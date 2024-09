Qu’est-ce que le ventre de la ménopause ? | Fortune Well

La ménopause a mauvaise réputation et, pour de nombreuses femmes, la principale raison est la en moyenne 1,5 livres supplémentaires gagné chaque année pendant la cinquantaine chez une femme, dont une grande partie sous forme de graisse abdominale tenace.

« La ménopause est associée à une prise de poids accrue au niveau de la partie médiane et à une adiposité viscérale (terme désignant la répartition de la graisse autour des organes) ainsi qu’à une réduction de la masse musculaire. » Dr Jolene Brightenendocrinologue naturopathe basé en Floride et auteur de Est-ce normal ?raconte Fortune« En général, le vieillissement peut être à l’origine de l’augmentation de la répartition centrale des graisses, mais la perte d’œstrogènes est fortement associée à ce changement de composition corporelle. »

La prise de poids supplémentaire peut également être due à des changements dans les niveaux de testostérone, à une diminution du sommeil et à une atrophie musculaire, explique Brighten.

Ces changements « pourraient potentiellement provoquer une augmentation des niveaux de cortisol et d’insuline », explique le Dr Karen Tang, gynécologue à Philadelphie. 460 000 abonnés sur TikTok, raconte Fortune. Et les deux peuvent entraîner des problèmes de prise de poids et une augmentation des envies de manger, tandis que le cortisol, en particulier, est associé à une augmentation du dépôt de graisse dans l’abdomen.

« Vous courez également un risque plus élevé de développer des maladies comme la résistance à l’insuline et le diabète, qui peuvent parfois contribuer à certains dépôts de graisse », dit-elle.

De plus, explique Tang, également un porte-parole de la ménopause Pour Centrum, ce changement radical peut entraîner des symptômes de ballonnement liés aux hormones, notamment une prise de poids due à l’eau. Mais la graisse viscérale supplémentaire que vous « ne parvenez pas à éliminer », note-t-elle, est souvent ce qui est le plus gênant.

D’autant plus que, ajoute Brighten, « la répartition de la graisse au niveau de la taille est associée à une augmentation du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle et du syndrome métabolique ».

Que peut-on faire contre l’excès de graisse abdominale pendant la ménopause ?

Pour commencer, dit Tang, il est important de consulter votre médecin qui pourra vérifier les raisons médicales de la prise de poids, des problèmes de thyroïde au diabète.

Une fois ces problèmes éliminés, il est temps de commencer à chercher des moyens de modifier vos habitudes d’entraînement et d’alimentation.

« Votre routine d’exercice devra peut-être changer », explique Brighten, surtout si vous remarquez que les anciens entraînements n’ont plus beaucoup d’effet sur votre corps.

Elle conseille de se concentrer sur le développement de la masse musculaire. « Il faut également trouver des moyens d’augmenter son niveau d’activité tout au long de la journée, soit en faisant des promenades, en se lançant dans de nouveaux passe-temps qui nécessitent une activité physique, soit en étant plus attentif aux moments où l’on est sédentaire », ajoute-t-elle. Pour ses patients qui ont un travail de bureau, Brighten recommande d’envisager l’idée de travailler sur un tapis roulant tout en portant un gilet lesté.

« Vous pouvez également envisager de vous lancer dans une activité comme le tennis ou le pickleball », ajoute-t-elle, « qui vous procurera les bienfaits de l’activité physique, de la communauté et qui est fortement associée à la longévité. »

Tang suggère de pratiquer la musculation au moins deux fois par semaine, car il a été démontré que cela préserve la densité osseuse et prévient l’ostéoporose.

Elle conseille également d’essayer des intervalles plus courts et plus intenses plutôt que de simplement faire une très longue marche, par exemple, mais de toujours tenir compte des autres symptômes de la ménopause que vous essayez de gérer, comme les douleurs articulaires. « Parfois, il s’agit de trouver ce qui est durable, c’est-à-dire quelque chose que vous aimez et que vous pouvez maintenir, sans aggraver vos autres symptômes », explique Tang.

Il faudra peut-être aussi modifier votre façon de manger.

Même si vous avez toujours mangé de la même façon, votre corps traite désormais les aliments différemment, ce qui explique cette prise de poids apparemment inexpliquée, explique Tang. « Les muscles réagissent différemment et vous avez moins de masse musculaire maigre qu’avant, ce qui modifie votre métabolisme. » Vous devez en tenir compte dans votre alimentation et dans vos exercices, dit-elle, « pour contrecarrer certains de ces changements. »

Il existe des preuves montrant qu’il est préférable de réduire la consommation de sucre, de sel et d’aliments transformés et de se tourner vers un régime méditerranéen ou à base de plantes.peut aider à soulager les symptômes de la ménopauseexplique Tang. « Et nous voulons évidemment que les gens mangent de manière saine pour nourrir leur corps, et non pas simplement essayer de s’affamer », dit-elle.

Brighten suggère simplement d’augmenter votre consommation de protéines et de fibres tout en limitant l’alcool et le sucre ajouté à moins de 25 grammes par jour. Et si vous ne savez pas par où commencer, ajoute-t-elle, « travailler avec une diététicienne agréée ou un spécialiste en nutrition certifié qui se concentre sur les femmes ménopausées peut vous aider à démarrer. »

De plus, dit Brighten, parlez à votre médecin pour voir si vous êtes candidate à une thérapie hormonale de la ménopause, qui peut aider à réduire la prise de poids centrale, à améliorer la masse musculaire et à soutenir vos efforts d’entraînement.

La bonne nouvelle dans tout cela, dit Tang, c’est que même si les changements dans le métabolisme et la graisse abdominale peuvent sembler sévères lors de la transition de la périménopause à la ménopause précoce (un processus qui dure en moyenne 10 ans), il existe des preuves que cela finit par s’équilibrer. « Ce n’est donc pas quelque chose qui a tendance à empirer de plus en plus, comme une boule de neige, pour toujours », dit-elle. « Mais ce sont deux années très difficiles pendant lesquelles les gens essaient de comprendre leur nouvelle normalité. »

