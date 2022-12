Qu’est-ce que le scandale de corruption du Parlement européen au Qatar et qui est Eva Kaili ?

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES — Des centaines de milliers en espèces. Raids de police coordonnés. Des accusations de corruption et de blanchiment d’argent au plus haut niveau. La capitale de facto de l’Union européenne est secouée par des allégations explosives selon lesquelles le Qatar, hôte de la Coupe du monde, aurait soudoyé des responsables actuels et anciens du Parlement européen pour tenter d’influencer les décisions. Après au moins 16 raids à travers Bruxelles vendredi, les autorités belges ont confisqué un sac contenant plus de 630 000 dollars, ainsi que des appareils électroniques, et ont détenu six personnes pour interrogatoire.

Dimanche, un juge belge a inculpé quatre d’entre eux, les disant soupçonnés de blanchiment d’argent, de corruption et de participation à une organisation criminelle pour le compte d’un “État du Golfe”. Les médias belges ont identifié l’État comme étant le Qatar et ont rapporté que les personnes accusées comprenaient la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili et son partenaire, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi, ainsi que l’ancien membre du Parlement européen, Pier Antonio Panzeri.

D’autres auraient été pris dans l’enquête, notamment le chef d’un syndicat basé à Bruxelles et un ressortissant italien anonyme. Les autorités européennes n’ont pas encore confirmé le pays, et Le Qatar a nié tout acte répréhensible.

Au sein des institutions européennes, on en parle comme du plus grand scandale de mémoire récente. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que la réponse mettrait à l’épreuve “la crédibilité de l’Europe”.

Voici ce que vous devez savoir.

Qui est Eva Kaili et de quoi est-elle accusée ?

Avant d’être inculpée dans cette affaire, Eva Kaili, 44 ans, était députée grecque et vice-présidente du Parlement européen.

Les vice-présidents peuvent remplacer le président de l’institution en cas de besoin, notamment en présidant les séances plénières mensuelles où les décisions importantes sont votées, et ont leur mot à dire sur les questions administratives, de personnel et d’organisation.

Mais leur pouvoir était limité. Le Parlement européen est la plus faible des trois institutions clés de l’Union européenne. L’institution compte 14 vice-présidents et 705 membres.

Kalli est connu en Grèce comme un ancien présentateur de nouvelles.

La police belge a arrêté Kaili et l’a accusée de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption, selon l’Agence France-Presse.

Les retombées ont été immédiates : son groupe politique au Parlement européen, l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), l’a suspendue, tout comme son parti politique en Grèce, le Pasok-Mouvement pour le changement. Samedi, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a suspendu Kaili de ses “pouvoirs, devoirs et tâches” en tant que vice-présidente.

Selon le journal belge L’Echo, les forces de l’ordre qui ont perquisitionné le domicile de Kaili vendredi ont trouvé des sacs d’argent liquide. Ils ont également interrogé le père de Kaili, après qu’il ait été retrouvé avec une valise pleine d’argent liquide alors qu’il quittait l’hôtel Sofitel à Bruxelles. Les inspecteurs soupçonnent qu’il a été informé de l’opération policière en cours, a rapporté L’Echo, citant des sources policières.

Qui est Francesco Giorgi et de quoi est-il accusé ?

Francesco Giorgi est le partenaire de Kaili. Il a été interpellé vendredi dans le cadre de l’enquête pour corruption, et son téléphone a été saisi par les forces de l’ordre belges, selon le journal belge Le Soir.

Le Parlement européen répertorie Giorgi comme assistant accrédité de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino, qui fait partie du même groupe parlementaire que Kaili et qui préside la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb (Afrique du Nord-Ouest). Giorgi se décrit sur LinkedIn comme un “conseiller politique dans le domaine des droits de l’homme, des affaires étrangères de l’UE avec un vaste réseau de contacts avec des parlementaires, des politiciens, des institutions de l’UE, des ONG, des diplomates”.

Giorgi se présente comme l’un des fondateurs du groupe mondial basé à Bruxelles L’association de défense des droits de l’homme Fight Impunity, dont le président, Pier Antonio Panzeri, est également impliqué dans l’enquête pour corruption.

Qui est Antonio Panzeri et de quoi est-il accusé ?

Pier Antonio Panzeri, 67 ans, a été député au Parlement européen de 2004 à 2009 où il a notamment présidé la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb (DMAG) au sein du groupe S&D. Il a fondé Fight Impunity en 2019 et en est maintenant le président.

Selon Le Soir, les enquêteurs belges soupçonnent Panzeri de diriger une organisation criminelle pour influencer la prise de décision au sein du Parlement européen avec de l’argent et des cadeaux au nom du gouvernement qatari. Lorsque la police belge a inspecté le domicile de Panzeri dans le cadre de l’enquête sur la corruption, elle a trouvé 600 000 € (634 000 $) en espèces, a rapporté le journal. Il a été inculpé, avec Kaili, Giorgi et un troisième suspect, de corruption, organisation criminelle et blanchiment d’argent, et restera en détention jusqu’à une décision des autorités belges dans les prochains jours.

Vendredi, la police italienne a arrêté l’épouse et la fille de Panzeri, qui faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt européen, selon Politico et le journal italien Corriere della Sera.

Comment le Qatar serait-il impliqué ?

Les procureurs belges soupçonnent « que des tiers occupant des postes politiques et/ou stratégiques au sein du Parlement européen ont reçu d’importantes sommes d’argent ou offert des cadeaux substantiels pour influencer la décision du Parlement ». Les médias belges ont largement rapporté que le “pays du Golfe” soupçonné d’être derrière le stratagème est le Qatar, bien que les autorités de l’UE ne l’aient pas nommé.

Kaili a récemment voyagé au Qatar, rencontrant le ministre du Travail Ali bin Samikh Al Marri, même si un précédent voyage organisé pour les membres de DMAG a été reporté par des responsables qatariens avec peu de préavis, a rapporté Politico.

De retour à Bruxelles, selon Politico, Kaili a assisté à un vote de la commission de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen – dont elle n’est pas membre – pour soutenir une proposition visant à autoriser les Qataris et les Koweïtiens à voyager sans visa dans l’espace Schengen de l’UE. Elle a également décrit le pays comme un « précurseur en matière de droits du travail » lors d’un débat le 21 novembre.

À l’issue de ce débat, le Parlement européen a condamné le Qatar et l’instance dirigeante du football, la FIFA, pour les violations des droits humains des travailleurs migrants impliqués dans la construction des infrastructures de la Coupe du monde. La mort de milliers de travailleurs reste inexpliquée.

Le gouvernement qatari a nié toute implication dans le stratagème de corruption présumé, qui a fait l’actualité alors que la Coupe du monde en est à ses derniers tours et que le pays cherche à se présenter comme un acteur géopolitique tourné vers l’avenir et clé.

Pour le Qatar, la Coupe du monde est un test à gros enjeux et une démonstration de poids

“L’Etat du Qatar rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite”, a déclaré dimanche la mission qatarie auprès de l’Union européenne dans un tweet. “Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée.”

Qu’est-ce que cela signifie pour la politique européenne ?

Les arrestations soulèveront de nouvelles questions sur la corruption et le trafic d’influence dans les institutions de l’Union européenne, mettant les fonctionnaires actuels et anciens sous surveillance et conduisant probablement à des appels à une refonte de la surveillance institutionnelle.

À Bruxelles, les révélations ont été accueillies avec choc, mais pas avec surprise, les observateurs et experts de l’UE notant des inquiétudes de longue date concernant les institutions du bloc, en particulier le Parlement européen.

« Quelle que soit son issue finale, le scandale de la ‘corruption’ au Qatar a dévoilé une vérité qui dérange et qui est déjà évidente pour la plupart des Européens. L’argent achète de l’influence dans l’UE », a écrit Alberto Alemanno, professeur Jean Monnet de droit de l’Union européenne à HEC Paris, dans un article d’opinion pour Politico Europe.

“Bien qu’il s’agisse du cas le plus flagrant de corruption présumée que le Parlement européen ait connu depuis de nombreuses années, il ne s’agit pas d’un incident isolé”, a déclaré Michiel van Hulten, directeur de Transparency International EU, dans un communiqué.

Le Parlement européen “a permis à une culture d’impunité de se développer”, grâce à des règles financières laxistes et à l’absence de contrôle indépendant de l’éthique, a déclaré van Hulten, ajoutant que les membres du Parlement européen avaient bloqué les tentatives visant à changer cela. Il a appelé la Commission européenne à publier sa “proposition longtemps retardée sur la création d’un organe européen d’éthique indépendant, doté de pouvoirs d’enquête et d’application”.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a appelé à la création d’un tel organe, mais le responsable chargé de le faire a admis qu’il n’aura probablement pas la capacité d’enquêter ou d’appliquer.

Lundi, von der Leyen a qualifié les allégations contre Kaili de “très sérieuses”. Josep Borrell, chef de la branche des affaires étrangères et de la sécurité du bloc, a déclaré qu’ils étaient “très inquiétants”.

Pour l’instant, le scandale est un cadeau pour les détracteurs de l’UE, en particulier des dirigeants comme le Hongrois Victor Orban, qui fustigent régulièrement le bloc pour avoir critiqué les lacunes démocratiques au sein des pays de l’UE.