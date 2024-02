Qu’est-ce que le régime atlantique ? Comment cela se compare-t-il au régime méditerranéen.

Une façon de manger sainement, de réduire le risque de complications de santé tout en profitant de beaucoup de pain et de pâtes ? C’est le genre de régime qui suscitera l’intérêt des amateurs de glucides du monde entier.

Selon une étude récente Publié dansJ.Réseau AMAle régime Atlantique peut constituer une nouvelle option bénéfique pour les personnes cherchant à simplifier et à améliorer leur alimentation.

Semblable au régime méditerranéen, le régime atlantique s’inspire des habitudes alimentaires des personnes vivant dans une région spécifique, notamment certaines parties de l’Espagne et du Portugal. L’étude a révélé qu’après six mois, ceux qui suivaient le régime atlantique présentaient un risque considérablement réduit de développer un syndrome métabolique, un ensemble de conditions pouvant inclure l’obésité, l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, les taux de triglycérides ou de cholestérol, et conduire au développement de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

À l’instar de modèles alimentaires similaires, le régime atlantique s’en tient aux aliments que nous reconnaissons déjà comme peu transformés et sains, comme les fruits et les légumes, mais implique également de manger beaucoup de féculents, comme le pain et les pâtes.

Cela dicte également certaines manières de cuisiner et de servir les aliments, augmentant non seulement leur valeur nutritionnelle et leur goût, mais encourageant également la création de plats pouvant être facilement partagés. Voici ce qu’il faut savoir sur le régime atlantique :

Qu’est-ce que le régime atlantique ?

Le régime atlantique est un cousin du régime méditerranéen, qui est lié à un risque plus faible de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, à une meilleure santé cérébrale, intestinale et cardiovasculaire, à une réduction du risque de cancer et à une réduction du risque de diabète, de maladie de Parkinson et d’Alzheimer, entre autres avantages.

Le régime atlantique dérive également des habitudes alimentaires traditionnelles des habitants du nord-ouest de l’Espagne et du Portugal, une population bien connue pour son faible taux de maladies cardiovasculaires. Comme le régime méditerranéen, il se concentre sur les aliments entiers, non transformés et frais, notamment les légumes et les fruits, les noix, les céréales complètes, le poisson, les produits laitiers, les œufs, l’huile d’olive et d’autres sources nutritionnelles saisonnières.

Le régime atlantique intègre également ces groupes alimentaires et se concentre également sur les aliments frais et entiers, mais mélange plutôt les types d’aliments qui constituent l’essentiel de ce qui est consommé au cours d’une journée. Les glucides et les féculents sont à la base du régime alimentaire atlantique, qui nécessite la consommation d’aliments comme du pain, des pâtes, des céréales et du riz six à huit fois par jour.

L’huile d’olive et le vin accompagnent généralement les repas, et les produits d’origine animale sont principalement constitués d’œufs, de lait et de fromage, de poisson et de fruits de mer, ainsi que de bœuf et de porc.

Quels aliments composent le régime atlantique ?

Le régime atlantique se concentre sur des aliments entiers frais et de saison, tels que les fruits, les légumes, les noix, le pain, les haricots, le poisson et les fruits de mer, les produits laitiers et les viandes maigres. L’huile d’olive est un condiment courant et le vin est présent avec modération aux repas. Les groupes alimentaires du régime alimentaire sont variés et se concentrent beaucoup sur les glucides. Les méthodes de cuisson courantes incluent le ragoût, le grillage, le grillage et la cuisson au four.

Les principaux aliments de l’alimentation comprennent :

Huile d’olive

Légumes frais de saison

Fruits frais de saison

Vin rouge et blanc (avec modération)

Pain

Céréale

Pâtes

Patates

Lait et fromage

Poisson et fruits de mer

Viande maigre, bœuf et porc

Œufs

Fruits à coque, notamment amandes, noix, châtaignes, noisettes

Pois secs, haricots, lentilles et pois chiches, appelés légumineuses

En quoi est-il différent du régime méditerranéen ?

Même si les deux régimes alimentaires proviennent d’une région similaire, l’Atlantique et Régimes méditerranéens diffèrent principalement par la concentration des groupes alimentaires. Alors que les deux se concentrent sur des aliments entiers et frais, le régime méditerranéen est plus végétal, avec des céréales et une plus petite quantité de glucides, de viande et de produits d’origine animale.

Le régime atlantique peut être plus attrayant pour certains grâce à sa plus grande concentration sur les féculents. Les viandes rouges sont également généralement évitées dans le régime méditerranéen mais sont présentes avec modération dans le régime atlantique. Les méthodes de cuisson et de service sont également plus importantes dans le régime alimentaire atlantique, car il se concentre sur la préparation des aliments de manière à promouvoir à la fois la valeur nutritionnelle, comme le ragoût, et à favoriser l’alimentation en commun.

Exemples de recettes du régime atlantique

Les repas qui adhèrent au régime atlantique auront l’air frais et variés avec des aliments provenant de différents groupes d’aliments peu transformés. Voici quelques exemples de recettes :

