Qu’est-ce que l’écrivain Neil Gaiman devait changer pour que la bande dessinée The Sandman arrive sur Netflix? Tout

Cela a pris 35 ans, un voyage à travers l’enfer du développement, une guerre d’enchères et plus que quelques cauchemars, mais l’écrivain Neil Gaiman estime qu’il a finalement fait l’impossible. Il a apporté L’homme de sable à l’écran, sans ruiner l’histoire.

La bande dessinée, qu’il a décrite pour la première fois en 1987, a eu un parcours original dans DC Comics de 1989 à 1996. Parmi ceux qui l’ont lue, L’homme de sable a depuis acquis un culte en tant que l’une des œuvres littéraires les plus influentes – et les plus créatives – à sortir du monde de la bande dessinée.

Mais malgré la création d’une préquelle primée par le prix Hugo, tout un univers de retombées si populaires que certaines le sont déjà se transformer en leur propre série et des millions de fans réclamant une adaptation à la télévision ou un filmce n’est jamais arrivé.

Dans une interview avec CBC, le créateur Neil Gaiman a déclaré auparavant qu’il n’était tout simplement pas possible de porter cette histoire sur les écrans. L’homme de sable suit le personnage quelque peu titulaire (le plus souvent appelé Dream, mais aussi diversement appelé Morpheus, Lord Shaper, Kai-ckul et oui, Sandman) alors qu’il gouverne son domaine – le pays des rêves où vont tous les êtres vivants quand ils dorment, et où tout ce qui a jamais été imaginé devient réel.

Cela met pratiquement tous les êtres fictifs – et certains êtres réels suffisamment importants pour prendre un statut mythique – fermement à la portée de Gaiman. En lisant L’homme de sable c’est comme participer au plus grand épisode croisé de l’humanité : tout le monde, des super-héros de DC aux anciens dieux égyptiens, en passant par Shakespeare, Lucifer, Dieu, Caïn et Abel, aide et encourage le Seigneur des rêves. Même Loki – le dieu nordique rendu célèbre plus récemment par son rôle de premier plan dans l’univers cinématographique Marvel – joue un rôle dans la longue intrigue du L’homme de sable les livres s’étalent.

REGARDER | Neil Gaiman décrit ce qui devait changer pour Marchand de sable pour accéder à la télévision : Neil Gaiman décrit ce qui devait changer pour que Sandman atteigne la télévision Le créateur de Sandman, Neil Gaiman, a déclaré qu’avant d’envisager de porter sa série de bandes dessinées phare à l’écran, toute la façon dont nous fabriquons et consommons les médias devait changer.

Gaiman lui-même a passé des décennies à mettre fin aux tentatives de porter sa création à l’écran; il y en avait tout simplement trop pour un film ou une émission de télévision traditionnelle. Avec le saut de genre entre l’horreur et la fantaisie (tout en frappant également tout le reste), des visuels fantastiques réalisés par certains des artistes les plus influents du médium (original Marchand de sable l’artiste Dean McKean est même revenu de sa retraite pour concevoir le générique de l’émission) et un thème sombre et philosophique, pendant trente ans, il s’est avéré trop difficile à aborder pour un écrivain.

Et quand ils ont essayé de toute façon?

“Tout ce qui se passe, c’est que vous vous brisez le cœur en essayant de comprendre comment créer une intrigue qui sera réellement Marchand de sable,” il a dit.

Ce n’est que lorsque la façon dont nous créons et regardons les séries télévisées a été réinventée que Gaiman a réellement considéré La Marchand de sable pourrait fonctionner en dehors d’une bande dessinée.

“Je pense que c’est cette chose où quelque chose qui était un énorme bug est soudainement devenu une fonctionnalité”, a-t-il déclaré. Il y a encore dix ans, un film de deux heures était considéré comme le lieu idéal pour raconter des histoires à gros budget – et les émissions de télévision étaient enfermées dans un cadre rigide de 21 ou 42 minutes. Le streaming a ouvert cela.

“Les temps ont changé et, tout à coup, l’idée que vous avez une histoire de 3 000 pages qui pourrait être transformée en 40, 50, 60, 70, 80 heures de télévision de qualité – cela se transforme en quelque chose qui est en fait une fonctionnalité énorme et une merveilleuse chose.”

Le produit final, qui a été lancé sur Netflix aujourd’hui, ne fait qu’effleurer la surface du matériel source (pour les fans de la bande dessinée, la première saison atteint l’arc “Doll’s House” dans les numéros 9 à 16) mais parvient toujours à introduire une bonne partie du monde et de ses personnages.

REGARDER | Marchand de sableTom Sturridge et Vivienne Acheampong expliquent ce qui motive Dream et Lucienne : Tom Sturridge et Vivienne Acheampong de Sandman expliquent ce qui fait vibrer Dream et Lucienne Tom Sturridge de Sandman, qui joue le rôle de Dream, et Vivienne Acheampong, qui joue Lucienne, décrivent comment ils voient leurs personnages – et comment ils ont changé par rapport aux bandes dessinées.

Cela inclut bien sûr Dream lui-même, joué par l’acteur anglais Tom Sturridge, à qui un autre problème central de l’histoire a été présenté. Comment jouez-vous un personnage qui n’est même pas humain, qui parcourt les bandes dessinées avec un détachement complet des êtres vivants, comme quelqu’un qui compte vraiment pour le public?

“Je pense qu’il est émotif, mais je pense que par nécessité, il doit retenir cette émotion”, a déclaré Sturridge.

La série concerne autant les personnages secondaires que Dream – et parfois plus à leur sujet.

Large éventail de personnages

Vanesu Samunyai joue Rose Walker, un acteur majeur de l’arc “Doll’s House” – son tout premier rôle crédité. Elle a dit qu’elle avait gagné le rôle après des années d’auditions et juste avant de renoncer complètement à jouer.

Son casting faisait partie d’un certain nombre de changements par rapport à la bande dessinée qui a soulevé certains fans dans les bras – et a vu Gaiman riposter.

Avoir Samunyai, qui est noir, jouer Walker change le personnage, qui était blanc dans les bandes dessinées. Cela a également un effet d’entraînement sur divers membres de sa famille – également des personnages importants de l’histoire, qui sont également joués par des acteurs noirs.

REGARDER | “Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant”: Stephen Fry et Vanesu Samunyai sur Marchand de sable: “Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant”: Stephen Fry et Vanesu Samunyai sur Sandman Stephen Fry et Vanesu Samunyai disent que travailler sur Sandman de Netflix ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient fait auparavant, en raison de la façon dont la série traite la narration.

Ce n’est pas la fin des changements Marchand de sable équipe faite. Lucifer, un antagoniste important au début, a été principalement attiré pour apparaître plus typiquement masculin dans les bandes dessinées – bien que ce ne soit pas le cas plus tôt dans les livres de Gaiman.

Dans la série Netflix, Le Trône de FerL’actrice de Gwendoline Christie assume le rôle de Lucifer – quelque chose qu’elle ne considérait pas comme un problème dans le monde nuancé de Gaiman Marchand de sable.

“Il n’y a aucun sexe impliqué, car Lucifer n’est pas humain”, a déclaré Christie. “Lucifer était un ange, donc ça ne me dérangeait pas du tout.”

Mises à jour, colère et guerre sur Twitter

Ailleurs, le personnage canoniquement non binaire Desire – un autre frère de Dream – est joué par l’acteur non binaire Mason Alexander Park. La sœur de Dream, Death – sans doute autant ou plus aimée des fans que son frère – est interprétée par l’actrice noire Kirby Howell-Baptiste. Comme elle a été dessinée à l’origine en tant que femme blanche, Gaiman a été forcée de défendre son choix après que certains fans aient posté commentaires en colère sur son casting .

Pour sa part, Baptiste a déclaré qu’elle était ravie de montrer une représentation différente de la mort, qui est si souvent décrite comme la Faucheuse dans les médias modernes.

“Je pense que les gens trouveront une grande surprise et un grand réconfort en voyant ce personnage attentionné, nourricier et maternel”, a-t-elle déclaré.

“Je me fous des gens qui ne comprennent pas/n’ont pas lu Marchand de sable se plaindre d’un Désir non binaire ou que la Mort n’est pas assez blanche”, Gaiman tweeté l’année dernière , après la publication de la liste des acteurs. “Regardez l’émission, décidez-vous.”

Le Lucien de Sandman, à gauche, apparaît aux côtés de la version du personnage de l’adaptation Netflix – Lucienne, interprétée par Vivienne Acheampong. (DC Comics, Netflix)

Et enfin, le seul personnage Gaiman dit l’équipe “ intentionnellement échangé entre les sexes ” est Lucienne – connue sous le nom de Lucien dans les livres.

Comme ses camarades de casting, l’actrice Vivienne Acheampong n’a pas vu beaucoup de problème avec le changement – ​​c’est juste un autre aspect de la vision de Gaiman sur le genre des super-héros, qui semble considérablement plus complexe que les autres offres du grand public.

“Tous [Gaiman’s] les personnages sont tellement riches, et l’essence de ce personnage est là”, a déclaré Acheampong. “Il est incarné d’une manière différente [than] est sur la page ou peut-être que certaines personnes ont imaginé. Mais l’essence de cet être… n’a pas changé, c’est toujours là et très présent et ce que je veux dépeindre.”