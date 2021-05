Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger? Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, révèle des détails sur son état lors de l’hébergement de «  SNL  »

Lors de l’animation de l’émission « Saturday Night Live », le fondateur de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé qu’il était atteint du syndrome d’Asperger. Selon le magazine People, le magnat des affaires de 49 ans a été rejoint par sa mère, le mannequin Maye Musk et Grimes, qui est la mère de leur fils X AE A-Xii.

Lors de l’animation de SNL, Musk a déclaré: « C’est un honneur d’accueillir Saturday Night Live. Je le pense. Parfois, après avoir dit quelque chose, je dois dire que je veux dire que les gens savent vraiment que je le pense. il y avait beaucoup de variations intonationales quand je parle, ce qui, m’a-t-on dit, fait une grande comédie. «

Il a ajouté: « Je fais l’histoire ce soir en tant que première personne avec Asperger à héberger SNL. Ou du moins la première à l’admettre. »

Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger?

Le syndrome d’Asperger est un trouble du spectre autistique. Une personne atteinte de cette maladie peut avoir des difficultés sociales mais possède de solides compétences verbales et cognitives.

Plus tard dans son monologue, il a partagé comment sa «vision de l’avenir inclut les énergies renouvelables et l’humanité doit devenir une civilisation multi-planétaire porteuse d’espace». Il s’est moqué de ses tweets précédents, a plaisanté sur la façon dont le nom de son fils est prononcé comme un « chat courant sur le clavier » et a souligné qu’il « a réinventé les voitures électriques et envoie des gens sur Mars sur une fusée ».

Pour l’épisode hébergé par Musk, NBC a diffusé SNL via un flux en direct YouTube mondial pour la première fois afin de permettre aux fans internationaux de regarder en même temps que le public américain. Pour beaucoup, Musk était un choix surprenant d’hôte pour SNL, qui fait généralement appel à des comédiens, des acteurs et des musiciens pour le rôle. Ses opinions controversées sur la pandémie du COVID-19 et ses sentiments antisyndicaux ont amené beaucoup de gens à dénoncer la décision.