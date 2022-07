S’il y a In-N-Out Burger sur la côte ouest, il y a The Training Table dans l’Utah.

Après une interruption de six ans, le bistrot de burger ferait son grand retour.

La table d’entraînement de l’Utah est censée faire son retour cette année Crédit : Facebook/The Training Table

Qu’est-ce que le restaurant The Training Table de l’Utah ?

La chaîne de restauration rapide familiale a été fondée en 1977 par Kent et Stephanie Chard.

Le burger joint est célèbre pour ses frites au fromage et sa sauce, ainsi que pour ses hamburgers.

L’aspect intéressant du restaurant est que les clients commandent à partir d’un téléphone interne.

Ils décrocheraient le téléphone lors de la commande et le personnel répondrait pour prendre la commande.

Lorsque la nourriture est prête, le personnel appelle la table du client pour qu’il récupère et paie sa nourriture.

Le restaurant emblématique de hamburgers par téléphone est basé dans l’Utah et avait des emplacements à Salt Lake City, Holladay, Layton, Riverton et Sandy avant de fermer, selon The Salt Lake Tribune.

Les restaurants ont fermé en 2016, remerciant les clients pour “39 merveilleuses années”.

“Alors que nous repensons avec émotion à nos 39 dernières années, nous ne pourrions pas commencer à remercier suffisamment nos clients pour tout leur soutien”, a partagé le restaurant sur leur Facebook.

Quand est la réouverture de The Training Table ?

Le site Web officiel de la table d’entraînement indique “Des choses savoureuses à venir…” avec la fonction de compte à rebours, calculée comme étant le 7 octobre 2022.

Selon le site Web, il semblerait que le joint de hamburger revienne dans l’Utah en octobre.

Quels sont les menus de The Training Table ?

La table d’entraînement propose de nombreuses options délicieuses, y compris les hamburgers évidents, les sandwichs et la soupe, par SinglePlatform.

Les options de burger du restaurant comprennent

Hickory Burger

Burger au fromage à l’ancienne

Burger américain

Burger de bacon à l’ail rôti

Le Westerner Ranch Burger

Burger aux jalapeños

Hamburger aux champignons

Hamburger à l’étouffée verdé

Burger suisse au bacon

Burger hawaïen

X-Treme Double Burger

Double cheeseburger

Burger Stroganoff

Burger au guacamole et au bacon

Burger Bleu Bacon

Burger au pastrami

Leurs fameuses frites comprennent :

Frites au fromage

Frites

Rondelles d’oignon

Trempette ultime

La Table d’Entraînement propose également une variété de salades et de soupes :