Qu’est-ce que le régime atlantique ?

Le régime traditionnel du nord du Portugal et du nord-ouest de l’Espagne, connu sous le nom de régime atlantique traditionnel de l’Europe du Sud, ou régime atlantique en abrégé, peut contenir des indices sur une meilleure santé cardiaque et un risque moindre de mourir prématurément d’un cancer, d’une maladie cardiaque ou de toute autre cause, selon aux études menées en Europe.

La dernière étude, publiée récemment dans la revue Réseau JAMA ouvertont découvert que le régime réduisait également légèrement l’incidence du syndrome métabolique, une combinaison d’hypertension artérielle, de sucre dans le sang, de triglycérides et de graisse abdominale qui augmente le risque de maladie coronarienne, de diabète, d’accident vasculaire cérébral et d’autres problèmes de santé graves.

Le régime alimentaire est basé sur des aliments cultivés ou trouvés dans cette partie de l’Europe, tout comme son célèbre cousin le diète méditerranéenne.

“Il s’agit d’une étude importante car elle confirme que les principes du régime méditerranéen traditionnel (qui a été étudié de la manière la plus intensive) peuvent également être appliqués à d’autres cultures”, a déclaré le Dr Walter Willett, chercheur en nutrition et professeur d’épidémiologie et de nutrition. à la Harvard TH Chan School of Public Health et professeur de médecine à la Harvard Medical School de Boston, dans un e-mail. Il n’a pas participé à l’étude.

Parce qu’il est à base de plantes et d’origine locale, le régime atlantique contribue également à protéger la planète en contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notent les auteurs de l’étude.

« C’est une belle démonstration qu’un tel régime, qui met l’accent sur l’approvisionnement local dans la mesure du possible, offre des avantages à la fois aux humains et à la planète. C’est une bonne chose à retenir », a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui a fondé l’association à but non lucratif Véritable initiative de santé, une coalition mondiale d’experts dédiés à la médecine du style de vie fondée sur des données probantes. Il n’a pas non plus participé à l’étude.

Le régime alimentaire de l’Atlantique comprend du poisson frais, en particulier de la morue, avec quelques viandes rouges et produits à base de porc, des produits laitiers, des légumineuses, des légumes frais, des pommes de terre généralement consommées dans les soupes de légumes, du pain à grains entiers et une consommation modérée de vin. Bien qu’une partie du menu puisse être unique à cette partie du Portugal et de l’Espagne, un régime similaire peut être trouvé dans certaines régions du Portugal. Tchéquie, Pologne et au Royaume-Uni, disent les experts.

En comparaison, le primé Le régime méditerranéen est à base de plantes, la majorité de chaque repas étant axée sur les fruits et légumes, les grains entiers, les haricots et les graines, avec quelques noix et un fort accent sur l’huile d’olive extra vierge.

La viande rouge est utilisée avec parcimonie, généralement uniquement pour parfumer un plat. La consommation de poissons gras et sains, riches en acides gras oméga-3, est encouragée, tandis que les œufs, les produits laitiers et la volaille sont consommés en portions beaucoup plus petites que dans le régime alimentaire occidental traditionnel.

À l’instar du régime méditerranéen, le régime atlantique se concentre sur des plats cuisinés à la maison, servis en famille, en mettant l’accent sur les interactions sociales entre amis et en famille. Une alimentation consciente, une vie sociale pendant les repas et la marche ou le vélo quotidiens constituent le fondement du régime méditerranéen – considéré comme aussi important, voire plus, que les aliments consommés.

“Nous encourageons au moins 20 minutes par repas” à manger et à socialiser en pleine conscience, a déclaré à CNN Rahaf Al Bochi, diététiste d’Atlanta. entretien précédent sur le régime méditerranéen.

“Je comprends que cela peut être difficile à mettre en œuvre pour beaucoup de gens, mais commencez petit”, a déclaré Al Bochi, porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique. « Éteignez la télévision, rangez le téléphone portable, concentrez-vous sur les conversations significatives, mâchez lentement et faites une pause entre les bouchées. Cela pourrait être le début de votre voyage vers une alimentation consciente.

Une étude publié en décembre 2023, il a été constaté qu’une forte adhésion au régime atlantique, également connu sous le nom de régime atlantique du sud de l’Europe, réduisait le risque de décès, quelle qu’en soit la cause, sur une période de 14 ans en Espagne, en Tchéquie, en Pologne et au Royaume-Uni pour les personnes sans maladie chronique grave. maladies. Le régime a également réduit le risque de décès par maladie cardiovasculaire et par cancer chez les près de 36 000 participants à l’étude âgés de 18 à 96 ans.

Recherches antérieures souligne certaines des raisons pour lesquelles ces groupes alimentaires pourraient être bénéfiques, selon les auteurs. Manger plus de poisson, de légumineuses et de légumes est associé à des niveaux plus faibles de protéine C-réactive, signe d’inflammation dans le corps.

LauriPatterson/E+/Getty Images Les poissons gras comme le saumon, la morue, la truite et le hareng regorgent d’acides gras oméga-3 bons pour le cœur.

La consommation de morue, de légumineuses et de légumes a été bénéfique pour abaisser la tension artérielle, tandis que le poisson en général contribue à réduire les niveaux de triglycérides, une graisse sanguine qui contribue au durcissement des artères et aux maladies cardiaques.

Autre études ont montré qu’un régime alimentaire principalement atlantique peut réduire l’insuline, la résistance à l’insuline, la tension artérielle systolique, le cholestérol total, l’indice de masse corporelle (IMC) et le tour de taille. Et un Etude 2021 ont constaté que le fait de suivre le régime atlantique pendant trois ans réduisait de 14 % le risque de décès prématuré, quelle qu’en soit la cause, sur 10 ans chez les adultes de plus de 60 ans.

Cependant, d’autres études ont montré que tous les groupes alimentaires du régime alimentaire traditionnel de l’Atlantique ne sont pas bénéfiques. Le poisson, les légumineuses, les légumes et les grains entiers ont été associés à un risque réduit de décès, quelle qu’en soit la cause, dans deux études récentes. méta-analyses. Mais manger des produits laitiers et les pommes de terre ne l’étaient pas, tandis que la consommation de viande rouge et transformée augmente le risque.

Les viandes rouges et transformées, y compris les produits à base de porc, ont été présentées dans de nombreuses études augmenter le risque de maladies cardiométaboliques et de cancer, en particulier le cancer du côlon, tout en patates peut augmenter le risque de diabète de type 2.