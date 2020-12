Le syndrome métabolique (SEP) fait référence à un groupe de quelques conditions métaboliques interdépendantes qui peuvent augmenter le risque de développer un diabète ou des maladies cardiovasculaires à l’avenir. Le syndrome métabolique comprend des conditions telles que l’hypertension, une glycémie à jeun élevée, l’obésité, etc. Selon la Fédération internationale du diabète, lorsque les conditions sont trouvées en combinaison (trois ou plus), un diagnostic de SEP peut être atteint.

Une étude publiée dans le Journal de recherche sur les maladies cardiovasculaires a conclu que la sclérose en plaques est une condition de style de vie en augmentation rapide qui constitue une menace importante pour la santé publique. Une étude indienne publiée dans le Journal de médecine familiale et de soins primaires ajoute que la sclérose en plaques est répandue dans 11 à 41% de la population et que les femmes courent un risque plus élevé de la contracter. Alors que la SEP est couramment observée chez les personnes de plus de 40 ans, avec 80% des cas appartenant à ce groupe d’âge, son incidence dans les groupes d’âge plus jeunes a augmenté au cours des dernières années.

Facteurs de risque métaboliques

Si vous présentez au moins 3 des affections métaboliques suivantes, un syndrome métabolique peut vous être diagnostiqué.

Obésité centrale ou accumulation excessive de graisse au niveau de la taille et du ventre

Glycémie élevée (diabète sucré de type 2), diabète gestationnel ou antécédents familiaux de diabète

Hypertension artérielle ou hypertension (plus de 120/80 mmHg)

Taux élevé de triglycérides (un type de graisse) dans le corps ou hypertriglycéridémie

Faible taux de bon cholestérol (HDL) dans le sang

Autres conditions telles que l’hypothyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou la stéatose hépatique non alcoolique

La prévention

La SP peut potentiellement mettre la vie en danger, il est donc très important d’essayer de la prévenir dès le début. Une surveillance régulière de la glycémie, de la pression artérielle, du cholestérol sanguin et des triglycérides et en apportant les changements de mode de vie suivants peuvent aider:

Modifications alimentaires: une alimentation riche en fibres et pauvre en sucre et en matières grasses peut aider à prévenir la SP. Essayez de manger plus de grains entiers, de légumes, de légumes verts à feuilles, de viande maigre (poulet), de poisson, etc. Évitez les aliments frits, les aliments transformés et les aliments qui contiennent beaucoup de sucre (desserts, pâtisseries, chocolats, etc.). De plus, il est préférable de limiter la consommation de sel, car une consommation élevée de sel peut entraîner une augmentation de la pression artérielle.

Modification d’activité: Les activités physiques régulières et l’exercice stimulent le métabolisme. Ceci, à son tour, aide à réduire l’excès de poids corporel et améliore la fonction cardiaque. Conformément aux recommandations récentes du QUI, les adultes devraient faire de l’exercice physique aérobie d’intensité modérée pendant au moins 2,5 à 3 heures (150 à 300 minutes) tout au long de la semaine. Le yoga et les exercices de respiration sont également utiles pour maintenir la tension artérielle et gérer les problèmes cardiaques. La méditation aide également à soulager le stress mental. Parfois, les maladies cardiaques peuvent être aggravées par le stress, donc le pratiquer régulièrement et bien dormir peut atténuer le stress de votre vie.

