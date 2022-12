Qu’est-ce que le streptocoque A, la scarlatine, la maladie qui infecte les enfants britanniques ?

Au moins six enfants sont morts de cas graves d’infection depuis septembre, ont indiqué les agences de santé, tandis que les cas signalés ont augmenté de plus de 4,5 fois le nombre observé ces dernières années.

Bien que la plupart des cas soient bénins et passent souvent inaperçus, ils peuvent également entraîner des maladies et des complications plus graves, telles que la scarlatine.

Les responsables de la santé ont donc exhorté les parents à être vigilants pour panneaux de signalisation de la maladie invasive, y compris une température supérieure à 38 degrés Celsius (100,4 degrés Fahrenheit).

“Il est important que les parents soient à l’affût des symptômes et consultent un médecin le plus rapidement possible afin que leur enfant puisse être traité et que nous puissions empêcher l’infection de devenir grave”, a déclaré le Dr Colin Brown, directeur adjoint de l’UKHSA.

“Assurez-vous de parler à un professionnel de la santé si votre enfant montre des signes de détérioration après un épisode de scarlatine, un mal de gorge ou une infection respiratoire”, a-t-il ajouté.