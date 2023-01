Qu’est-ce que le Tamil Nadu vs Thamizhagam Row? Expliqué en 8 points

Tamil Nadu ou Thamizhagam ? Un affrontement politique entre le gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, et le gouvernement MK Staline de l’État a ravivé un débat sur le nom “Tamil Nadu” et sa signification dans la politique dravidienne.

Le gouverneur Ravi a agité le débat avec ses remarques le 4 janvier lors d’un événement à Chennai. “Ici au Tamil Nadu, un autre type de récit a été créé. Tout ce qui s’applique à l’ensemble du pays, le Tamil Nadu dira non. C’est devenu une habitude. Tant de thèses ont été écrites – toutes fausses et pauvres fictions. La vérité doit prévaloir. Thamizhagam serait un mot plus approprié pour l’appeler », a déclaré M. Ravi.

Le DMK au pouvoir accuse le gouverneur de faire des déclarations dangereuses uniquement pour faire avancer l’agenda de l’opposition étatique BJP et de son mentor Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). D’autre part, M. Ravi affirme que le parti au pouvoir et ses alliés symbolisent le chauvinisme tamoul en politique. M. Ravi est considéré comme étant en contradiction avec l’idéologie dravidienne.

EXPLIQUÉ