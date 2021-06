Qu’est-ce que le statut d’établissement au Royaume-Uni, comment en faire la demande et combien de citoyens de l’UE sont éligibles ?

Des MILLIONS de citoyens de l’UE ont demandé le « statut d’établissement » pour rester en Grande-Bretagne après le Brexit.

Voici ce que cela signifie, combien de citoyens de l’UE sont éligibles et qui aura le droit de rester dans le pays.

Les rapports indiquent qu’il y a un arriéré de plus de 300 000 cas Crédit : PA

Qu’est-ce que le système de règlement de l’UE?

Un « statut établi » accordera aux ressortissants de l’UE et à leurs familles qui ont passé cinq ans au Royaume-Uni les mêmes droits qu’aux citoyens britanniques après le Brexit.

Cela inclut l’égalité des droits en matière de soins de santé, d’éducation, d’avantages sociaux et de retraite.

Depuis le 21 janvier 2019, les citoyens de l’UE peuvent demander à bénéficier du programme de règlement de l’UE.

Tout citoyen de l’UE vivant actuellement au Royaume-Uni a jusqu’au 30 juin 2021 à minuit pour postuler afin de pouvoir rester au Royaume-Uni.

Si quelqu’un ne fait pas sa demande à cette date, il sera considéré comme vivant illégalement dans le pays.

Des réclamations ont été faites, il y a un arriéré de plus de 300 000 cas.

Comment faire une demande de « settled status » au Royaume-Uni ?

Les ressortissants de l’UE doivent postuler via le ministère de l’Intérieur.

Ils devront payer environ 65 £ chacun et répondre à trois questions « simples ».

Il coûtera 32,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans et est gratuit pour les ressortissants de l’UE qui ont déjà la résidence ou un permis de séjour indéfini.

Les candidats seront invités à prouver leur pièce d’identité, s’ils ont des condamnations pénales et s’ils vivent au Royaume-Uni.

Leurs réponses seront vérifiées par rapport aux bases de données gouvernementales et ils devraient recevoir une décision dans les quinze jours.

Les gens pourront postuler en ligne et via une application pour smartphone.

Toute personne postulant doit avoir commencé à vivre au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020.

Si quelqu’un qui vient de l’UE et vit au Royaume-Uni, mais n’a pas été dans le pays depuis cinq ans, il peut obtenir le statut de pré-établi.

Cela leur permet de rester au Royaume-Uni jusqu’à ce qu’ils atteignent la barre des cinq ans, ce qui est nécessaire pour obtenir le statut d’établissement.

Une fois qu’ils ont atteint la barre des cinq ans, ils doivent présenter une nouvelle demande pour demander le statut d’établissement.

Que se passe-t-il si les gens ne postulent pas?

Tout citoyen de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse qui n’a pas déposé de demande auprès du système de règlement de l’UE avant le 30 juin 2021, devient « présent illégalement » et risque de perdre l’accès à l’emploi et aux avantages, ainsi que d’être soumis à d’autres sanctions, comme l’impossibilité de louer à un propriétaire privé en Angleterre ou d’obtenir des soins de santé secondaires gratuits.

Vous pourriez également faire l’objet de mesures d’exécution du Home Office.

Qui a pu manquer la date limite ?

Des personnes de tous les secteurs de la société ont peut-être manqué la date limite, mais un certain nombre de groupes possibles ont été identifiés.

Enfants de l’UE – si leurs parents sont venus au Royaume-Uni en vertu des règles de liberté de circulation en vigueur avant le Brexit, les parents n’ont peut-être pas réglé le statut de leurs enfants en vertu des lois britanniques sur l’immigration.

Les enfants dans le système de garde – Le ministère de l’Intérieur a identifié qu’il y a plus de 3 600 enfants de l’UE dans le système de prise en charge, selon la BBC.

Citoyens âgés de l’UE – Les citoyens de l’UE arrivés avant l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne en 1973 sont généralement déjà autorisés à rester indéfiniment.

Demandeurs de prestations – La BBC rapporte qu’une fuite de Whitehall a révélé que des responsables ont calculé que 130 000 des 820 000 citoyens de l’UE éligibles pour réclamer une prestation ou une autre, n’ont pas postulé au programme.

Citoyens de l’UE pensant être enregistrés dans le cadre d’un régime précédent – Après le vote sur le Brexit, il y a eu une augmentation des demandes d’un régime précédent qui a confirmé la résidence permanente – quelque 390 000 cas. Mais ce document n’est plus valable.

Groupes vulnérables – cela pourrait inclure des personnes dans des relations abusives ou contrôlantes qui ont été empêchées de postuler. Il peut y avoir des personnes physiquement ou mentalement incapables de postuler.

Combien de temps les gens ont-ils pour faire une demande tardive?

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’au-delà du 30 juin 2021, les demandes tardives seront prises en compte s’il existe une « excuse raisonnable » pour le retard.

Bien que ce qui compte comme une excuse raisonnable n’ait pas été précisé.

Le gouvernement a cependant déclaré qu’il adopterait une approche « pragmatique et flexible » pour les demandes tardives.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le programme restait « indéfiniment » ouvert – mais seulement si la personne pouvait montrer qu’elle avait des motifs raisonnables de ne pas respecter le délai.

Ministre de l’Intérieur Priti Patel Crédit : Rex

Qui est dispensé de s’inscrire au régime ?

Le gouvernement britannique a déclaré que les citoyens britanniques, les citoyens irlandais, les personnes nées au Royaume-Uni qui ont au moins un parent avec un statut établi et les personnes ayant droit à la résidence permanente au Royaume-Uni n’ont pas à participer au programme.

Les citoyens de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège doivent faire une demande même s’ils ne sont pas originaires d’un État membre de l’UE.

Combien de citoyens de l’UE peuvent prétendre au « statut établi » ?

On estime que 3,6 millions de citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni pourraient être éligibles et doivent demander le statut d’établissement afin de pouvoir continuer à vivre légalement dans le pays une fois la libre circulation terminée avec le Brexit.

Ceux qui vivent légalement au Royaume-Uni depuis au moins cinq ans se verront accorder le « statut d’établissement » et pourront vivre, travailler et demander des prestations comme ils le peuvent maintenant.

Tous les citoyens de l’UE qui déménagent au Royaume-Uni avant l’heure limite recevront une « autorisation générale » de rester pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Les membres de la famille proche des personnes ayant un statut d’établissement qui vivent dans un autre pays pourront se réunir à tout moment à l’avenir et seront éligibles au statut d’établissement après cinq ans.

Les membres de la famille tels que les conjoints, les partenaires civils, les partenaires de plus de deux ans et les petits-enfants, parents et petits-enfants à charge.

Les enfants nés au Royaume-Uni de parents de l’UE deviendront automatiquement citoyens britanniques.

Les citoyens irlandais ne verront pas leurs droits affectés par le Brexit et pourront toujours vivre et travailler librement en Grande-Bretagne

Qu’est-ce que cela signifie pour les citoyens britanniques vivant en Europe ?

Les dispositions pour les citoyens britanniques vivant dans l’UE n’ont pas été entièrement élaborées.

Si le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord, les citoyens britanniques pourront toujours vivre dans l’UE s’ils sont considérés comme y vivant légalement à compter du 29 mars 2019.

La Commission européenne a souligné dans une note de décembre 2018 que l’UE est prête à délivrer des permis de séjour aux citoyens britanniques pour les rassurer.

Le gouvernement a promis :

Les Britanniques pourront obtenir des soins de santé gratuits tout en vivant ou en voyageant en Europe dans le cadre de la poursuite du programme EHIC

Les retraités britanniques vivant en Europe verront leurs versements de retraite augmenter chaque année, comme s’ils étaient encore au Royaume-Uni