Qu’est-ce que les changements fiscaux du gouvernement signifient pour moi?

Le nouveau chancelier de Liz Truss, Jeremy Hunt, a abandonné de nouvelles réductions d’impôts introduites par son prédécesseur Kwasi Kwarteng dans le cadre du désastreux “mini-budget” qu’il a dévoilé le 23 septembre – qui a effrayé les marchés avec 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées – en cas d’urgence déclaration dans laquelle il a également considérablement réduit le soutien aux factures d’énergie des ménages de deux ans à six mois.

M. Hunt, qui n’a été nommé que vendredi, a déclaré qu’il abandonnerait son projet de réduire le taux d’imposition de base de 1p, qui devait être avancé à avril, et qu’il resterait à 20p dans la livre jusqu’à ce que le pays peut se permettre de le réduire.

La réduction de l’impôt sur les dividendes promise par M. Kwarteng ira également de pair avec les achats hors TVA pour les touristes étrangers, le gel des droits sur l’alcool et l’assouplissement des règles IR35 pour les travailleurs indépendants.

M. Hunt a déclaré que les mesures fiscales à elles seules rapporteraient 32 milliards de livres sterling après que les économistes ont estimé que le gouvernement de Mme Truss faisait face à un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques du Royaume-Uni.

“Les gouvernements ne peuvent pas éliminer la volatilité des marchés, mais ils peuvent jouer leur rôle et nous le ferons”, a déclaré la chancelière.

Son intervention rapide, qui fait suite à plusieurs semaines de turbulences sur les marchés, à des revirements majeurs et à une capitulation des conservateurs dans les sondages, laisse la crédibilité déjà négligeable de Mme Truss en lambeaux, la plate-forme économique sur laquelle elle a obtenu la direction du parti est complètement déchiquetée et le Premier ministre se bat pour son poste de premier ministre six semaines seulement après son début, piégée dans un étonnant cauchemar éveillé entièrement de sa propre fabrication.

Alors, dans l’état actuel des choses, comment les modifications fiscales du gouvernement vous affecteront-elles ?

Impôt sur le revenu Taux de 45 %

Dans son budget initial, M. Kwarteng a annoncé que le taux d’imposition sur le revenu de 45% pour les personnes gagnant plus de 150 000 £ par an serait supprimé à partir d’avril 2023.

Cette décision aurait signifié une réduction d’impôt pour les 660 000 personnes et aurait favorisé les personnes aux revenus les plus élevés.

Kwasi Kwarteng et Liz Truss en des temps plus heureux (PENNSYLVANIE)

Cependant, M. Kwarteng a ensuite été contraint de confirmer que la coupe n’aurait pas lieu (en disant qu’elle était devenue “une distraction”) après une réaction violente de députés conservateurs, dont Michael Gove et Grant Shapps, le premier de plusieurs énormes demi-tours qui épeleraient le fin pour son mini-budget radical mais ridicule.

impôt sur les sociétés

Après avoir rappelé M. Kwarteng à Londres après une réunion du FMI à Washington, DC, le vendredi 14 octobre afin d’être limogé et remplacé par M. Hunt, Mme Truss a donné une conférence de presse très courte et très maladroite depuis la salle de briefing de Downing Street dans laquelle elle a annoncé un autre demi-tour.

L’impôt sur les sociétés, payé par les entreprises sur leurs bénéfices, passera désormais de 19% à 25% l’année prochaine, a-t-elle déclaré, bien que son ancienne chancelière ait déclaré au Parlement qu’il serait supprimé dans le cadre de leur «croissance, croissance, croissance ” ordre du jour.

Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle voulait toujours offrir une “économie à forte croissance”, mais a également admis que son plan alimenté par l’emprunt “allait plus loin et plus vite que les marchés ne l’attendaient”, ajoutant: “La façon dont nous remplissons notre mission en ce moment doit changer .”

La première ministre Liz Truss patine sur une fine couche de glace après la débâcle du mini-budget (Daniel Leal/PA)

Annonçant la décision de lever 18 milliards de livres sterling par an, elle a déclaré que le gouvernement devait “rassurer les marchés sur notre discipline budgétaire”.

Taux de base de l’impôt sur le revenu

Dans encore un autre embarrassant volte-facele taux de base de l’impôt sur le revenu des contribuables en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord restera désormais à 20% jusqu’à ce que le pays puisse se permettre de le supprimer, a déclaré M. Hunt.

Dans un geste permettant d’économiser 5 milliards de livres sterling par an, le chancelier a annoncé qu’il annulait non seulement la décision de M. Kwarteng de porter la réduction à 19 pence jusqu’en 2023, mais également la promesse de l’ancien chancelier Rishi Sunak d’introduire la réduction en 2024.

Le taux de base restera à 20p “indéfiniment”, a-t-il déclaré, annulant un geste que M. Kwarteng avait promis “signifierait que 31 millions de personnes seraient mieux loties en moyenne de 170 £ par an” en 2023/24.

Assurance nationale

L’augmentation de 1,25 point de pourcentage, introduite par M. Sunak en avril de cette année, sera toujours inversée à partir du 6 novembre (dans l’état actuel des choses, c’est-à-dire), selon M. Hunt.

Le contribuable au taux de base économisera en moyenne environ 14 £ par mois. Cependant, le changement ne fournira aucune aide aux personnes aux revenus les plus faibles, car ceux qui gagnent moins de 12 570 £ par an ne paient pas d’assurance nationale.

Pour quelqu’un qui gagne 20 000 £, il peut s’attendre à économiser 93 £ par an, tandis qu’une personne qui gagne 30 000 £ économisera environ 218 £. Les travailleurs percevant un salaire de 40 000 £ économiseront 343 £, tandis qu’un salaire de 60 000 £ permettra d’économiser 593 £ et 1 093 £ pour quelqu’un qui gagne 100 000 £.

Droit de timbre

M. Kwarteng a réduit le droit de timbre dans son mini-budget, augmentant le prix auquel il commence à être payable de 125 000 £ à 250 000 £, comme M. Sunak l’avait fait pendant le verrouillage, et cela aussi devrait continuer sous la surveillance de M. Hunt.

200 000 acheteurs pourront ne pas payer de droit de timbre (PENNSYLVANIE)

Pour les primo-accédants, il existe un tarif spécial qui fait passer leur seuil de 300 000 £ à 425 000 £.

Le droit de timbre s’applique uniquement aux propriétés achetées en Angleterre et en Irlande du Nord.

La réduction signifiera que plus de 200 000 acheteurs ne paieront pas de droit de timbre, les changements coûtant au gouvernement environ 1,5 milliard de livres sterling par an en recettes fiscales perdues.

Changements à IR35

M. Kwarteng avait déclaré qu’à partir d’avril, les réformes de l’IR35 concernant la manière dont les entrepreneurs indépendants déterminent le montant de l’impôt qu’ils doivent seraient abrogées, modifiant les règles sur le travail non salarié qui ont été introduites en 2017 pour le secteur public et en 2021 pour le privé. secteur.

Cela aurait pu avoir un impact sur les 4,29 millions de travailleurs indépendants du Royaume-Uni, mais M. Hunt a depuis déclaré que la politique serait également lancée sur le feu de joie de «Trussonomics».