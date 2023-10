Qu’est-ce que le système de défense israélien Iron Dome ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Israël assiège Gaza après une attaque meurtrière du Hamas qui a fait des centaines de morts.

Le pays s’appuie sur ses énormes capacités militaires pour riposter aux terroristes et affirme avoir déjà tué environ 1 500 militants après l’incursion de samedi.

« Nous allons passer à l’offensive et attaquer le groupe terroriste du Hamas et tout autre groupe présent à Gaza », a déclaré le général de brigade israélien Dan Goldfus. « Nous devrons changer la réalité à Gaza pour éviter que cela ne se reproduise. »

Un char israélien se dirige vers la frontière sud avec la bande de Gaza (Getty Images)

L’attaque surprise du Hamas est de loin la plus meurtrière perpétrée par des militants dans l’histoire israélienne, Goldfus ayant déclaré mardi aux journalistes que le nombre de morts avait dépassé les 1 000.

En réponse, l’armée a mobilisé 300 000 réservistes, avec des spéculations sur une invasion terrestre de Gaza imminente. Nous examinons ci-dessous les ressources importantes auxquelles Israël peut faire appel dans sa guerre contre le Hamas.

Quelle est la taille de l’armée israélienne ?

Les soldats israéliens surveillent la zone tandis que les sirènes retentissent alors que les roquettes depuis Gaza sont lancées vers Israël (Reuters)

Les Forces de défense israéliennes (FDI) sont l’armée nationale. Elle comprend trois branches : les forces terrestres israéliennes, l’armée de l’air israélienne et la marine israélienne.

Le service militaire à durée déterminée est obligatoire dans le pays depuis la Déclaration d’indépendance israélienne en 1948.

Tous les citoyens de plus de 18 ans, quel que soit leur sexe ou leur origine ethnique, sont tenus de servir pendant au moins 24 à 32 mois. Il existe quelques exceptions, comme les femmes religieuses, les personnes mariées et les personnes handicapées.

L’armée israélienne compte actuellement 173 000 soldats actifs, dont 8 000 commandants.

Des soldats et un civil se mettent à couvert alors qu’une sirène retentit pour avertir de l’arrivée de roquettes. (PA)

L’armée a également appelé 300 000 réservistes pour préparer sa plus grande mobilisation jamais réalisée, avec des vols spéciaux organisés pour amener des réservistes de l’étranger à se joindre à ses efforts.

Israël s’appuie également sur ses forces spéciales de l’unité Sayeret Matkal pour lutter contre le Hamas. On pense qu’ils viseront à neutraliser les combattants de haut rang au sein de l’organisation terroriste et à sauver les Israéliens pris en otage.

En 2021, les dépenses militaires israéliennes s’élevaient à 24,34 milliards de dollars.

De quelles armes dispose l’armée israélienne ?

Soldats avec des véhicules blindés de transport de troupes (APC) près de la frontière entre Israël et le Liban (Reuters)

Les forces israéliennes ont déjà utilisé 600 avions et 300 lance-roquettes pour frapper la bande de Gaza.

Les troupes terrestres puisent également dans l’arsenal israélien de 300 chars militaires, avec 2 000 autres disponibles.

Le char israélien Merkava est similaire au char de combat allemand Leopard 2 qui a été largement utilisé en Ukraine. Le char est doté d’une épaisse plaque de blindage avant pour offrir une protection maximale à son équipage et est armé d’un canon principal de 120 mm.

Lundi, l’armée de l’air israélienne a annoncé avoir largué environ 2 000 munitions et plus de 1 000 tonnes de bombes sur Gaza, visant plus de 10 000 cibles en moins de 24 heures. L’armée de l’air est connue pour ses avions de combat Kfir et possède également un certain nombre d’avions F-35 Lightning II obtenus des États-Unis.

L’armée israélienne aurait conservé une capacité nucléaire depuis 1967, avec environ 90 têtes nucléaires selon la Nuclear Threat Initiative (NFI), bien qu’Israël ne le confirme pas officiellement.

Le feu et la fumée s’élèvent d’une explosion dans une tour d’appartements palestinienne suite à une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza (PA)

Qu’est-ce que le Dôme de Fer ?

Le Dôme de Fer est un système de défense aérienne mobile israélien et Israël est le seul pays au monde à utiliser un tel système au niveau national.

Le système est conçu pour intercepter et détruire les roquettes à courte portée et les obus d’artillerie dont la trajectoire les mènerait vers une zone peuplée.

Le système de défense antimissile est l’un des outils les plus importants d’Israël et a sauvé de nombreuses vies civiles depuis qu’il est devenu opérationnel en 2011.

L’armée israélienne a déclaré que le système avait eu un taux de réussite de 95,6 % lors d’un raid de missiles tiré par le Jihad islamique en mai.

Il existe 10 batteries Iron Dome à travers Israël et chacune peut transporter 11 kilogrammes d’explosifs.

Le système antimissile israélien Iron Dome intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza (Reuters)

Les États-Unis ont contribué à la construction et à l’entretien du Dôme de Fer, en dépensant 1,6 milliard de dollars pour le système entre 2011 et 2021.

Chaque missile coûte environ 40 000 dollars, donc intercepter des milliers de roquettes du Hamas peut devenir coûteux.

L’armée israélienne affirme que le Dôme de Fer est un système purement défensif et n’a aucune capacité d’attaque.

Israël a maintenant demandé aux États-Unis de l’aider à reconstituer son système de défense après avoir subi d’importants barrages de missiles lors des attaques du Hamas.