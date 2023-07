VOUS vous demandez peut-être ce qu’est l’emblématique Calgary Stampede.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement qui se présente comme « Le plus grand spectacle en plein air sur Terre ».

Le Stampede de Calgary est le plus grand spectacle en plein air autoproclamé sur terre Crédit : AP

Qu’est-ce que le Stampede de Calgary?

Le célèbre Stampede de Calgary est un rodéo annuel, une exposition et un festival qui a lieu chaque juillet à Calgary, Alberta, Canada.

L’événement amusant de dix jours qui s’appelle « Le plus grand spectacle en plein air du monde » attire plus d’un million de visiteurs par an et en 2008, le festival a été intronisé au ProRodeo Hall Of Fame.

L’aspect exposition du Calgary Stampede a été fondé il y a 137 ans, en 1886, lorsque la Calgary and District Agricultural Society a tenu sa première foire.

Puis en 1912, le promoteur américain Guy Weadick organise son premier rodéo et festival, connu sous le nom de Stampede.

Le festival de Weadick est devenu un événement annuel en 1923 lorsqu’il a fusionné avec la Calgary Industrial Exhibition pour créer la Calgary Exhibition and Stampede.

Organisé par des milliers de bénévoles et soutenu par des dirigeants municipaux, l’événement est devenu l’un des rodéos les plus riches au monde, l’un des plus grands festivals au Canada et une importante attraction touristique pour la ville.

L’identité nationale et internationale de Calgary est liée à l’événement car il est largement appelé la « ville du Stampede » et porte même le surnom de « Cowtown ».

L’équipe locale de la Ligue canadienne de football a emboîté le pas et s’appelle les Stampeders.

Quels événements ont lieu au Stampede de Calgary?

Pendant le Stampede de Calgary, les immeubles de bureaux et les devantures de magasins sont peints sur le thème des cow-boys, les résidents portent des vêtements western et les événements organisés dans toute la ville comprennent des centaines de déjeuners aux crêpes et de barbecues.

L’événement comprend l’un des plus grands rodéos au monde, un défilé, des spectacles à mi-chemin, des spectacles sur scène, des concerts, des compétitions agricoles, des courses de chariots et des expositions des Premières Nations.

Les défilés servent d’ouverture officielle du Stampede et commencent juste avant 9h le premier vendredi de l’événement.

L’événement présente des dizaines de fanfares, plus de 150 chars et des centaines de chevaux avec des participants du monde entier – tout en combinant des thèmes occidentaux traditionnels avec des thèmes modernes.

Qui a gagné le Stampede de Calgary et quel est le prix ?

Il y a eu un certain nombre de gagnants du Stampede de Calgary au fil des ans, avec un seul champion chanceux annoncé chaque année.

Les champions sont divisés en catégories qui comprennent l’équitation Saddle Bronc, l’équitation à cru, l’équitation Bull, l’équitation Tie-Down, la lutte Steer Wrestling, Barrel Racing et Team Roping.

Les gagnants de l’année dernière étaient Logan Hay, du Canada, Rocker Steiner, du Texas, Shane Proctor, de Washington, Caleb Smidt, du Texas, Will Lummus, du Mississippi, Kassie Mowry, du Texas, et Clint Summers, du Texas.

Le premier vainqueur du Stampede de Calgary 2023 était le champion bareback de 2021 – Tim O’Connell, de Zwingle, Idaho.

O’Connell a atteint le premier jour de paie de 7 000 $.

Le prix pour avoir remporté le Calgary Stampede de 100 000 $ au gagnant de chaque discipline majeure et 1 000 000 $ au total le jour du championnat seulement – ce qui en fait le rodéo avec le plus gros paiement aux gagnants.