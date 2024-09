Qu’est-ce que le ruban de kinésiologie et en avez-vous besoin ?

Si vous avez déjà regardé un événement sportif et que vous vous êtes demandé pourquoi un joueur avait le genou ou l’épaule recouverts de bandes de ruban adhésif coloré ou noir, il y a une raison à cela. Ce ruban adhésif spécifique est connu sous le nom de ruban adhésif de kinésiologie. Le ruban adhésif de kinésiologie est généralement utilisé par les physiothérapeutes et les thérapeutes du sport sur leurs patients blessés. Le ruban adhésif (également connu sous le nom de K-tape) est généralement vendu sous forme de rouleau et est composé d’un tissu en coton et en nylon souple et résistant à l’eau.

Bien que le ruban de kinésiologie soit vendu sur le marché et que le consommateur moyen puisse l’acheter, il est préférable de le confier à un physiothérapeute ou à un thérapeute sportif. En effet, il existe une technique pour l’utiliser et si vous ne l’appliquez pas correctement, cela va à l’encontre de l’objectif initial.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les médecins recommandent le ruban adhésif de kinésiologie à leurs patients, et il y a également certaines choses que vous devez garder à l’esprit lorsque vous l’utilisez. Nous avons discuté avec la kinésiologue du conseil médical de CNET, la Dre Valérie Cholet, pour en savoir plus sur le ruban adhésif de kinésiologie.

Qu’est-ce que le ruban de kinésiologie et comment fonctionne-t-il ?

Par le passé, j’ai eu recours à un physiothérapeute pour fixer mon genou avec du ruban adhésif kinésiologique en raison d’une gêne provoquée par la course. Il est important de noter que je faisais également des exercices de physiothérapie à cette époque, donc je ne me reposais pas entièrement sur le ruban adhésif kinésiologique pour résoudre mes problèmes.

« Le but du K-tape est d’aider à la performance sportive en réduisant les gonflements mineurs, en offrant un soutien et en augmentant la circulation sanguine », explique la Dre Cholet. Elle souligne qu’il n’est pas destiné à traiter ou à prévenir les blessures et qu’il ne doit être porté que pendant la durée de l’activité sportive.

Getty/Katarzyna Bialasiewicz

Le ruban kinésiologique est couramment utilisé autour des zones où se trouvent des articulations comme le genou, l’épaule, le bas du dos et les poignets. « Le ruban kinésiologique agit en éloignant la peau des tissus conjonctifs pour créer un espace permettant aux articulations sous-jacentes de bouger plus librement », explique la Dre Cholet. Elle ajoute qu’on pense que le ruban kinésiologique stimule le système nerveux et régule les récepteurs de la douleur, de sorte que les utilisateurs peuvent constater un léger bénéfice en termes de réduction de la douleur.

Certaines études débattent de la question de savoir si oui ou non La bande de kinésiologie fonctionne réellement ou s’il y a un effet placebo. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité, mais certaines personnes constatent qu’il soulage leurs maux.

À qui s’adresse le ruban de kinésiologie ?

Les sportifs, les sportifs passionnés et les personnes blessées ou ayant un travail physiquement pénible sont probablement les personnes que vous verrez utiliser le ruban adhésif K-tape. Cependant, ils ne sont pas le seul groupe démographique qui peut profiter des avantages de cet outil. Les experts constatent que même les femmes enceintes peuvent bénéficier du ruban adhésif kinésiologique.

Getty/eskymaks

« L’application de bandes de kinésiologie sous le ventre pour aider à stabiliser les ligaments à mesure que le bébé grandit peut aider à soulager une partie de l’inconfort associé au gonflement et aux maux de dos », explique le Dr Cholet, ajoutant : « Une étude sur l’utilisation … bande de kinésiologie versus placebo « ont montré une réduction marquée des douleurs lombaires grâce à une application appropriée du ruban adhésif K. »

Bien que certaines personnes tentent d’appliquer du ruban kinésiologique en suivant des tutoriels sur YouTube, il est recommandé de le faire par un professionnel de la médecine sportive. Si vous souhaitez le faire vous-même, demandez-lui de vous montrer comment le faire correctement afin que vous puissiez le faire à la maison.

Lorsque vous achetez du ruban adhésif de kinésiologie, vous devez prendre en compte certains éléments. Ces facteurs comprennent :

Votre niveau de sensibilité cutanée

L’épaisseur du ruban

Degré de résistance à l’eau

Le but de son utilisation et le sport spécifique que vous allez pratiquer. Allez-vous courir ? Nager ?

Le coût de la bande K

Le degré d’adhérence

Que vous préfériez les bandes prédécoupées ou que vous souhaitiez mesurer les vôtres et les couper

Conseils pour l’application du ruban adhésif de kinésiologie

Getty/sportpoint

Si vous êtes sûr de votre capacité à appliquer du ruban kinésiologique sur une zone spécifique, le Dr Cholet vous recommande quelques instructions clés à suivre :

Assurez-vous que la zone sur laquelle vous appliquez le produit est propre et exempte de poils corporels en excès. (Il ne collera pas aussi bien si vous avez des poils corporels épais.)

Lorsque vous installez votre ruban, elle dit : « Vous devez vous assurer de ne pas trop l’étirer et d’avoir un point d’ancrage solide avant d’étirer le ruban. »

Si vous prévoyez de pratiquer une activité physique, appliquez le ruban adhésif au moins une heure avant de commencer, mais ne le portez pas plus de 24 heures.

Précautions à prendre lors de l’utilisation du ruban de kinésiologie

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le ruban adhésif kinésiologique n’est pas une solution permanente à un problème persistant. Il est généralement utilisé en complément d’exercices de physiothérapie prescrits pour aider à améliorer le problème. Selon le Dr Cholet, les cas où vous ne devriez pas envisager le ruban adhésif kinésiologique sont les blessures aiguës. « S’il existe une possibilité de blessure aiguë, il est préférable de ne pas utiliser le ruban adhésif kinésiologique, car il pourrait masquer les symptômes et aggraver la blessure s’il n’est pas traité. »

Elle recommande également d’éviter de l’appliquer sur une peau très fine, une plaie ou une infection, des zones à drainage lymphatique réduit, un cancer actif ou une insuffisance rénale, précise-t-elle.

Dans l’ensemble, le K-tape peut être utilisé quotidiennement sans danger, mais il faut tout de même respecter certaines règles d’hygiène. « Pensez à le retirer après usage pour ne pas augmenter le risque de sensibilité cutanée ou de réaction allergique », prévient le Dr Cholet. De plus, il ne faut pas le garder trop longtemps, car son efficacité diminue avec le temps.

Réflexions finales

Le ruban adhésif kinésiologique peut être utile si vous vous remettez d’une blessure et avez besoin d’un soutien pour le moment. Avant d’essayer d’appliquer le ruban adhésif kinésiologique à la maison, assurez-vous d’avoir les conseils d’un physiothérapeute ou d’un thérapeute sportif afin de vous assurer que vous le faites correctement à chaque fois. Mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une solution permanente au problème que vous pourriez ressentir. Si vous constatez que la douleur s’aggrave, demandez toujours l’aide d’un professionnel qui pourra évaluer votre problème et vous proposer une solution plus efficace.