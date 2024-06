Qu’est-ce que le régime céto ? Régime amaigrissant expliqué

La perte de poids et les bienfaits globaux pour la santé sont les deux principales raisons pour lesquelles les gens choisissent de commencer le régime cétogène, selon une étude récente. recherche.

Au cours des dernières années, le régime connu familièrement sous le nom de « céto » est devenu un mécanisme de perte de poids populaire. Mais est-ce réellement votre meilleur pari ?

« Les régimes restrictifs sont vraiment inutiles et se retournent généralement contre la plupart des gens », diététiste professionnelle Jamie Nadeau raconte USA TODAY. « Non seulement la plupart des gens reprennent du poids une fois que le régime devient insoutenable, mais beaucoup se retrouvent avec des comportements désordonnés autour de la nourriture. … Cela vous donne souvent l’impression que quelque chose ne va pas chez vous ou que vous manquez de volonté, alors qu’en réalité c’est le régime. vous préparant à l’échec.

Voici ce que les experts de la santé veulent que vous sachiez sur le régime céto.

Qu’est-ce que le régime céto ?

Développé à l’origine comme un régime pour traiter l’épilepsie chez les enfants, le régime céto est devenu un mécanisme de perte de poids populaire auprès des adultes, explique Nadeau.

Il s’agit d’un régime pauvre en glucides, mais au lieu de se concentrer sur les protéines comme le font beaucoup d’autres, il met l’accent sur la consommation de plus grandes quantités de graisses – et en particulier de graisses saturées, notamment le beurre, le saindoux et les huiles de palme ou de noix de coco, selon Santé de Harvard.

« Cela vous met dans un état appelé cétose, qui amène votre corps à brûler des graisses au lieu du glucose », explique Nadeau.

Du point de vue d’un diététiste, cela peut être troublant, car cela ne donne pas la priorité à de nombreux aliments connus pour contenir des nutriments essentiels, notamment les grains entiers, les légumineuses et les fruits, ajoute-t-elle. Les experts de la santé disent également que les régimes riches en graisses saturées sont liés aux maladies cardiaques, et que le céto en particulier présente également des risques, notamment des problèmes hépatiques et rénaux, de la constipation et des sautes d’humeur.

À quelle vitesse perdez-vous du poids avec le céto ?

Même si perdre du poids rapidement est un objectif courant dans les régimes comme le céto, Nadeau souligne que c’est « assez insoutenable » pour la plupart des gens.

« Même si vous perdez du poids au début, et beaucoup le font, vous le reprendrez probablement lorsque le régime deviendra insoutenable », dit-elle. « En fait, de nombreuses personnes qui perdent du poids au départ avec le céto finissent par reprendre le poids qu’elles ont perdu et même plus. »

Santé de Harvard recommande que si le céto est utilisé à des fins de perte de poids, il n’est utilisé que comme moyen à court terme pour relancer la perte de poids et non comme solution à long terme.

Si vous cherchez à perdre du poids, Nadeau recommande plutôt de privilégier de petits changements d’habitudes : ajouter plus d’activité physique à votre horaire quotidien, manger plus de fruits, de légumes et d’aliments riches en fibres et en protéines et boire plus d’eau.

« Les nouveaux régimes semblent toujours excitants et il est facile de se laisser emporter par l’idée qu’ils constituent le régime magique que vous recherchiez », explique Nadeau. « La vérité, cependant, est que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas à long terme. Si ce n’est pas quelque chose que vous pouvez vous imaginer faire pour toujours, cela ne fonctionnera pas. Vos changements de régime devraient être des choses que vous pouvez intégrer dans votre vie pour toujours afin que vous pouvez maintenir votre santé et vos résultats pour toujours. »

Paléo, Atkins et céto sont tous faibles en glucides.Quelle est la différence entre ces régimes ?