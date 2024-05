Qu’est-ce que le rétatrutide ? La nouvelle injection de perte de poids « Godzilla »

Le retatrutide est présenté comme une forme plus puissante d’Ozempic – voici tout ce que vous devez savoir sur la drogue

Selon les premières recherches, un nouveau médicament pour perdre du poids a été développé et serait plus puissant qu’Ozempic. Nommé « retatrutide », ce médicament agit en supprimant l’appétit et en accélérant le métabolisme afin que le corps brûle plus de graisse. Dans un essai, les participants ont perdu en moyenne jusqu’à un quart de leur poids corporel après près d’un an, ce qui a permis de a amené les gens à doubler retatrutide le « Godzilla » des injections amaigrissantes. COMMENT AGIT LE RÉTATRUTIDE ? La raison pour laquelle le rétatrutide semble surpasser d’autres médicaments similaires est qu’il cible trois récepteurs différents dans le cerveau, au lieu d’un ou deux seulement. Le sémaglutide – plus communément connu sous les noms de marque Ozempic ou Wegovy – imite une hormone appelée GLP-1 qui régule la faim, permettant aux gens de se sentir rassasiés. Une injection similaire appelée tirzépatide – également connue sous son nom de marque Mounjaro – imite le GLP-1 ainsi qu’une deuxième hormone contrôlant l’appétit appelée GIP. Le retatrutide imite ces deux éléments et cible également une troisième hormone, le glucagon, qui augmente le taux de combustion des calories en incitant le corps à brûler plus de graisse. « Retatrutide est fondamentalement Mounjaro mais turbocompressé. Ce que fait le glucagon, c’est qu’il augmente la dépense énergétique – la quantité d’énergie que vous brûlez », professeur Alexander Miras, expert en obésité à l’Université d’Ulster. expliqué à Les temps. « Il y a deux mécanismes ; diminution de la consommation alimentaire et augmentation de la dépense énergétique. Jusqu’à présent, tous les médicaments visaient uniquement à réduire la consommation alimentaire.

Le procès a été présenté au Congrès européen sur l’obésité à Venise cette semaine, et a impliqué 338 adultes obèses, dont la moitié a reçu une injection hebdomadaire de retatrutide et l’autre moitié un placebo. Après 48 semaines, les participants sous rétatrutide avaient perdu en moyenne 24 pour cent de leur poids corporel, contre 2 pour cent du groupe placebo. En revanche, dans des essais similaires, les utilisateurs d’Ozempic et de Wegovy ont perdu 15 pour cent de leur poids corporel en 68 semaines, et les utilisateurs de Mounjaro ont perdu 22,5 pour cent en 72 semaines. C’est le professeur Julio Rosenstock qui a donné à retatrutide son surnom accrocheur et médiatique. Le professeur de l’Université du Texas, qui a mené un essai distinct sur le rétatrutide chez les personnes atteintes de diabète de type 2, a déclaré : « Nous savons que le tirzépatide (Mounjaro) est le King Kong des GLP-1. Et quand je regarde Retatrutide, je pense qu’il ne fait aucun doute que Godzilla sourit. » QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES DU RÉTATRUTIDE ? Parallèlement à la perte de poids, l’étude a montré que le retatrutide contribuait également à améliorer la tension artérielle et la glycémie. Quatre participants sur dix ont réussi à arrêter leurs médicaments contre l’hypertension artérielle. En ce qui concerne les effets secondaires, comme tous les médicaments GLP-1 précédents, ils comprenaient des nausées, de la diarrhée et de la constipation. Il n’est pas encore clair si le rétatrutide provoquera également d’autres effets secondaires observés avec des médicaments comme Ozempic. Dans de rares cas, ces injections peuvent provoquer une insuffisance rénale, une pancréatite et une occlusion intestinale. L’été dernier, Il a été rapporté que le régulateur européen des médicaments examinait les médicaments amaigrissants, notamment Wegovy et Saxenda sur un lien possible avec les pensées de suicide et automutilation parmi les utilisateurs. Alors que cette année un un certain nombre de cas sont apparus de femmes prenant ce médicament se retrouvent enceintes, même si elles suivaient une méthode contraceptive ou avaient déjà eu des problèmes de fertilité. Sur le plan émotionnel, un scientifique qui a aidé à lancer la recherche sur le GLP-1 a averti que celui-ci engourdissait la capacité des gens à ressentir du plaisir et rendait la vie plus facile. « tellement misérablement ennuyeux ». Il convient également de noter qu’en raison de la manière dont les médicaments GLP-1 entraînent une perte de poids – en supprimant l’appétit – lorsque vous arrêtez de le prendre, les effets sont plus importants. souvent inversé.

Photographie Joël Saget/AFP via Getty Images

Sur une note plus positive, des recherches récentes sur le sémaglutide ont montré qu’il pouvait aider à réduire le risque de crise cardiaque. Dans une nouvelle étude, également présentée à l’ECO cette semaine, des chercheurs de l’University College London ont découvert que les participants prenant du sémaglutide avaient un risque 20 pour cent inférieur de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès dû à une maladie cardiovasculaire, quel que soit leur poids de départ ou leur poids. quantité de poids qu’ils avaient perdu. Certaines personnes croient également que ce médicament a un avenir car médicament anti-addiction grâce à des rapports selon lesquels le sémaglutide supprime le désir de faire des activités comme boire de l’alcool et faire du shopping. QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ? Eli Lilly, la société pharmaceutique américaine qui développe le rétatrutide, mène actuellement des essais de phase trois pour déterminer combien de poids les utilisateurs peuvent perdre, ainsi que pour évaluer les effets secondaires et les problèmes plus graves. Ces résultats seront publiés en 2026 et, s’ils sont approuvés par les régulateurs, le médicament pourrait être disponible à l’achat ou prescrit sur le NHS d’ici trois ans. Entre-temps, Eli Lilly, ainsi que les sociétés pharmaceutiques Novo Nordisk et Pfizer, se battent pour être les premiers à commercialiser ce produit. la version orale de ces médicaments amaigrissants car les médecins pensent que ce sera plus acceptable pour les gens que les injections. Sans surprise, c’est parce que il y a beaucoup d’argent à gagner. L’année dernière, les ventes de médicaments contre l’obésité et le diabète totalisé près de 25 milliards de livres sterling et a conduit le fabricant d’Ozempic Novo Nordisk à devenir l’entreprise la plus valorisée d’Europe avec une valeur marchande de plus de 500 milliards de dollars. Cela dépasse la totalité du PIB du Danemark, où l’entreprise est basée. Novo Nordisk a réalisé tellement de bénéfices qu’il a fait grimper la valeur de la couronne danoise et fait baisser les taux hypothécaires dans le pays. Bien que ces pilules et les prochaines injections de retatrutide soient encore en développement, certains experts s’inquiètent déjà de l’impact que ces médicaments auront sur les personnes qui les prennent pour perdre du poids à des fins esthétiques – plutôt que de l’utilisation initiale des médicaments GLP-1 pour traiter le diabète. « Je suis préoccupé par le fait que ces médicaments soient largement utilisés uniquement pour promouvoir la perte de poids et par la manière dont ils contribuent à notre culture générale de l’alimentation, à notre obsession culturelle pour la minceur », Dr Scott Hagan, professeur adjoint de médecine à l’Université de Washington qui a étudié l’obésité. , dit le New York Times.

Les publicités ozempiques placardées dans la station de métro de Times Square peuvent être complètement foutues. pic.twitter.com/dPUU7P6AU2 – Sophie Vershbow (@svershbow) 2 avril 2023





L’IMPACT CULTUREL DE RETATRUTIDE ET OZEMPIC Depuis que les effets amaigrissants du sémaglutide et des médicaments GLP-1 similaires sont devenus connus du public, ils en sont venus à dominer le marché. conversation culturelle et est devenu si populaire qu’il existe actuellement un pénurie nationale; même les personnes diabétiques ont du mal à mettre la main dessus. Il serait largement utilisé à Hollywood, La ville de New York et Westminster, ainsi que dans l’industrie de la mode, et un Un dangereux marché noir a vu le jour pour nourrir la demande. Les Medspas et les start-up de télémédecine sont proposant également des versions hors marque des médicamentssuscitant des inquiétudes quant au flou des frontières entre un domaine encore émergent de la médecine et des traitements cosmétiques. La popularité croissante du médicament a révélé comment, malgré le mouvement positif pour le corps et le « mince-épais » figure de sablier défendue par des célébrités comme les Kardashian au cours de la dernière décennie, notre culture est aussi enraciné dans le régime et obsédé par le maigre comme cela a toujours été le cas. En tant que société, nous sommes toujours prisonniers des griffes du grossephobie c’est et a toujours été si omniprésent. En conséquence, malgré le danger potentiel des médicaments pour la santé et le bien-être, de nombreuses personnes pensent que le risque vaut le bénéfice social. « Si être belle est un marqueur de statut pour la valeur d’une femme, perdre du poids peut ressembler à une question de vie sociale ou de mort », psychothérapeute Charlotte Fox Weber. dit à Dazed l’année dernière. « Cela peut sembler être la chose la plus importante au monde et cela peut diminuer le sentiment de risque habituel lié à la volonté d’essayer n’importe quoi. L’agonie et la misère causées par la honte corporelle mènent au désespoir et à l’impulsivité. Il est trop tôt pour savoir si le retatrutide aura autant de succès que le prédisent ses créateurs : Dr Ania Jastreboff, auteur de l’étude et directrice du Yale Obesity Research Center, appelé les résultats « frappant », « du jamais vu auparavant » et a déclaré qu’un rassemblement de scientifiques « a spontanément applaudi » lorsqu’on leur a montré les premiers résultats de l’essai. En attendant, cependant, il vaut la peine de se méfier de tout médicament salué comme un miracle – en particulier lorsqu’il s’agit de l’industrie de la perte de poids qui a une longue histoire de médicaments qui s’avèrent trop beaux pour être vrais.