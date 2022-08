Qu’est-ce que le système nordique et quand est-il appliqué dans un tournoi de lutte

Les lutteurs indiens ont commencé leur CWG 2022 avec style avec les six participants vendredi en remportant une médaille chacun. Sur les six, trois étaient de l’or qui est allé à Bajrang Punia, Sakshi Malik et Deepak Punia. Une médaille d’argent est allée à Anshu Malik tandis que Divya Kakran a remporté une médaille de bronze.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Samedi pourrait voir les lutteurs indiens ajouter six autres médailles au décompte du pays avec Ravi Kumar, Deepak Nehra, Pooja Sihag, Vinesh Phogat, Pooja Gehlot et Naveen en action dans différentes catégories.

La lutte, qui suit un système à deux poules où les lutteurs affrontent des adversaires dans leur propre groupe et progressent à travers les différentes étapes avant d’atteindre la finale pour le combat pour la médaille d’or. Une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze sont attribuées pour une catégorie particulière.

Les demi-finalistes perdants s’affrontent pour une médaille de bronze tandis que ceux qui perdent à n’importe quelle étape entrent dans la ronde de repêchage qui leur donne une autre chance de réclamer une médaille (bronze).

Cependant, un coup d’œil à l’événement de lutte du 6 août révèlera que deux lutteuses indiennes – Vinesh (53 kg femmes) et Pooja (50 kg femmes) – participeront à ce qu’on appelle le Nordic System. Ce n’est pas comme les autres qui feront partie des combats d’avant-quarts ou de quarts de finale.

Alors pourquoi la différence et pourquoi la ronde normande a-t-elle été appliquée pour ces deux catégories de poids particulières ?

Pour cela, regardons à quoi ressemble le format idéal d’un événement de lutte (Courtoisie du texte : United World Wrestling)

Article 8 – Système de compétition

Les compétitions se déroulent par élimination directe avec un nombre idéal de lutteurs, soit 4, 8, 16, 32, 64, etc. S’il n’y a pas de nombre idéal de lutteurs dans une catégorie, des matchs de qualification auront lieu.

L’appariement s’effectue dans l’ordre des numéros tirés au sort. Tous les lutteurs qui ont perdu contre les deux finalistes auront des matchs de repêchage. Il y a deux groupes de repêchage séparés : un groupe de lutteurs qui a perdu contre le premier finaliste et un autre groupe de lutteurs qui a perdu contre le deuxième finaliste.

Les matchs de repêchage commencent par les lutteurs qui ont perdu au premier tour y compris dans les matchs pour obtenir le numéro idéal contre l’un des deux finalistes jusqu’aux perdants en demi-finale par élimination directe. Les vainqueurs des deux groupes de repêchage recevront chacun la médaille de bronze. Chaque catégorie de poids commence et se termine dans une journée.

La pesée et le contrôle médical de chaque catégorie ont lieu le jour

avant le début de la catégorie concernée.

Le concours se déroule de la manière suivante :

Tours de qualification

Rondes éliminatoires

Rondes de repêchage

Finales

Qu’est-ce que le Nordic Round ?

Si il y a moins de 6 lutteurs dans une catégorie à la pesée, aura lieu l’épreuve nordique (chaque lutteur contre chaque lutteur).

Dans le tournoi nordique, le lutteur avec le plus grand nombre de victoires sera classé premier. Si deux lutteurs ont un nombre égal de victoires, leur match direct déterminera le classement.

Si plus de deux lutteurs ont un nombre égal de victoires, le dernier du groupe ex-aequo sera déterminé selon ces critères jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux lutteurs :

Le moins de points de classement

Le moins de victoires par Fall

Le moins de victoires en match par supériorité

Le moins de points techniques marqués dans toute la compétition

Les points les plus techniques attribués dans toute la compétition

Le numéro de tirage le plus élevé

Système à deux piscines (6/7 participants)

Courtoisie du texte : Fédération internationale du sport scolaire

La compétition commence par une phase de poule avec deux groupes.

Tous les lutteurs de chaque groupe affronteront tous les autres lutteurs de leur groupe (le système de tournoi nordique est utilisé comme critère de classement au sein de chaque groupe). Le classement au sein des groupes est utilisé pour déterminer les appariements pour les demi-finales.

Les matchs des demi-finales consisteront avec

Le premier classé du groupe A contre le deuxième classé du groupe B

Le deuxième classé du groupe A contre le premier classé du groupe B

Le match pour la médaille d’or opposera les vainqueurs des demi-finales et le match pour la médaille de bronze opposera les perdants des demi-finales. Une seule médaille de bronze sera décernée pour ce scénario

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici