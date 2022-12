Qu’est-ce que “l’éléphant blanc” ? | Nouvelles de CTV

Au lieu de se démener pour cocher chaque membre de la famille, voisin et collègue de votre liste de courses de Noël, certaines personnes optent pour une approche plus inhabituelle des cadeaux qui garantit que personne ne rentre à la maison les mains vides.

“White elephant”, également connu sous le nom de “Dirty Santa” ou “Yankee Swap”, est le jeu d’échange de cadeaux qui ajoute du suspense à une fête de vacances où les invités ne savent pas ce qu’est le cadeau jusqu’à la dernière minute, qui ils ont reçu un cadeau de et combien de temps ils ont avec le cadeau.

COMMENT EST-CE-QU’ON JOUE?

Afin de jouer, tous les participants seront invités à apporter un cadeau à leur rassemblement des Fêtes. Ensuite, chacun devra tirer des numéros pour déterminer l’ordre des personnes choisissant leur cadeau. Une fois que la première personne a choisi dans la pile de cadeaux et ouvert le cadeau devant tout le monde, les joueurs suivants auront la possibilité de choisir un nouveau cadeau déballé dans la pile ou de voler un cadeau à une personne précédente. Si un cadeau est volé, la personne à qui il a été volé peut choisir un nouveau cadeau ou voler quelqu’un d’autre. Un cadeau ne peut être volé qu’une seule fois par tour, et chaque tour se termine après trois vols ou une personne choisit un cadeau déballé.

“Il ne s’agit pas vraiment de ce qu’est le cadeau. Je pense que tout est une question de plaisir, il s’agit de se rassembler, de se moquer les uns des autres et de se surprendre mutuellement, ce qui est la meilleure partie”, a déclaré à CTVNews l’animatrice de télévision et experte en style de vie Brigitte Truong. .ca lors d’une entrevue téléphonique mardi.

Truong dit que ce jeu peut être joué dans n’importe quel type de réunion de vacances, que ce soit avec la famille, les amis, les collègues ; tant qu’il s’agit d’un groupe de plus de quatre personnes pour prolonger le jeu le plus longtemps possible.

“C’est un excellent moyen de créer des liens et de briser la glace ou de rencontrer de nouveaux membres de la famille”, a déclaré Truong. “Plus la foule est grande, mieux c’est, mais c’est parfait pour tout type de réunion.”

COMMENT ÉVITER LES SENTIMENTS DE BLESSURE

Les vrais éléphants blancs sont des éléphants d’Asie de couleur pâle qui sont considérés comme sacrés dans des pays comme l’Inde, le Sri Lanka et la Thaïlande, selon le site Web du parc des éléphants de Baanchang. Mais alors que l’animal est très vénéré, le terme « éléphant blanc » en est venu à signifier quelque chose qui est considéré comme plus gênant qu’il n’en vaut la peine.

Pour éviter toute déception similaire tout au long de l’échange de cadeaux, Truong recommande de définir des règles au préalable.

“Si nous créons un thème ou un budget sur lequel tout le monde est d’accord, cela élimine toute déception ou jalousie”, a-t-elle déclaré.

Truong dit qu’en créant un budget que chaque participant juge juste, cela évitera toute tension gênante de quelqu’un qui reçoit un cadeau de plus grande valeur ou que tout le monde se dispute pour ce cadeau de luxe.

Quant aux types de cadeaux à acheter, Truong recommande des cadeaux généralisés que la majorité des gens voudraient ou pourraient utiliser. De plus, les cadeaux d’épargne peuvent également aider à se soucier du coût du cadeau, car de nombreux Canadiens recherchent des moyens plus abordables de célébrer les fêtes cette année.

“Tout le monde surveille ses dépenses et c’est compréhensible. Donc, des cadeaux comme celui-ci, lorsque vous définissez des paramètres en place et que tout le monde est d’accord sur eux, il n’y a pas de confusion ou de compétitions, c’est plus une façon de se montrer les uns pour les autres et de passer un bon moment”, a-t-elle déclaré.