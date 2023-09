Qu’est-ce que le système bancaire parallèle ? Dévoiler les risques pour la Chine

Sur la photo, on voit des modèles d’un projet immobilier réalisé en 2005 à Shanghai, alors que le boom immobilier en Chine prenait de l’ampleur. Chine Photos | Actualités Getty Images | Getty Images

BEIJING — Les problèmes immobiliers de la Chine ont une fois de plus attiré l’attention sur le monde du système bancaire parallèle et les risques qu’il représente pour l’économie. Le système bancaire parallèle – un terme inventé aux États-Unis en 2007 — fait référence aux services financiers proposés en dehors du système bancaire formel, qui est très réglementé. En revanche, les institutions bancaires parallèles peuvent prêter plus facilement de l’argent à un plus grand nombre d’entités, mais ces prêts ne sont pas garantis de la même manière que ceux d’une banque traditionnelle. Cela signifie qu’une demande de paiement soudaine et généralisée peut avoir un effet domino. De plus, la surveillance réglementaire limitée du système bancaire parallèle rend difficile la connaissance de l’ampleur réelle de la dette – et du risque pour l’économie. En Chine, le gouvernement a cherché ces dernières années à limiter la croissance rapide de cette dette non bancaire.

Les promoteurs ont pu emprunter généreusement auprès des banques parallèles, contournant les limites d’emprunt pour l’achat de terrains. Logan Wright Centre d’études stratégiques et internationales

Ce qui rend la situation du pays différente, c’est la domination de l’État. Les plus grandes banques appartiennent à l’État, ce qui rend plus difficile pour les entreprises non publiques de faire appel aux banques traditionnelles pour obtenir du financement. Le système financier dominé par l’État signifiait également que jusqu’à récemment, les participants empruntaient et prêtaient de l’argent en partant du principe que l’État serait toujours là pour fournir un soutien – une garantie implicite. Les estimations de la taille du système bancaire parallèle en Chine varient considérablement, mais se chiffrent en milliers de milliards de dollars américains.

Banque parallèle et immobilier

Le secteur immobilier chinois, qui représente selon les estimations un quart de l’économie, se situe à l’intersection du système bancaire parallèle, des finances des gouvernements locaux et des actifs des ménages. Les sociétés immobilières ont acheté des terrains aux gouvernements locaux, qui avaient besoin des revenus et des retombées économiques du développement régional. En Chine, les gens se sont précipités sur l’occasion d’acheter leur propre maison – ou de spéculer sur l’immobilier – alors que les prix montaient en flèche au cours des deux dernières décennies.

« Les promoteurs ont pu emprunter généreusement auprès des banques parallèles, contournant les limites d’emprunt pour l’achat de terrains », a déclaré Logan Wright, directeur de la chaire d’administration du Centre d’études stratégiques et internationales sur les affaires et l’économie chinoises, dans un communiqué. Rapport d’avril. « En conséquence, les prix des terrains ont continué à augmenter, les promoteurs augmentant ensuite les coûts du logement pour maintenir leurs marges. » Selon Wright, les récentes restrictions imposées par Pékin au système bancaire parallèle ont poussé les promoteurs, toujours agressifs, à se tourner vers d’autres sources de financement pour rembourser les prêts bancaires existants. Il a noté que cela signifiait que les promoteurs commençaient à s’appuyer davantage sur la prévente d’appartements aux acheteurs de maison – via des prêts hypothécaires – et à ralentir la construction pour réduire les coûts.

La campagne de désendettement lancée par les dirigeants chinois en 2016 pour réduire les risques financiers systémiques est le seul point de départ logique pour expliquer comment le ralentissement économique structurel de la Chine a commencé. Logan Wright Chaire d’administrateur du SCRS en affaires et économie chinoises

Ensuite, le gouvernement a sérieusement réprimé les promoteurs en août 2020 en fixant des limites aux niveaux d’endettement. Après des décennies de croissance rapide, les géants immobiliers chinois comme Evergrande et Country Garden ont successivement eu du mal à rembourser leurs dettes. Leurs flux de trésorerie se sont taris, en grande partie à cause de la baisse des ventes de logements. Presque simultanément, des nouvelles ont fait surface concernant l’incapacité du fonds fiduciaire Zhongrong à rembourser les investisseurs sur certains produits. Le fonds avait prêté de l’argent aux promoteurs.

Cacher de l’argent dans des fonds fiduciaires

Il devient clair qu’au moins quelques-unes des sociétés immobilières en difficulté avaient gardé certaines dettes hors bilan. « Des révélations récentes ont soulevé des questions sur les contrôles laxistes et les pratiques comptables agressives des promoteurs pendant les années de boom », a déclaré S&P Global Ratings fin août. Cet été, le promoteur immobilier Shimao a révélé qu’il avait une dette bien plus importante que ce qui avait été annoncé précédemment – ​​à l’insu de son ancien auditeur PricewaterhouseCoopers, souligne le rapport de S&P. PwC a démissionné de son poste d’auditeur de Shimao en mars 2022. « Certains de ces fonds, ces dettes cachées ont été fournis par les sociétés de fiducie », a déclaré Edward Chan, directeur de S&P Global Ratings, à CNBC lors d’un entretien téléphonique. « Ces sociétés de fiducie faisaient essentiellement partie du système bancaire parallèle en Chine. »

Les fonds fiduciaires vendent des produits d’investissement, généralement aux ménages les plus riches. Fin mars, environ 7,4 % de la valeur des fonds fiduciaires en Chine était exposée à l’immobilier, soit l’équivalent d’environ 1 130 milliards de yuans (159,15 milliards de dollars), selon les données des associations chinoises de fiducie citées par Nomura. Ils estiment que le niveau réel des emprunts des promoteurs auprès des sociétés fiduciaires est plus de trois fois supérieur, à 3 800 milliards de yuans fin juin. « Certains produits fiduciaires investis dans le secteur immobilier peuvent ne pas avoir divulgué l’utilisation réelle des fonds ou avoir intentionnellement rendu ces informations moins transparentes pour contourner les réglementations financières », indique le rapport Nomura.

Conséquences économiques

Les banques chinoises ont également eu recours à des sociétés de fiducie pour cacher le véritable niveau de risque dans leurs bilans, tout en gagnant de l’argent en prêtant à des emprunteurs soumis à des restrictions, tels que des promoteurs immobiliers et des gouvernements locaux, a déclaré Wright du CSIS. Il estime que le secteur bancaire parallèle représentait près d’un tiers de tous les prêts en Chine entre 2012 et 2016 – et qu’après la répression du secteur par Pékin, la croissance du crédit en Chine a été réduite de moitié. Aujourd’hui, le problème de Pékin est qu’il doit compenser la répression du secteur bancaire parallèle et de la dette des promoteurs immobiliers par d’autres types de soutien économique.