Qu’est-ce que le syndrome d’Alice au pays des merveilles qui fait que l’on voit des personnes de la taille d’un doigt ?

Récemment, Pramod Patil (nom modifié), 63 ans, à Pune, s’est remis d’une maladie neurologique rare. Patil a décrit son expérience de la maladie comme étant attaqué par 200 personnes de la taille d’un doigt. Les membres de sa famille ont expliqué qu’il avait l’habitude de crier tout le temps. Ces hallucinations et distorsions de la perception sont caractéristiques de ce trouble neurologique rare connu sous le nom de syndrome d’Alice au pays des merveilles.

Cependant, les caractéristiques du trouble neurologique ne se limitent pas seulement aux hallucinations et aux distorsions des objets et des personnes qui nous entourent, mais peuvent également affecter la façon dont nous percevons notre propre corps. Par exemple, un patient a décrit qu’il avait l’impression que sa tête était trop grosse et qu’il avait l’impression que l’un de ses membres n’existait pas. Autre que l’image corporelle, les personnes souffrant du trouble peuvent ressentir une dépersonnalisation – un état dans lequel une personne ne peut pas identifier et posséder ses propres pensées et sentiments, et la déréalisation – une sensation dans laquelle une personne a l’impression d’être en dehors de son corps et quoi qu’il se passe. autour n’est pas réel. Un sentiment d’illusion est commun dans la plupart des cas de la maladie.

On pense que les principales causes de ce trouble sont une infection ou d’autres processus pathologiques sous-jacents, tels que l’encéphalite chez les enfants et la migraine chez les adultes. Selon une étude de 2019 publiée dans la revue Frontiers of Neurology, les médecins n’ont encore pu identifier que 180 cas de la maladie, même s’il y a eu une augmentation constante de ces cas au cours des dernières années. Les scientifiques ne savent pas comment ce trouble est causé, mais certains pensent qu’une infection pourrait affecter la quantité d’oxygène que reçoit le cerveau et déclencher ce trouble en conséquence.

Dans le cas de Patil, le trouble était probablement causé par un stress post-traumatique, selon son médecin Dharmendra Kendre, neuropsychologue à l’hôpital Noble.

Selon les scientifiques, dans environ 30 pour cent des cas, les symptômes disparaissent d’eux-mêmes et l’aide d’un professionnel n’est pas nécessaire. Cependant, l’AIWS peut parfois être le signe d’une maladie grave telle qu’une tumeur au cerveau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici