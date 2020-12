Votre cerveau est un organe mou et visqueux entouré de liquide céphalo-rachidien (LCR) et enfermé dans un crâne osseux dur. Le CSF fournit un effet amortisseur au cerveau pour le protéger de toute blessure. Une commotion cérébrale est une lésion cérébrale traumatique légère qui se produit en raison d’une bosse, d’une violente secousse ou d’un coup à la tête, au cou ou à la mâchoire. En d’autres termes, cela se produit lorsque votre cerveau rebondit ou secoue à l’intérieur de votre crâne ou subit un mouvement rapide ou un coup de fouet qui fait entrer le cerveau en collision avec l’intérieur de votre crâne.

Ces mouvements cérébraux soudains peuvent étirer ou endommager les cellules cérébrales, entraînant des changements chimiques temporaires dans le cerveau, qui perturbent temporairement le fonctionnement normal du cerveau. Les commotions cérébrales ne mettent pas la vie en danger et disparaissent généralement dans les 7 à 10 jours suivant la blessure. Parfois cependant, les symptômes de commotion cérébrale peuvent persister pendant plus de quelques mois ou même jusqu’à un an; cette condition est appelée commotion cérébrale chronique ou syndrome post-commotion cérébrale.

Le syndrome post-commotion cérébrale est caractérisé par certains symptômes courants:

Maux de tête ou migraines de type tension

Étourdissements ou étourdissements

Fatigue, faiblesse ou somnolence

Nervosité, irritabilité et anxiété

Insomnie (insomnie)

Difficulté à prêter attention et oubli

Bourdonnement dans les oreilles

Vision trouble

Sensibilité au bruit et à la lumière

Traitement symptomatique

Habituellement, le traitement du syndrome post-commotion cérébrale est symptomatique, c’est-à-dire que votre médecin traitera un symptôme spécifique tel que les maux de tête ou l’anxiété avec des médicaments anti-migraineux et anti-anxiété, respectivement.

Interventions basées sur la méditation, le yoga et la pleine conscience

Une étude récente, publiée dans Psychologie appliquée: santé et bien-être, fournit une revue systémique de plusieurs études publiées et non publiées pour conclure aux effets thérapeutiques de la méditation, du yoga et des interventions basées sur la pleine conscience pour le syndrome post-commotion cérébrale. Les résultats des études ont montré que le yoga et la méditation étaient efficaces pour réduire l’inflammation systémique. Il a également aidé les patients souffrant de troubles psychologiques comme la dépression et l’anxiété en favorisant l’auto-compassion et en réduisant la rumination.

Le principal résultat des trois interventions mentionnées a révélé une amélioration significative de la dépression et de la fatigue, ce qui est prometteur étant donné que la fatigue est l’un des symptômes les plus difficiles de la commotion cérébrale chronique. En conséquence, les exercices de respiration, la méditation et le mouvement conscient à travers des poses de yoga pour renforcer certaines voies cérébrales pourraient être considérés comme un traitement de rééducation.

L’étude a également suggéré que la pratique du yoga, de la méditation ou de la pleine conscience pour traiter une lésion cérébrale traumatique légère ne présente aucun risque d’effets secondaires et que les personnes présentant des symptômes de commotions cérébrales chroniques pourraient donc essayer après avoir consulté leur médecin.

L’étude recommande de commencer par la méditation de base pour aussi peu que 10 minutes par jour. Les personnes qui ne peuvent pas rester assis pour la méditation peuvent pratiquer des postures de yoga de base. Des exercices de respiration profonde pourraient également être pratiqués pour améliorer les symptômes. Ces interventions peuvent ne pas être un miracle ou une guérison instantanée, mais elles peuvent lentement et régulièrement aider à soulager les symptômes du syndrome post-commotion cérébrale.

