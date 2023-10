Qu’est-ce que le squash et comment est-il devenu un sport olympique ? – NBC Los Angeles

L’un des plus grands joueurs de squash au monde va bientôt remporter un olympique médaille d’or.

Le squash était l’un des cinq sports ajoutés lundi aux Jeux de Los Angeles 2028 par le Comité international olympique, aux côtés du cricket, du flag-football, du baseball, du softball et de la crosse.

Contrairement à certains de ces sports, le squash fera ses débuts aux Jeux après l’échec de plusieurs demandes précédentes pour obtenir le statut olympique, alors que d’autres sports de raquette comme le tennis et le badminton sont devenus des piliers.

Beaucoup sont peut-être plus familiers avec l’écrasement des fruits que avec l’écrasement du sport.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur l’un des sports olympiques les plus récents.

Qu’est-ce que le squash dans le sport ?

Le squash est un sport de raquette qui se joue sur un terrain à quatre murs entre deux joueurs, ou quatre en double. Il est similaire à bien des égards au racquetball, dans lequel les joueurs frappent à tour de rôle le ballon vers des zones jouables sur les murs dans l’espoir d’obtenir un point lorsque leur adversaire est incapable de renvoyer le ballon.

Le sport a commencé au 19e siècle en Angleterre lorsque les étudiants de la Harrow School, à l’extérieur de Londres, ont commencé à jouer.

Comment jouer au squash

Le squash se joue avec des joueurs en compétition frappant alternativement une balle en caoutchouc contre le mur avant du terrain.

Le service initial, qu’un joueur doit effectuer avec au moins un pied dans l’une des deux cases de service du terrain, doit frapper au-dessus de la ligne de service sur le mur avant et atterrir au-delà de la ligne médiane du côté opposé du terrain. Tous les tirs suivants doivent frapper entre la ligne d’étain vers le bas du mur, qui est tapissée d’étain afin qu’un son soit émis lorsque la balle la frappe, et la ligne de contour près du haut du mur.

La balle peut être frappée à la volée ou lors d’un rebond au sol.

Une variété de coups peuvent être utilisés, notamment le coup droit, le revers, le drop shot, le cross court et autres. Les tirs peuvent également être déviés du mur latéral ou arrière avant de frapper le mur avant.

Le joueur qui remporte la volée alors que son adversaire est incapable d’effectuer un retour valide sur le ballon se voit attribuer un point.

Une partie de squash se joue généralement à 11 points, le vainqueur devant gagner par au moins deux points. Un match se déroule généralement au meilleur des trois ou au meilleur des cinq séries.

Quelle est la différence entre le squash et le racquetball ?

Une différence entre le squash et le racquetball est l’orthographe de l’équipement de jeu. Le squash utilise une raquette, le racquetball utilise une raquette. Il existe également des différences de taille entre les deux, la raquette étant plus courte et plus large qu’une raquette.

La balle de chaque sport est creuse et en caoutchouc, mais une balle de squash est plus petite qu’un racquetball et n’a pas autant de rebond.

Un terrain de squash est également légèrement plus petit qu’un terrain de racquetball. Lorsqu’ils servent, les joueurs de squash sont confinés dans une boîte d’un côté du terrain tandis que les joueurs de racquetball peuvent se déplacer n’importe où à l’intérieur de la boîte de service transversale.

Le plafond et les zones marquées des murs sont interdits au squash, toutes les surfaces sont en jeu au racquetball.

Comment se lance-t-on dans le squash ?

Achetez une raquette et une balle, trouvez une salle de sport ou un club de squash doté de courts et commencez à vous entraîner. Vous pourriez être un futur olympien !