Qu’est-ce que le vortex polaire ? Et autres questions sur le climat par temps froid

L’idée de base, a-t-il dit, est que les conditions plus chaudes créent des ondes atmosphériques plus grandes et plus énergiques qui font onduler le courant-jet, avec des pics et des creux plus importants. Cela affecte la circulation du vortex polaire.

Pour utiliser l’analogie de la toupie, « c’est comme si ça commençait à cogner », dit-il. “Il perd sa belle forme circulaire et dans ce cas devient plus étiré.” Un lobe s’étend jusqu’au Canada et aux États-Unis, provoquant une épidémie de temps froid.

Le Dr Cohen a déclaré qu’il étudiait le sujet depuis 2005 et qu’il était plus confiant que jamais quant au lien avec les changements dans l’Arctique. “Les preuves ne font que croître”, a-t-il déclaré.

D’autres scientifiques ne sont pas aussi sûrs. Dans un bref article de la revue Nature Climate Change en 2020, deux chercheurs de l’Université d’Exeter en Angleterre ont écrit que, bien que le réchauffement de l’Arctique et la perte de glace de mer se poursuivent, les tendances à court terme des extrêmes de froid, de l’ondulation du jet-stream et d’autres mesures liées au climat dans les années 1990 et 2000 “ne se sont pas poursuivies au cours de la dernière décennie”, affaiblissant l’argument selon lequel la hausse des températures dans l’Arctique en était la cause.

Certains experts suggèrent qu’au lieu de se réchauffer, d’autres éléments naturellement variables du climat terrestre pourraient affecter le vortex. Parmi ceux-ci, a déclaré Ted Shepherd, climatologue à l’Université de Reading en Angleterre, figurent les températures de surface de la mer dans l’océan Pacifique tropical, qui peuvent entraîner des changements dans les masses d’air dans l’Arctique qui perturbent le jet stream et le vortex.

Ce débat sera-t-il résolu ?

Les scientifiques disent que les questions sur le rôle que le réchauffement de l’Arctique peut jouer dans les vagues de froid extrême sont un exemple du genre de débats sains sur le changement climatique qui ont lieu actuellement. Il ne s’agit pas de savoir si le changement climatique est réel – cette question a été résolue – mais quels types d’effets il a, à quel point ils sont graves et s’ils vont s’aggraver à mesure que le réchauffement se poursuit.

La plupart des scientifiques considèrent ce débat comme un débat important qui est toujours en cours. Le Dr Vavrus a déclaré que certains aspects “sont sur une base physique assez solide”. Parmi celles-ci, a-t-il dit, figure l’idée que le réchauffement de l’Arctique, en réduisant la différence de température entre l’Arctique et les tropiques, a affaibli les vents du jet stream. Mais d’autres aspects, y compris si et où le réchauffement fait vaciller le courant-jet, “sont les choses avec lesquelles nous avons vraiment lutté et qui restent incertaines”, a-t-il déclaré.

“Au début, il y avait beaucoup de réflexion en noir et blanc, y compris parmi des gens comme moi, sur cette question”, a ajouté le Dr Vavrus. “Alors que de plus en plus de preuves arrivent, il est clair qu’il existe de nombreuses nuances de gris.”