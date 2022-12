Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide ? | Nouvelles de Radio-Canada

Un trouble neurologique rare qui touche environ une ou deux personnes sur un million est à l’honneur à la suite d’un message émotionnel sur les réseaux sociaux de la pop star Céline Dion, qui a décrit ses défis avec le syndrome de la personne raide.

Dion, 54 ans, dit qu’elle a été forcée d’annuler des spectacles après des années de lutte contre des spasmes musculaires et d’autres problèmes de santé liés à la maladie neurologique débilitante.

En raison de sa rareté, très peu d’experts peuvent parler en connaissance de cause de la maladie.

John Hopkins Medicine, un établissement de Baltimore, dans le Maryland, possède un Centre de traitement des personnes raides. Dans une vidéo explicative sur le site Web de l’établissement, le Dr Scott Newsome, neurologue à Johns Hopkins Medicine, affirme que le syndrome est une maladie auto-immune très rare mais “dévastatrice”. Il n’y a pas de cause claire et le trouble fait toujours l’objet de recherches.

Comment cela affecte-t-il les gens ?

Dans la vidéo, Newsome dit que la condition progressive se manifeste initialement par une rigidité douloureuse des muscles, provoquant des spasmes et un déséquilibre. Newsome dit que le syndrome provoque souvent une rigidité dans le torse, le bas du dos, l’abdomen et les jambes, affectant la démarche et l’équilibre.”

Rien qu’en marchant dans la rue, ils pourraient avoir un spasme et tomber”, explique Newsome.

Les personnes atteintes sont sensibles – même les bruits forts peuvent entraîner un spasme atroce, selon l’expert médical Richard Nowak, neurologue à Médecine de Yale.

Dans un poste sur le site Web de la National Library of Medicine, la neurologue texane Alexandra Muranova déclare que la maladie “a un début insidieux avec une aggravation progressive avec le temps et, si elle n’est pas traitée, peut entraîner une invalidité permanente et la mortalité”.

Newsome a déclaré qu’en moyenne, cela peut prendre environ sept ans pour parvenir à un diagnostic. Il dit qu’il existe des preuves que le syndrome est lié à un déséquilibre de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central.

Le GABA régule le système nerveux, donc si ses niveaux sont bas, il dit que cela peut créer une “spasticité” ou une hyper-excitabilité dans le système nerveux qui ressemble à des spasmes, une rigidité et une oppression qui conduisent au handicap.

Les victimes ne sont souvent pas crues

Newsome souligne que le trouble n’est pas entièrement compris, mais on pense qu’il a une relation avec les lymphocytes T – une partie du système immunitaire qui attaque les particules étrangères.

“Nous apprenons encore”, a déclaré Newsome, qui étudie les patients de sa clinique pour améliorer le traitement.

Il a dit que le syndrome de la personne raide affecte principalement les femmes âgées. Il a été décrit pour la première fois dans les années 1950 comme le syndrome de l’homme raide, malgré le fait que le premier cas ait touché une femme.

Dion se produit au Centre Vidéotron de Québec en septembre 2019. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Parce que le diagnostic peut prendre des années – car certains traits caractéristiques n’apparaissent pas immédiatement – ​​Newsome a averti que de nombreuses personnes atteintes ne sont pas initialement crues.

Traitements

Les personnes atteintes sont traitées par des spécialistes ayant une expertise dans le cerveau et les muscles, ainsi que divers médicaments expérimentaux.

Selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS), les patients ont répondu à de fortes doses de diazépam ou d’anticonvulsivants, de gabapentine et de tiagabine. Certains chercheurs ont essayé un traitement par immunoglobulines pour réduire la raideur et diminuer la sensibilité au bruit, au toucher et au stress.

NINDS recherches le syndrome dans ses laboratoires des National Institutes of Health (NIH), et affirme que la recherche actuelle se concentre sur la compréhension de la cause de la maladie et le rôle de certains anticorps.