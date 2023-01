Qu’est-ce que le vortex polaire, comment se produit-il et comment est-il lié à Chicago ?

Un vortex POLAR peut conduire de nombreux pays à être frappés par des températures extrêmement basses.

C’est une basse pression entre les deux régions arctiques, qui peut se propager et affecter le temps à travers le monde.

Malgré le vortex polaire et les températures de 20°C en dessous de zéro, des gens robustes se sont aventurés sur le rivage de Chicago pour voir le brouillard hivernal inhabituel Crédit : Alamy Live News

Qu’est-ce que le vortex polaire ?

Comme son nom l’indique, le vortex polaire se trouve autour du pôle nord.

Une bande de vents forts dans les hauteurs de l’atmosphère maintient un air extrêmement froid autour de la région arctique.

Mais parfois, il subit des changements et se déplace vers le sud, créant des conditions de froid alarmantes.

Selon le service météorologique, cela fait plus de 20 ans qu’une explosion similaire dans l’Arctique n’a pas couvert une large bande du Midwest et du Nord-Est.

L’impact du vortex a provoqué la fermeture généralisée d’écoles, d’entreprises, de bureaux gouvernementaux et de vols.

Cela a également incité le service postal américain à prendre la mesure rare de suspendre la livraison du courrier.

Comment se produit un vortex polaire ?

Le terme « vortex » en lui-même fait référence au flux d’air dans le sens inverse des aiguilles d’une montre qui aide à maintenir l’air plus froid près du pôle.

Mais parfois, le vortex peut se déformer et serpenter bien plus au sud que la normale.

Pour aggraver les choses pour les États-Unis en ce moment, le vortex s’est brisé en deux gouttes tourbillonnantes d’air ultra froid, inaugurant des températures meurtrières aussi basses que -40 ° C.

De quand date le dernier vortex polaire ?

Chicago est l’un des endroits les plus touchés par le système météorologique.

Le refroidissement éolien a fait chuter les températures jusqu’à -29 ° C en 2019, soit près de 10 degrés de moins que le record de 1985.

Les températures éoliennes ont atteint -60 ° C – plus froides que l’Antarctique – et des mesures d’urgence ont été mises en place.

Les autorités ont indiqué que des températures aussi basses pouvaient provoquer des engelures en quelques minutes et tuer en un peu plus longtemps.

Les résidents de Chicago ont même été avisés de ne pas prendre de respirations plus profondes à l’extérieur ou de trop parler à l’extérieur.

Certains habitants touchés par le froid douloureux ont surnommé leur ville “Chiberia” tandis qu’un journal local a publié le titre “COLD AS ºF”.

Au moins 21 personnes sont mortes à travers le pays pendant les conditions météorologiques induites par les vortex polaires, selon Reuters.

En fait, il faisait si froid que les ingénieurs des chemins de fer ont dû mettre le feu aux voies ferrées pour les empêcher de se bloquer.

La porte-parole de Metra Commuter Rail, Mel Riele, a déclaré au Chicago Tribune: “En gros, quels sont les incendies, ce sont des radiateurs à interrupteurs à gaz et essentiellement vous regardez un gril à gaz géant.”

Les températures ont commencé à remonter, mais alors qu’elles dépassaient le point de congélation, les autorités s’attendaient à ce que des tuyaux éclatent.

Andy Avalos, météorologue de la NBC Storm Team 5, a averti les habitants de Chicago : “Les valeurs de refroidissement éolien sont de -45°F à -55°F, ce qui pourrait entraîner des engelures et une hypothermie en quelques minutes sur toute peau exposée.”

Le vortex polaire se produit-il chaque année ?

Il existe toujours près des pôles, mais s’affaiblit en été et se renforce en hiver.

Les gens au Royaume-Uni en entendront rarement parler à moins que cela ne se dirige vers eux.

