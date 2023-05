Qu’est-ce que les diplômés de la génération Z attendent du travail ? Des emplois stables et un bon équilibre travail-vie personnelle.

Pour les nouveaux diplômés universitaires, l’industrie technologique est sortie et l’industrie de la défense est entrée. Eh bien, en quelque sorte.

Des entreprises comme Raytheon et Lockheed Martin ont vu certains des plus grands sauts dans l’intérêt de recherche des diplômés de cette année sur le site de carrière universitaire populaire Handshake. Pendant ce temps, pas une seule entreprise de technologie ne figurait dans le top 10. En ce qui concerne les candidatures à un emploi, le nombre de candidatures à des emplois dans le gouvernement, le droit et la politique a considérablement augmenté (84 %). énergie (53 %) ; et à peu près toutes les industries qui ne sont pas technologiques, bien que cela ait également augmenté (8%). Cela reflète probablement la croissance globale de 24% des candidatures à temps plein cette année, alors que les étudiants sont aux prises avec un marché du travail plus difficile que l’année dernière.

Si vous ne passez pas beaucoup de temps avec la génération Z, il peut être déroutant qu’une génération aussi idéaliste et férue de technologie veuille travailler pour des sous-traitants de la défense ou le gouvernement. Mais parler avec de nouveaux diplômés, ça commence à avoir du sens. Ils n’ont pas les mêmes associations que les milléniaux comme moi qui ont été témoins – et ont protesté – des guerres éternelles en Irak et en Afghanistan. Mais ils ont été exposés à de nombreux autres chaos dans leur jeune vie et recherchent maintenant la stabilité. Certains voient cela dans les emplois de la défense ainsi que dans des industries plus éprouvées. Chevron, Boeing, Bank of America et la NASA sont également en tête de liste en ce qui concerne la croissance de l’intérêt.

« La stabilité financière est vraiment importante », a déclaré Emma Fringuelli, une nouvelle diplômée de Smith qui a accepté un emploi dans un journal au nord de Boston. Le journalisme n’est pas non plus la carrière la plus stable de nos jours, mais la stabilité semble différente dans les sciences humaines. « Tout travail est un bon travail parce que vous avez en fait quelque chose qui peut vous soutenir », a-t-elle déclaré.

Quelque 85% des diplômés de 2023 ont déclaré que la stabilité était importante pour eux, selon un rapport de Handshake cette année, contre 74% au début de leur dernière année. C’était la chose la plus importante qu’ils considéraient lorsqu’ils postulaient pour un emploi, ce qui n’est généralement pas le cas. Historiquement, des choses comme le salaire et le nom de la marque sont en tête de liste, selon Handshake.

« J’ai travaillé dans quatre institutions différentes et j’ai conseillé des milliers d’étudiants », m’a dit Christine Cruzvergara, responsable de la stratégie éducative de Handshake. « Et la stabilité n’a jamais été l’un des principaux facteurs de ce que les étudiants regarderaient. »

Pourquoi les diplômés de la génération Z sont-ils si concentrés sur la sécurité et la stabilité de l’emploi ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la dernière promotion se soucie tant de la stabilité.

Bien qu’encore jeune à l’époque, la promotion de 2023 était assez âgée pour savoir que ses parents ou les parents d’amis avaient perdu leur emploi pendant la Grande Récession, et pour en ressentir le stress et les retombées économiques.

« Je me souviens d’avoir traversé le quartier en voiture en voyant des personnes qui avaient été expulsées et toutes leurs affaires sur la pelouse », a déclaré Mary Miller, une récente diplômée en études mondiales qui a obtenu un emploi de coordinatrice de l’engagement du public dans une organisation à but non lucratif. « C’était un peu effrayant quand j’étais enfant. »

Puis, à mi-chemin de leur première année à l’université, la pandémie a frappé, provoquant des licenciements massifs et bouleversant l’expérience universitaire de nombreux étudiants.

« Cette classe en particulier a vécu une année complètement différente, chaque année de toute son expérience universitaire », a déclaré Cruzvergara. « De la première année à la dernière année, ils n’ont rien vécu qui ait ressemblé exactement à l’année précédente. »

La génération Z ne rêve peut-être pas de travailler, mais elle sait qu’elle doit travailler pour vivre

Nina Stevens, qui sera bientôt diplômée de la faculté de droit et a un emploi dans un cabinet d’avocats, a déclaré qu’elle n’avait pas vraiment envisagé la stabilité avant la pandémie. « Covid a vraiment recalibré cela pour moi », a-t-elle déclaré. « Je craignais de me retrouver à nouveau au chômage, de voir tous mes amis passer par là et de devoir rentrer chez moi. Je ne voulais pas que cela se produise.

Maintenant, juste au moment où ils obtiennent leur diplôme universitaire et devraient entrer sur le marché du travail, les nouvelles de licenciements dans les entreprises technologiques qui ont élargi toute leur vie font la une des journaux. Une récession continue de se profiler, menaçant ce qui a été un marché du travail solide. C’est une économie déroutante pour tout le monde, sans parler des personnes qui débutent.

La génération Z ne rêve peut-être pas de travailler, mais elle sait qu’elle doit travailler pour vivre. Et ils ne voient pas nécessairement cette motivation comme compromettant leurs autres idéaux, comme avoir un impact positif sur le monde et maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ils essaient juste d’enfiler cette aiguille.

Apparemment, les emplois du gouvernement et même les sous-traitants de la défense peuvent convenir, même si ce n’est pas ce que j’ai entendu de la part des quelque 10 diplômés avec qui j’ai parlé. Les nouveaux diplômés sont désireux de trouver un travail stable – et beaucoup l’ont déjà fait – mais ils veulent aussi avoir l’impression que ce travail fait du bien dans le monde. Ils sont prêts à travailler dur, mais disent qu’ils ont des limites autour des heures, exigent de la flexibilité et veulent que leur employeur reconnaisse qu’il y a plus dans la vie que le travail – un sentiment à la maison avec une grande partie de la conversation sur le travail qui a défini la grande démission.

« Je veux travailler quelque part où je connais des gens, et ils me connaissent, et il est entendu que nous sommes des gens en dehors de nos emplois », a déclaré Jessica Nowak, diplômée en cinéma de l’Université d’État de San Francisco.

La génération Z est plus susceptible que les autres générations de dire qu’elle recherche un nouvel emploi qui correspond mieux à ses valeurs, offre plus d’opportunités et paie plus, selon un sondage réalisé l’année dernière par LinkedIn.

Ce n’est apparemment pas grand-chose à demander, mais c’est plus que ce que les autres générations ont.

Dans quel marché du travail la promotion 2023 entre-t-elle ?

Les diplômés pourraient bien obtenir ce qu’ils veulent, en partie grâce au fait que, malgré les inquiétudes persistantes concernant l’économie, le marché du travail est en fait très bon. Le chômage n’a jamais été aussi bas depuis plus de 50 ans. La situation se maintient pour les nouveaux diplômés, même si le tableau n’est pas aussi rose que l’an dernier.

Les employeurs prévoient d’embaucher 4% de diplômés de plus de la promotion 2023 qu’ils ne l’ont fait de la promotion 2022, selon une récente enquête de la National Association of Colleges and Employers. C’est moins que ce qu’ils avaient estimé l’automne dernier, mais cela représente toujours une croissance notable.

La plateforme de paie et de RH Gusto prévoit une histoire similaire. L’embauche de jeunes de 20 à 24 ans dans des postes salariés à temps plein ce mois-ci devrait augmenter de 5,4 %, contre une croissance de 7,2 % en mai 2022. Ainsi, le marché du travail pour les nouveaux diplômés continue de croître, mais à un rythme plus lent. .

Le marché du travail pour les diplômés ressemble beaucoup plus à 2018 ou 2019 qu’à 2008 ou 2009

« Il est en baisse par rapport à son sommet des deux dernières années, mais il revient à des niveaux que nous avions vus les années précédentes », a déclaré Luke Pardue, économiste chez Gusto. « Ce n’est pas tomber d’une falaise comme beaucoup de gros titres pourraient amener les gens à le penser. »

Autrement dit, le marché du travail des diplômés ressemble beaucoup plus à 2018 ou 2019 qu’à 2008 ou 2009.

Une partie du défi pour les nouveaux diplômés sera de comprendre qu’il existe des emplois, même s’ils doivent chercher plus dur que ces dernières années.

« Il y a encore des opportunités. C’est peut-être un peu plus difficile et cela peut demander un peu plus de persévérance », a déclaré Kelli Smith, vice-présidente adjointe pour la réussite des étudiants à l’Université de Binghamton. « Nous les encourageons à ne pas laisser ces défis les amener au point où ils ne postulent plus. »

Bien que la douleur puisse certainement être trouvée ailleurs, une grande partie des licenciements ont été isolés dans l’industrie technologique. Mais cela ne signifie pas non plus que les choses sont sombres pour les diplômés en technologie.

Les diplômés diplômés dans des domaines tels que l’informatique élargissent leur réseau aux industries en dehors de la technologie, où leurs compétences sont toujours très demandées. Pour les majors de la technologie, Handshake a enregistré une baisse de 8% des candidatures aux entreprises technologiques cette année par rapport à il y a un an, mais a enregistré une croissance des candidatures à toutes les autres industries, y compris les soins de santé, le gouvernement et les organisations à but non lucratif.

Deux majors en informatique avec qui j’ai parlé, colocataires à l’Université Brown, se dirigent vers l’industrie de la musique. Chance Emerson prévoit de faire une tournée en tant que musicien folk-pop, tandis que Jack Riley prévoit de faire de la production musicale indépendante.

Ils sont tous les deux tombés sur quelque chose qui les passionne plus que l’informatique ces dernières années, mais cela ne signifie pas qu’ils y renoncent complètement. Emerson, par exemple, a créé une startup qui aide d’autres musiciens à se connecter avec leurs fans. Tous deux travaillent également à distance pour le programme de mentorat Curious Cardinals.

« Une chose que je dirai à propos de la stabilité, c’est que je suis ravi d’avoir un diplôme en informatique pour moi-même parce que je ne suis pas inquiet de trouver un emploi si j’en ai besoin », a déclaré Emerson.