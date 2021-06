LE solstice d’ÉTÉ est célébré chaque année et honoré par les civilisations anciennes depuis des siècles.

Mais qu’est-ce que le solstice d’été exactement et pourquoi est-il célébré ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Le solstice d’été a lieu entre le 21 et le 22 juin Crédit : Getty

Qu’est-ce que le solstice d’été ?

Le nom solstice d’été est dérivé du latin et vient de l’observation des Romains selon laquelle la position du soleil dans le ciel à midi n’a pas beaucoup changé pendant toute la journée.

C’est le jour avec la période d’ensoleillement la plus courte et la nuit la plus longue de l’année.

C’est parce que l’inclinaison de l’axe de la Terre est le plus alignée avec le soleil, nous fournissant le plus de lumière du jour de l’année.

Après le solstice d’été, les nuits commenceront à se refermer à mesure que notre planète tournera avec l’hémisphère nord s’inclinant davantage par rapport au soleil.

Le solstice d’été est-il le même jour chaque année ?

Non, bien qu’il soit réduit à seulement trois jours.

Le solstice d’été peut se produire entre le 20 juin et le 22 juin de chaque année selon le moment où le soleil est directement au-dessus du tropique du Cancer à midi.

Le solstice d’été est célébré depuis la Grèce antique Crédit : PA : Association de la presse

Pourquoi est-il célébré ?

Le solstice d’été est célébré depuis l’époque de la Grèce antique.

Selon certains calendriers grecs, le solstice marquait le début de la nouvelle année et le compte à rebours d’un mois avant les jeux olympiques.

Avant que le christianisme ne s’empare de l’Europe, de nombreuses tribus, y compris des païens en Irlande, célébraient le milieu de l’été avec des feux de joie.

Ils croyaient que les incendies donneraient un coup de pouce à l’énergie du soleil, ce qui garantirait aux personnes tributaires des cultures une bonne récolte.