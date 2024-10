Qu’est-ce que le « visage au cortisol » et pourquoi TikTok en est-il obsédé ? | Eh bien en fait

DEst-ce que votre visage est parfois gonflé ? Vivez-vous occasionnellement l’émotion connue sous le nom de « stress » ? Selon certains des plus grands penseurs médicaux de la planète (influenceurs TikTok), il ne s’agit pas simplement de conséquences inévitables de l’existence ; ce sont des signes indiquant que vous pourriez avoir ce qu’on appelle un « visage de cortisol ».

Le cortisol est la principale hormone du stress dans l’organisme. Selon des centaines de clips sur les réseaux sociaux, un excès de stress – et, par extension, un excès de cortisol – se traduit par un visage rond et gonflé. « Tu n’es pas moche, tu as juste le visage du cortisol », est un populaire s’abstenir dans ces vidéos. Dans les publications, les utilisateurs partagent des images avant et après d’eux-mêmes dans lesquelles ils passent d’un visage rond et plein à un visage maigre – avec des pommettes saillantes et des mâchoires pointues.

« La raison pour laquelle vous avez un double menton, des paupières gonflées et des joues affaissées, c’est parce que votre taux élevé de cortisol change silencieusement l’apparence de votre visage », a déclaré l’un d’entre eux. vidéo réclamations.

Outre la honte explicite contenue dans ces messages, la science ne tient pas vraiment la route. « ‘Cortisol face’ n’est pas un terme médical reconnu », explique le Dr Priya Jaisinghani, endocrinologue au Langone Health de l’Université de New York.

Des niveaux élevés et prolongés de cortisol peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Au fil du temps, un excès de cortisol peut entraîner syndrome de Cushingune maladie qui peut entraîner une hypertension artérielle, une perte osseuse et parfois un diabète de type 2. Mais le syndrome de Cushing est relativement rare, disent les experts.

Nous avons demandé à des experts la vérité derrière ce nouveau terme de bien-être.

Qu’est-ce que le cortisol et comment affecte-t-il notre santé ?

«Le cortisol est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales», explique le Dr Adam Friedman, professeur et président de la chaire de dermatologie à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université George Washington. Il explique qu’il joue un rôle essentiel dans un certain nombre de fonctions de l’organisme, notamment la régulation du métabolisme, la gestion de nos réponses immunitaires et au stress et le maintien de la tension artérielle.

« Sans la bonne quantité de cortisol, nous ne pouvons pas survivre », explique Friedman. Mais en trop grande quantité, « c’est une mauvaise chose ».

Les médecins peuvent vérifier votre taux de cortisol en analysant votre sang, votre urine ou votre salive.

Qu’est-ce que le syndrome de Cushing ?

Il existe deux types de syndrome de Cushing, explique le Dr Maria Fleseriu, directrice du centre hypophysaire de l’Oregon Health & Science University : exogène (le résultat d’un facteur extérieur au corps) et endogène (le résultat d’un facteur interne au corps).

Le syndrome de Cushing exogène est généralement le résultat de traitements aux stéroïdes, en particulier de médicaments glucocorticoïdes comme la cortisone et la prednisone. Ceux-ci peuvent augmenter les niveaux de cortisol dans le corps.

Ceci est beaucoup plus fréquent que le syndrome de Cushing endogène, qui peut être provoqué par une tumeur hypophysaire ou un trouble de la glande surrénale.

Même si le stress quotidien peut contribuer à la prise de poids, dit Friedman, il est peu probable qu’il le fasse « dans la même mesure que celle observée dans un syndrome médical comme celui de Cushing ».

« Le syndrome de Cushing est rare », explique Fleseriu, qui estime qu’il existe quatre à cinq cas de syndrome de Cushing endogène par million d’habitants et par an dans le monde.

Le visage au cortisol est-il réel ?

En quelque sorte, mais pas de la manière dont on en parle généralement sur TikTok. Comme le dit Jaisinghani, ce n’est pas un terme médical.

La prise de poids au niveau du visage et du cou est un symptôme courant du syndrome de Cushing, mais cela ne suffit pas à lui seul pour poser un diagnostic, explique Fleseriu. « Le diagnostic clinique de la maladie de Cushing est très difficile », explique-t-elle. Pour déterminer si un patient souffre ou non de la maladie, Fleseriu dit qu’elle recherche « plus d’un symptôme ».

D’autres symptômes de la maladie de Cushing comprennent des vergetures roses et violettes sur le ventre, une pression artérielle élevée, une peau fine qui se meurtrit facilement, une masse de graisse entre les épaules et une prise de poids au niveau du visage et du torse tandis que les membres et les extrémités restent minces.

Comment réguler son taux de cortisol ?

Le risque de développer le syndrome de Cushing est relativement faible. Mais Jaisinghani affirme que les gens peuvent gérer leur stress et leurs niveaux de cortisol en prenant soin de leur santé globale. Elle suggère de « maintenir une alimentation riche en nutriments, garantir un sommeil adéquat et de haute qualité, rester bien hydraté et intégrer des stratégies de réduction du stress ».

Si l’on reçoit un diagnostic du syndrome de Cushing, les traitements varient. Si c’est exogène, Fleseriu prévient qu’il est important de ne pas arrêter ou réduire l’utilisation de médicaments glucocorticoïdes sans la surveillance d’un médecin. « L’arrêt immédiat des stéroïdes pourrait les mettre en crise surrénalienne », explique-t-elle.

Dans le cas de la maladie de Cushing endogène, les patients peuvent prendre des médicaments ou subir une intervention chirurgicale ou une radiothérapie pour éliminer les tumeurs. Généralement, ces traitements réussissent. « Nous pouvons actuellement induire une rémission chez presque tout le monde », explique Fleseriu.

Si vous pensez que vos niveaux de cortisol sont élevés, ne vous tournez pas vers TikTok pour obtenir des réponses. « Si vous êtes préoccupé par votre taux de cortisol, il est important de consulter votre médecin », explique Jaisinghani.