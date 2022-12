Qu’est-ce que le titre 42 : Guide pour comprendre ce qui se passe à la frontière

Et s’il est trop dangereux pour un migrant d’être expulsé ?

L’administration Biden a accordé des exemptions humanitaires à la règle de santé publique. Les raisons incluent des cas dans lesquels une personne a un besoin urgent de soins médicaux ou lorsque des groupes de défense et des organisations internationales ont jugé certains migrants vulnérables, notamment des personnes transgenres et des familles avec de jeunes enfants qui vivent dans des endroits dangereux le long de la frontière.

Au cours du dernier exercice, plus de 304 000 personnes ont bénéficié d’exemptions humanitaires, selon les données du gouvernement. Mais l’administration a été critiquée pour son manque de clarté et de cohérence quant aux personnes éligibles aux exemptions humanitaires.

Pourquoi les migrants de certains pays sont-ils expulsés en vertu de la règle de santé publique alors que d’autres ne le sont pas ?

Dans certains cas, les États-Unis sont limités en qui ils peuvent expulser en raison des tensions dans les relations diplomatiques avec certains pays, dont Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Lorsque davantage de Vénézuéliens traversaient la frontière cet automne, les États-Unis ont obtenu l’autorisation du gouvernement mexicain de les expulser vers le Mexique en vertu de la règle de santé publique. Dans le même temps, les États-Unis ont créé un programme étroit de libération conditionnelle humanitaire pour les Vénézuéliens à demander avant de venir aux États-Unis. Les responsables ont déclaré que les deux mesures avaient entraîné une diminution du nombre de Vénézuéliens traversant illégalement.

Dans la plupart des cas, cependant, des migrants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela ont été temporairement libérés dans le pays. Souvent, les agents des frontières les libèrent avec des documents incomplets et ils sont chargés d’accomplir les tâches administratives avec les agents de l’immigration à l’intérieur du pays, ce qui entraîne une nouvelle voie d’importants arriérés.

Que se passe-t-il si la règle de santé publique est levée ?

L’administration Biden a supposé que la règle de santé publique prendrait un jour fin.

Si la règle est levée, l’administration Biden recommencera à appliquer les lois frontalières comme le gouvernement l’avait fait pendant des décennies avant la pandémie. Ces lois permettent aux migrants d’exprimer aux autorités frontalières leur peur de retourner dans le pays qu’ils ont fui. Ce scénario déclenche potentiellement un processus en plusieurs étapes de plusieurs années qui pourrait conduire un migrant à demander l’asile et à attendre l’arriéré du tribunal de l’immigration jusqu’à ce qu’un juge puisse entendre et statuer sur l’affaire.

Les responsables s’attendent à ce que cela entraîne une forte augmentation du nombre de migrants traversant illégalement la frontière, car ils auront à nouveau la possibilité de demander l’asile à la frontière. L’administration Trump a apporté de multiples modifications à la politique d’asile afin qu’elle soit déjà restreinte avant la pandémie.

Un processus prépandémique que les agents des frontières utilisaient régulièrement, connu sous le nom de renvoi accéléré, devrait être utilisé fréquemment une fois la règle de santé publique levée. Les défenseurs de l’immigration soutiennent depuis longtemps que cette procédure ne donne pas suffisamment de temps au migrant pour une procédure régulière. Les responsables envisagent également d’utiliser une application électronique, appelée CBP One, pour que les migrants prennent rendez-vous avec un responsable américain à un point d’entrée pour commencer le traitement de l’asile. Le gouvernement a déjà utilisé l’application en partenariat avec des groupes non gouvernementaux qui postulent au nom d’un migrant. Entrer aux États-Unis par un point d’entrée officiel est beaucoup plus sûr que, par exemple, traverser le Rio Grande à la nage.