Qu’est-ce que le trouble du traitement sensoriel ?

Aucun de ces comportements n’est généralement problématique en soi, mais ils peuvent devenir inquiétants si vous remarquez qu’ils commencent à affecter la vie quotidienne de votre enfant. Beaucoup d’enfants aiment se balancer, par exemple, mais si votre enfant doit aller dans le jardin pour se balancer pendant une heure avant d’être assez calme pour aller se coucher, et que cela perturbe votre routine domestique, vous devriez en parler avec le pédiatre de votre enfant à votre prochaine visite.

Les enfants qui recherchent des types de toucher spécifiques peuvent vouloir porter des vêtements apparemment inappropriés, tels que des bottes lourdes ou une calotte serrée en été. Kristina, maman de Zachary, 2 ans, à Victoria, au Texas, a déclaré que son fils adorait porter plusieurs couches de vêtements. “Son record est de 21 chaussettes sur un pied”, a déclaré Kristina. (Les parents avec qui j’ai parlé ont préféré ne pas être identifiés par leur nom de famille pour des raisons de confidentialité.) Zachary n’a pas encore beaucoup de mots, mais il utilise “Ouch!” pour décrire tout ce qui le fait se sentir désynchronisé. Sa mère pense que c’est sa façon de dire aux adultes que ce qu’ils font ne répond pas à ses besoins.

Lorsque Zachary a soif de certaines sensations, Kristina a dit qu’elle l’habille de vêtements confortables ou superposés, ou lui offre d’autres opportunités d’obtenir les mêmes sentiments que son corps recherche. Cela pourrait signifier lui faire des câlins serrés ou le laisser se blottir sous une couverture lestée. D’autres familles utilisent des gilets lestés ou des vêtements de compression. Si les enfants s’inquiètent de ce que leurs amis pourraient penser de leurs vêtements, Fleming a noté que des poids peuvent être cousus dans la doublure d’un sweat à capuche zippé ordinaire pour donner à un enfant le même effet.

Les enfants peuvent également être hypersensibles ou hypersensibles aux entrées sensorielles. Ils sont souvent appelés « éviteurs ». De nombreux jeunes, par exemple, ont une alimentation limitée. Ceci est courant et n’indique pas nécessairement que l’enfant devient un adulte difficile ni toujours un signe de SPD. Cela peut cependant devenir problématique s’il vomit ou s’étouffe lorsqu’il rencontre un nouvel aliment, ou s’il fait une crise lorsque vous lui offrez un marque différente d’un aliment préféré. De nombreux enfants atteints de SPD lié à l’alimentation développent ensuite de l’anxiété autour de la nourriture et mangent des régimes extrêmement limités, souvent limités à des textures spécifiques. De nombreux enfants ayant des problèmes sensoriels évitent les aliments en purée tels que la compote de pommes, tandis que d’autres ne tolèrent pas du tout les aliments croquants. Il n’est pas rare qu’un enfant atteint de SPD mange les mêmes aliments chaque jour.

Karl, un enfant de 6 ans à Pittsburgh, par exemple, n’a mangé que quatre choses jusqu’à l’âge de 4 ans : du yaourt nature, du lait, des craquelins et du fromage. Il a légèrement élargi son palais pour inclure des crêpes et même des crevettes frites. Mais voir ou sentir un aliment qu’il ne peut pas tolérer, comme la vinaigrette ranch ou les flocons d’avoine, peut le faire vomir. Cela rend difficile d’aller à des fêtes ou même de traverser l’aire de restauration du centre commercial. Opal, l’un des parents de Karl, a découvert que la meilleure stratégie pour Karl était de lui donner une autonomie corporelle. “Nos enfants ont le contrôle de ce qu’ils mettent dans leur corps, et si cela signifie qu’ils mangent des craquelins et rien d’autre pendant une semaine, ça va”, a déclaré Opal. Les parents de Karl ont découvert que s’ils laissent simplement de la nourriture sur la table ou la mangent eux-mêmes devant lui sans aucune pression, il choisira parfois de la goûter.

Ces sensibilités peuvent aller au-delà du goût.

Les jeunes enfants n’aiment souvent pas les sons forts, comme les feux d’artifice, mais les enfants hypersensibles aux sons peuvent avoir du mal ou s’arrêter même dans des environnements modérément bruyants, comme une salle de classe. “J’ai l’impression que mes oreilles veulent sauter de ma tête et s’enfuir”, a déclaré Milo, un enfant de 6 ans à Berkeley, en Californie, qui a du mal avec le traitement auditif lié à son SPD Les parents utilisent souvent des écouteurs antibruit comme un outil pour apaiser les enfants sensibles aux bruits. Le port des écouteurs dans une cafétéria bruyante, par exemple, peut permettre à un tel enfant de déjeuner avec ses pairs.