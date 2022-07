Qu’est-ce que le verre Gorilla ? | Conseiller technique

Les smartphones ont une abondance de verre. Qu’il s’agisse des panneaux avant en constante expansion qui protègent l’écran ou des capots arrière qui facilitent le chargement sans fil, le verre est le matériau de choix lors de la création d’un combiné haut de gamme.

Ce n’était pas toujours le cas, car les premiers iPhones et appareils Samsung utilisaient souvent des boîtiers en plastique plus durables qui étaient moins sensibles aux rayures ou aux fissures.

L’un des principaux facteurs qui ont poussé les fabricants à passer au verre a été une société appelée Corning, qui a introduit une nouvelle substance plus résistante qui pourrait fournir le type de rigueur nécessaire pour protéger les smartphones des clés, des pièces de monnaie et d’autres objets du quotidien. C’était Gorilla Glass, et il y a de fortes chances que ce soit sur le téléphone que vous tenez aujourd’hui.

Voici un bref aperçu de ce que c’est, comment il est fabriqué et pourquoi il est devenu important.

Qu’est-ce que le Gorilla Glass ?

Bien qu’il puisse ressembler à une plaque normale de verre très fin, Gorilla Glass a été traité chimiquement pour le rendre plus résistant et plus résistant à la casse. Ceci est réalisé en immergeant le verre standard dans un bain de sel de potassium à très haute température. Ici, les petits ions sodium qui se trouvent dans le verre sont normalement échangés contre des ions potassium plus gros.

Corning compare le processus à une clôture à mailles losangées avec des balles de tennis dans chaque carré, que vous remplacez ensuite par des balles de softball. Mis à part les métaphores sportives étranges, la combinaison du verre et des ions plus gros crée une couche de contrainte de compression, rendant le matériau résultant plus résistant que le verre standard.

L’une des façons dont cela est important est en termes de fissuration. Lorsque le verre normal est endommagé d’une manière ou d’une autre, cela entraîne généralement une fissuration supplémentaire le long de la ligne de faille, car toute la surface perd son intégrité. Gorilla Glass minimise cet effet d’entraînement, gardant les dommages localisés. Il est également plus résistant lorsqu’il s’agit de ramasser les coups et les rayures.

Quelle version de Gorilla Glass est la meilleure ?

Depuis l’introduction de la première génération en 2008, huit autres variantes ont orné divers smartphones, ordinateurs portables, tablettes et appareils portables. Certains d’entre eux ont été plus spécialisés, comme le verre Gorilla SR+ et DX+ qui ont été utilisés sur les smartwatches.

À chaque fois, Corning a trouvé de nouvelles façons d’améliorer la durabilité du matériau tout en le rendant plus fin au cours du processus. Il est même apparu sur les pare-brise de certaines voitures Ford aux États-Unis, il ne se limite donc pas aux produits purement technologiques.

Les smartphones utilisent généralement les versions numérotées régulières de Gorilla Glass, et pendant un certain temps, la règle était simple : plus le nombre est élevé, meilleure est la protection.

Cela a changé avec la dernière version du matériau, Gorilla Glass Victus, qui a été lancée en 2020. La société affirme qu’elle a deux fois la résistance aux rayures de Gorilla Glass 6 (la génération précédente) et qu’elle a fait ses débuts sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra .

Cela a été suivi par des appareils tels que Google Pixel 6 et 6 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Asus Zenfone 8, OnePlus Nord 2T, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12S Pro et bien d’autres.

Le Gorilla Glass peut-il se casser ?

Les différentes générations ont toutes eu leurs propres niveaux de ténacité, généralement améliorés à chaque itération successive. À propos de l’offre actuelle de Victus, Corning déclare :

« Lors de nos tests en laboratoire, Gorilla Glass Victus a survécu à des chutes sur des surfaces dures et rugueuses jusqu’à 2 mètres. Les verres d’aluminosilicate concurrents, d’autres fabricants, échouent généralement lorsqu’ils tombent de 0,8 mètre. De plus, la résistance aux rayures de Gorilla Glass Victus est jusqu’à 4 fois supérieure à celle de l’aluminosilicate concurrent. Corning

Donc, c’est assez difficile. De toute évidence, il n’est pas indestructible, surtout s’il tombe de plus de 2 mètres, mais il devrait donner à tout téléphone une chance supérieure à la moyenne de survivre à ces plongées soudaines d’une table.

Corning inc.

Existe-t-il des alternatives au Gorilla Glass ?

Bien que Gorilla Glass soit dans la boîte depuis une dizaine d’années, il existe des noms rivaux que vous pourriez voir apparaître sur les listes de téléphones haut de gamme.

Apple a utilisé des panneaux Gorilla Glass sur plusieurs de ses iPhones au fil des ans, y compris le tout premier. Mais, vous avez peut-être remarqué que depuis l’iPhone 12, les panneaux comportent désormais quelque chose appelé un bouclier en céramique. Apple précise que :

“Il est fabriqué en introduisant des cristaux nano-céramiques – qui sont plus durs que la plupart des métaux – dans le verre pour une durabilité bien supérieure… Notre processus d’échange d’ions double protège également contre les entailles, les rayures et l’usure quotidienne… Ceramic Shield est plus résistant que n’importe quel smartphone verre.” Pomme

Tout cela pourrait être considéré comme un coup dur pour Gorilla Glass, mais c’est jusqu’à ce que vous réalisiez que Corning et Apple ont travaillé ensemble pour développer Ceramic Shield, et la société de technologie investit dans son précieux partenaire pour s’assurer que l’innovation continue.

Le plus grand rival de Gorilla Glass est peut-être la gamme de verre Xensation de Schott. Cela est apparu sur quelques produits phares récents de Vivo, y compris le Vivo X70 Pro, mais n’a rien à voir avec la pénétration du marché de Gorilla Glass.

Le Gorilla Glass est-il bon pour l’environnement ?

Comme il reste à peu près entièrement en verre, il est entièrement recyclable. De toute évidence, comme pour toute technologie, les processus de fabrication utilisent beaucoup d’énergie et de ressources, donc ce ne sera jamais bon pour l’environnement. Mais, en ce qui concerne les affichages, c’est bon.

Assurez-vous de consulter nos guides des meilleurs téléphones, meilleures tablettes et meilleurs ordinateurs portables pour voir si le prochain que vous souhaitez acheter présente l’avantage supplémentaire de Gorilla Glass.