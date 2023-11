Qu’est-ce que le reflux silencieux ? Comment savoir si cela provoque une voix rauque

Korin Miller est une rédactrice indépendante spécialisée dans le bien-être général, la santé et les relations sexuelles et les tendances en matière de style de vie, avec des travaux publiés dans Men’s Health, Women’s Health, Self, Glamour, et plus encore. Elle est titulaire d’une maîtrise de l’Université américaine, vit au bord de la plage et espère posséder un jour un cochon tasse de thé et un camion à tacos.