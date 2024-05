Qu’est-ce que le yaourt grec ? Avantages et en quoi il diffère des autres yaourts

Peu d’aliments ont autant explosé en termes de croissance et de popularité que le yaourt grec. Bien que ses racines remontent à la Grèce antique, où il était nommé oxygala – le mot grec signifiant « lait aigre », le goût distinct du yaourt grec ne l’a pas historiquement rendu souhaitable pour les masses.

L’accent mis par les médias sociaux sur les aliments santé et l’évolution générale des consommateurs vers les aliments biologiques au cours de la dernière décennie ont cependant fait du yaourt grec l’un des produits laitiers les plus populaires de notre époque – encore plus que le yaourt ordinaire dans certaines régions du monde.

Selon StatistePar exemple, les revenus totaux du yaourt aux États-Unis en 2022 s’élevaient à 7,2 milliards de dollars, et le yaourt grec en représentait plus de la moitié. La popularité du produit devrait encore croître, avec certains prédisent que le marché mondial du yaourt grec atteindra près de 13,5 milliards d’ici 2030.

Qu’est-ce que le yaourt grec ?

Comme le yaourt ordinaire, le yaourt grec est fabriqué à partir de lait de vache cultivé et fermenté. Mais contrairement au yaourt ordinaire, le yaourt grec contient une grande quantité de l’une de ses principales protéines, appelée lactosérum, égouttée ou filtrée. Il reste une autre protéine principale, appelée caséine.

Étant donné que le lactosérum retiré est de nature liquide, le yaourt grec est plus dense que le yaourt ordinaire et suffisamment épais pour que vous puissiez presque y garder une cuillère verticale. Kristina Cooke, diététiste à l’Académie de nutrition et de diététique, affirme que le yaourt grec contient également une forte concentration d’acide lactique, qui est produit lorsque le sucre naturel présent dans le lait (lactose) est fermenté avec des bactéries. « C’est la teneur en acide lactique qui donne au yaourt grec ce goût acidulé ou aigre caractéristique », explique-t-elle.

Le yaourt grec est-il sain ?

Le yaourt grec est considéré comme sain pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il est une bonne source de micronutriments comme les vitamines A et B12 et de minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et l’iode. « Ce sont tous des nutriments qui manquent à de nombreuses personnes dans leur alimentation », explique Shelley Rael, diététiste et nutritionniste basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Elle ajoute que le yaourt grec contient également des cultures actives vivantes, « ce qui en fait un excellent aliment probiotique et bon pour la santé intestinale ».

Le yaourt grec est-il meilleur pour la santé que le yaourt ordinaire ?

Cependant, la principale raison pour laquelle le yaourt grec est considéré comme sain est peut-être que ses concentrations élevées de caséine « ont tendance à le rendre riche en protéines totales et moins riche en glucides que les autres types de yaourt », explique Cooke. En effet, 3/4 de tasse de une marque leader de yaourt grec contient 14 grammes de protéines tandis que 2/3 de tasse de une marque leader Un yaourt ordinaire ne contient que 5 grammes de protéines.

Non seulement le yaourt grec contient au moins deux fois plus de protéines que le yaourt ordinaire, note Lisa Jeune, PhD, RDN, professeur adjoint de nutrition à l’Université de New York et auteur de « Enfin complet, enfin mince », il contient également moins de sucre et moins de sodium. En même temps, comme il manque de lactosérum, « le yaourt grec a tendance à contenir moins de calcium que le yaourt ordinaire », dit-elle.

Quelle est la meilleure poudre de protéine ?Voici ce que dit une diététiste à propos des aliments « les plus sains ».

Un autre avantage du yaourt grec est qu’il est préféré par « les personnes intolérantes au lactose, car les bonnes bactéries présentes dans le processus de fermentation du yaourt s’occupent souvent de ce lactose pour nous », explique Raël. Elle souligne également que sa saveur unique fait du yaourt grec un substitut approprié à la crème sure dans les recettes et les trempettes, « ce que vous ne pourriez pas faire avec du yaourt ordinaire ».

Mais le yaourt grec ne convient pas à tout le monde. Bien que rares, les bactéries vivantes présentes dans le yaourt grec et le yaourt peuvent rendre malades les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les personnes allergiques au lait devraient également éviter le yaourt grec. Et le yaourt grec aromatisé peut contenir des quantités de sucres ajoutés plus élevées que ce que certains voudraient consommer. Pour cette raison, « il est important de lire l’étiquette nutritionnelle de toutes les variétés aromatisées de yaourt grec », conseille Young.

Malgré ces quelques limitations, dit Raël, « le yaourt grec est un excellent complément à l’alimentation quotidienne de la plupart des gens ».