RANKED-CHOICE Le vote est devenu une vedette nationale grâce à l’échauffement de la course à la mairie de New York.

Mais NYC n’est pas le seul endroit qui utilise ce système de vote unique.

Premier, deuxième et troisième choix Crédit : Getty

Qu’est-ce que le vote préférentiel et où est-il utilisé ?

Le vote préférentiel est un peu différent de ce à quoi les Américains, en particulier, sont habitués avec le vote.

Voici comment cela fonctionne : la ville de New York détermine le vainqueur d’une élection en fonction de ses préférences.

Cette préférence comprend un électeur qui inscrit le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, et ainsi de suite pour le gagnant.

Le candidat avec 50 pour cent ou plus du vote de premier choix est le gagnant.

Le gagnant obtient 50 pour cent ou plus du vote de premier choix Crédit : EPA

Le mardi 3 novembre 2020, la ville de New York a annoncé qu’elle allait utiliser le système de vote par classement pour déterminer le vainqueur de sa course à la mairie.

Le Maine est un autre État qui pratique le vote préférentiel.

Cette pratique est également pratiquée dans des pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Que pensent les candidats à la mairie de New York du vote préférentiel ?

La plupart des candidats à la mairie de New York aiment le vote préférentiel.

Réforme du vote positif Crédit : EPA

Andrew Yang, l’ancien candidat à la présidentielle, pense que c’est une bonne chose.

« Cela pourrait aider à empêcher des campagnes électorales de plus en plus polarisées, à augmenter le nombre de femmes et de candidats des minorités se présentant aux élections et à réduire les campagnes négatives », a-t-il déclaré.

Larry Diamond, l’ancien directeur du Center on Democracy, Development, and the Rule of Law de Stanford, affirme également que le vote préférentiel est une chose positive.

« Nous nous installons vraiment sur le vote préférentiel comme la réforme la plus prometteuse pour démocratiser et dépolariser notre politique », a-t-il déclaré.

Tout le monde n’est pas favorable au vote préférentiel Crédit : EPA

Que disent les critiques du vote préférentiel ?

Les critiques du vote à choix classé disent que cela pourrait rendre le vote plus compliqué pour les électeurs.

« Notre conviction est que les électeurs du Maine ne savent pas comment maximiser leur influence dans les élections à choix par classement en classant tous les candidats, ce qui est aggravé lorsque les partis politiques disent aux électeurs de ne classer qu’un seul candidat », a déclaré Matthew Gagnon, PDG de Maine Heritage. Centre de politique.

Ils disent également que cela pourrait permettre aux candidats de « jouer » plus facilement avec le système.

Les critiques du vote par ordre de priorité disent également que cela changera la façon dont les candidats présidentiels américains sont élus.