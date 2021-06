Qu’est-ce que l’Eden Project et comment obtenir des billets ?

LA REINE rencontrera les dirigeants du G7 pour prendre un banquet dans un biome ce soir alors qu’ils dînent à la principale attraction touristique de Cornwall, le projet Eden.

Mais qu’est-ce que l’Eden Project et les visiteurs peuvent-ils s’y rendre ?

Le projet Eden est composé de grands jardins logés dans des biomes tropicaux nichés dans un cratère de la taille de 30 terrains de football Crédit : Getty

Le Premier ministre britannique Boris Johnson pose avec les dirigeants du G7 lors du sommet du G7 à Carbis Bay aujourd’hui avant leur dîner avec la reine ce soir à l’Eden Project Crédit : EPA

Qu’est-ce que le Projet Eden ?

Le projet Eden est composé de grands jardins logés dans des biomes tropicaux nichés dans un cratère de la taille de 30 terrains de football.

L’attraction écologique a deux biomes simulant un environnement de forêt tropicale – la plus grande forêt tropicale intérieure du monde – et le second, un environnement méditerranéen.

Il possède également un jardin botanique extérieur qui abrite de nombreuses plantes et espèces sauvages originaires de Cornouailles et du Royaume-Uni en général.

La forme hexagonale des cellules du biome était basée sur les bulles de savon et leur capacité à s’adapter à la forme inégale de la fosse d’argile dans laquelle elles construisaient.

Chaque cellule est constituée d’un matériau hautement durable et résistant aux températures élevées, l’ETFE, qui est gonflé pour créer un oreiller.

Semblable au film alimentaire, l’ETFE est plus léger que le verre mais aussi assez solide pour supporter le poids d’une voiture. Il laisse également entrer la lumière UV pour les plantes à l’intérieur.

Le projet Eden à Cornwall est l’un des centaines de sites participant à la semaine portes ouvertes de la loterie nationale et au week-end du cinéma Crédit : Rex

Où est le Projet Eden ?

Le projet est situé dans une carrière d’argile à porcelaine récupérée, à 1,2 miles de la ville de St Blazey, près de St Austell en Cornouailles.

Combien a coûté le projet Eden ?

Dans l’ensemble, le projet Eden a coûté 141 millions de livres sterling. La construction a été financée par une série de subventions et de prêts gouvernementaux, d’institutions telles que la Commission du millénaire – avec un financement provenant de la loterie nationale – et de fonds de régénération européens.

Depuis qu’il a été entièrement financé en 2000, le site a été une source d’énorme revitalisation économique pour les Cornouailles et le sud-ouest dans son ensemble – on pense qu’il a contribué bien plus d’un milliard de livres à l’économie locale depuis son lancement.

L’Eden Project a ouvert ses portes en mars 2001 Crédit : Getty – Contributeur

Comment obtenir des billets pour l’Eden Project ?

Toutes les visites nécessitent une pré-réservation avec un billet d’entrée chronométré pour le moment. Vous pouvez pré-réserver des billets jusqu’au 5 septembre, d’autres dates suivront.

Les entrées sont échelonnées avec des créneaux horaires afin de garantir le respect des mesures de distanciation sociale.

Le créneau horaire que vous avez choisi vous donne une fenêtre de 30 minutes pour arriver, mais une fois sur place, vous pouvez rester toute la journée.

Les billets d’entrée sont des laissez-passer annuels. Un pass annuel vous donne un accès illimité à Eden pendant une année entière (à partir de la date sélectionnée) – et permet également à Eden Project de traiter vos frais d’admission comme un don à notre association caritative.

L’Eden Project arrive-t-il à Morecambe ?

Conceptions architecturales d’Eden North, plans à soumettre cet été Crédit : Projet Eden

Une demande de planification pour un projet Eden à construire au nord à Morecambe, dans le Lancashire, doit être déposée cet été, a-t-on annoncé.

L’application, qui a coûté plus d’un million de livres sterling à mettre en place, pourrait être confiée au conseil municipal de Lancaster dans les prochains mois, selon l’architecte d’Eden Project North Tim Narey, rapporte Lancs Live.

Lors d’un forum public ouvert avec les habitants de Morecambe, Tim a expliqué que la vaste étude d’impact sur l’environnement, jointe à la demande d’urbanisme, prendrait plusieurs mois avant que le projet puisse aller de l’avant.

« Nous avançons assez rapidement vers l’envoi de la demande de planification au conseil cet été », a déclaré Tim.

« En raison de la complexité de cette application, nous devons faire une évaluation d’impact environnemental, nous aimons le faire car elle enseigne toutes les choses étonnantes à Morecambe que nous n’avions peut-être pas connues auparavant.

« Nous sommes toujours très engagés ici et la demande de planification coûtera bien plus d’un million de livres sterling; c’est un énorme travail. »