pleinement» dans une enquête de la Commission de protection des données d’Irlande, où sont basées les opérations européennes de Google.

Un porte-parole a ajouté: « Les acheteurs autorisés utilisant nos systèmes sont soumis à des politiques et des normes strictes. »