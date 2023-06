Qu’est-ce que le TST ? Comment regarder Wrexham, les joueurs de l’équipe nationale américaine s’affrontent pour 1 million de dollars

Wrexham, d’anciens joueurs de l’équipe nationale masculine et féminine des États-Unis, une légende du football espagnol et des stars de TikTok s’affrontent pour 1 million de dollars dans un tournoi 7v7 – et cela se passe au WakeMed Soccer Park à Cary, en Caroline du Nord.

Oui, tu l’as bien lu.

Ce qui semble être le plus fantaisiste des rêves de fièvre est une réalité au tournoi de football (TST), qui se déroule actuellement dans le Research Triangle de Caroline du Nord. Organisé comme la Coupe du monde, 32 équipes se sont inscrites pour le tournoi qui se déroule avec des groupes de quatre en compétition dans une phase de groupes à la ronde et un huitième de finale à élimination directe avant la finale. L’événement de cinq jours se termine le dimanche 4 juin avec l’équipe gagnante réclamant le prix collectif d’un million de dollars. La deuxième place, comme le dit l’organisateur, n’obtient rien.

Des fondateurs de The Basketball Tournament, qui a débuté en 2014 par Jon Mugar, l’idée de TST est née en 2020 lorsque les joueurs de football Mike Volk et Henry Tembon ont contacté Mugar à propos de la version football de la compétition. Avec l’aide de l’ancienne star de la MLS Alecko Eskandarian et de Chris Paul de la NBA, TST a commencé.

L’athlétisme a une couverture sur le terrain tout le week-end de Pablo Maurer et Felipe Cardenas, mais voici quelques coups rapides pour vous mettre au courant.

Où et quand a lieu le tournoi TST ?

Le tournoi TST se déroule à Cary, en Caroline du Nord, au WakeMed Park ce week-end. Le tournoi a débuté le jeudi 1er juin et se poursuivra jusqu’au match de championnat le dimanche 4 juin à 15 h HE. La phase de groupes s’est déroulée jeudi et vendredi.

Le tour à élimination directe commence le vendredi 2 juin à 18 h HE. Les quarts de finale commencent samedi après-midi, les demi-finales commençant samedi soir.

WakeMed, un complexe polyvalent de 150 acres comprend un stade principal de 10 000 saisons, des vestiaires et des suites de luxe. Les fans de la NWSL connaissent le terrain comme le domicile du North Carolina Courage. Mais le site abrite également le North Carolina FC de l’USL League One et a accueilli des tournois comme le championnat féminin de la CONCACAF 2018.

Comment puis-je regarder TST ?

Que vous ayez attrapé la vague de Wrexham, manqué de voir Joanna Lohman ou Clint Dempsey sur le terrain ou que vous vouliez voir un différent version de votre équipe européenne préférée, chaque match du TST 2023 est disponible en streaming sur Youtube, Peacock ainsi que la finale sur CNBC (et plus tard sur NBC).

Qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale ?

Après quelques matchs de phase de groupes étonnamment excitants, dont un joueur de Sneaky Fox lancé dans une table, voici où en sont les choses pour les huitièmes de finale de ce soir. Les deux meilleures équipes de chaque groupe passent à autre chose :

Knockout Round – 2 juin – Paon

Newtown Pride FC contre DMV Diplomats – 18 h HE

Hapoel Tel Aviv FC contre Far East United – 18 h 15 HE

Wrexham Red Dragons contre Conrad & Beasley United – 19 h 15 HE

Sneaky Fox FC contre Duke Sevens – 19 h 30 HE

Blade & Grass FC contre Kingdom FC – 20 h 30 HE

Culture by Mo Ali FC contre SLC FC – 20 h 45 HE

Hashtag United contre Côme 1907 – 21 h 45 HE

Raleigh Rebels contre ZALA FFF – 22 h HE

Quarts de finale – 3 juin – Peacock

Gagnant du match 49 contre gagnant du match 50 – 12 h HE

Vainqueur du match 51 contre vainqueur du match 52 – 13 h 15 HE

Vainqueur du match 53 contre vainqueur du match 54 – 14 h 30 HE

Vainqueur du match 55 contre vainqueur du match 56 – 15 h 45 HE

Demi-finales – 3 juin – Paon

Vainqueur du match 57 contre vainqueur du match 58 – 19 h HE

Vainqueur du match 59 contre vainqueur du match 60 – 20 h 30 HE

Championnat – 4 juin – CNBC/NBC

Vainqueur du match 61 contre vainqueur du match 62 (en direct) – 15 h HE, CNBC *Encore le 10 juin, 14 h HE, NBC



Quelles sont les règles du TST ?

Ok, vous avez donc consacré votre week-end à regarder un mélange d’amateurs et d’anciens professionnels. Mais que diable se passe-t-il sur le terrain ?

La configuration 7 contre 7 signifie que chaque équipe propose six joueurs de champ et un gardien de but. Les équipes avaient besoin d’un minimum de 10 joueurs sur la liste, mais sont encouragées à se rapprocher du maximum de 18 joueurs car il y a des substitutions illimitées à effectuer à tout moment pendant le match. Chaque match dure 40 minutes, avec deux mi-temps de 20 minutes.

Directement, sauf lorsque l’ancien gardien des Red Bulls de New York, Luis Robles, prend un taquet à la tête et que Chris Wondolowski prend sa place dans le filet. Cela s’est produit lors de l’équipe Dempsey (oui ce Dempsey) contre Jackson TN Boom. Le meilleur buteur de tous les temps de la MLS a effectué plusieurs arrêts et réussi un tour du chapeau pour aider son équipe à gagner 5-4.

TOUR DU CHAPEAU DE CHRIS WONDOLOWSKI !! Chris Wondolowski, qui remplace GK, s’avance avec ses gants de gardien de but et tire le penalty à la maison pour donner @TeamDempseyTST l’avance 4-3 ! Temps de score cible jusqu’à maintenant, le premier à 5 buts gagne ! Regardez sur YouTube ! https://t.co/Rgh79DCll6 pic.twitter.com/HtSGXZ3oQZ — TST (@TST7v7) 1 juin 2023

Semblable au 7 contre 7 récréatif aux États-Unis, il n’y a pas de règle de hors-jeu. Les bris d’égalité sont également assez statu quo avec des records en tête-à-tête, puis un différentiel de buts brisant une égalité.

Ce qui n’est pas tout à fait la norme, c’est quelque chose qui a été vu pour la première fois dans TBT sous le nom d’Elam Ending pour lutter contre la perte de temps au basket-ball. En TST, c’est l’objectif visé. Le chronomètre est suspendu pendant la fin de cette prolongation. Pour gagner le match, les équipes doivent atteindre le score cible, qui est le score de l’équipe en tête plus un – si le match après 40 minutes est de 4-2, le score cible est de 5. Mais attendez, il y a plus. Toutes les cinq minutes, un joueur est retiré du terrain pendant cette période.

Qui sont les grands noms jouant dans TST ? Wrexham, ancien USWNT et USMNT, Cesc Fabregas

Nous les avons déjà mentionnés. Le Wrexham AFC, nouvellement promu, a dominé son groupe, mené par Lee Trundle. L’attaquant, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans les ligues inférieures de la pyramide du football anglais, a réussi un tour du chapeau contre l’US Women en route vers la victoire. L’équipe féminine des États-Unis, qui comprend les vainqueurs de la Coupe du monde Heather O’Reilly, Heather Mitts et Kristine Heavey (Lilly), a connu des difficultés lors de la phase de groupes, mais a clairement conquis le cœur de la foule.

🚨 AMÉRICAINES TST FANS 🚨 Venez rencontrer et obtenir des autographes de @HeatherOReilly/@USWomenTST joueurs au fan fest ce soir à 18h30‼️@Allié pic.twitter.com/1qsg45XdSN — TST (@TST7v7) 2 juin 2023

« Nous nous en fichons parce que nous vivons, nous sommes audacieux et nous sommes courageux », a déclaré O’Reilly à NBC Sports. « Ici, nous avons deux produits incroyables que les fans de football américains achètent. C’est juste une tonne de plaisir et cela nous a tous réunis.

Ailleurs, Clint Dempsey a passé la plupart de son temps à entraîner son équipe, qui comprend Wondolowski, Eddie Johnson et Jermaine Jones. Conrad & Beasley United et Sneaky Fox (nommé d’après la vodka du MVP MLS 2013 Mike Magee) ont également leur juste part de légendes de l’USMNT.

D’autres équipes comptent Cesc Fabregas et Steve Nash (Como 1907), Chad Johnson (Nati SC), l’ancien diplomate de Washington Jorge Alvial entraîne Mark Gonzalez et d’autres sur DMV Diplomats, Brek Shea et Daniel Drinkwater s’alignent pour Blade & Grass FC et Felipe Santana met un kit familier avec Dortmund.

Écoutez attentivement et vous pourriez entendre des voix familières de leurs jours Fox Soccer avec Katie Witham sur la touche et l’ancien défenseur de Newcastle Warren Barton parmi les commentateurs dans les cabines.

Parmi les stars, il y a des joueurs universitaires et récréatifs qui vivent une sacrée expérience de camp d’été.

Voici une liste complète des groupes et joueurs participants : https://thetournament.com/tst/bracket/

Que s’est-il passé entre West Ham et Dallas United ?

L’un des moments les plus lourds d’un tournoi par ailleurs léger, Dallas United s’est retiré du TST après que West Ham United ait quitté le terrain en milieu de match jeudi parce qu’une insulte raciale présumée aurait été dirigée contre Frank Nouble, selon les responsables de West Ham et du TST.

Les organisateurs du tournoi ont enquêté sur l’incident et déterminé que Dallas avait violé le code de conduite du tournoi et serait retiré de la compétition.

Une déclaration de TST : Après avoir mené une enquête sur les derniers instants du match entre West Ham United et Dallas United, nous avons conclu que Dallas United avait violé le code de conduite de TST. Nous avons dialogué avec les dirigeants des deux clubs et nous sommes tous… — TST (@TST7v7) 2 juin 2023

« Nous avons dialogué avec les dirigeants des deux clubs et nous sommes tous d’accord sur le fait que la meilleure voie à suivre est le retrait de Dallas United de la compétition », lit-on en partie dans le communiqué. « Toutes les parties impliquées sont unies dans leur volonté de faire une déclaration contre l’insensibilité raciale. »

Les joueurs de West Ham ont répondu en se mettant à genoux avant leur match contre le Culture by Mo Ali FC vendredi.

« Je dois dire publiquement que le sujet de conversation qui a été dévoilé hier est plus important que le football », a déclaré le joueur de West Ham, Anton Ferdinand. L’athlétisme. « Et la façon dont TST s’en est occupé, si rapidement – ​​l’action sensée. Beaucoup de gens dans le monde, des organisations du monde entier peuvent les prendre. Le soutien qu’ils nous ont apporté en tant qu’équipe et en tant qu’équipe, pas seulement pour nous mais pour le personnel ici avec nous, a été sans pareil. Nous devons nous rappeler que ce n’est pas seulement une question de football. C’est un problème de société qui doit être résolu et si plus de gens s’habillaient comme TST l’abordait, le monde serait meilleur.

Le match entre West Ham et Dallas United a été abandonné sans qu’aucune équipe ne gagne de points. Dallas quittant le tournoi signifiait que le Far East FC remportait une victoire par forfait 3-0 dans le groupe D. Cela signifiait également que West Ham était éliminé après la phase de groupes.

(Photo: Création enracinée x TST)