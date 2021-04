LA Chambre des représentants a adopté un projet de loi accordant le statut d’État à Washington DC.

Le projet de loi est maintenant entre les mains du Sénat, où il a besoin de 60 voix pour être adopté.

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi accordant le statut d’État à Washington DC

Qu’est-ce que le projet de loi sur l’état de Washington?

Le projet de loi sur la création d’un État de DC vise à faire de Washington DC le 51e État des États-Unis.

Le projet de loi donnerait au district deux sénateurs et un représentant votant à la Chambre, il accorderait également une représentation et des droits de vote égaux aux États-Unis.

Il a été adopté à la Chambre des représentants avec un vote de 216 à 208.

Le projet de loi nécessiterait au moins 50 démocrates et indépendants et 10 républicains au Sénat pour l’adopter afin de se rendre au bureau de Joe Biden.

Le maire démocrate de DC, Muriel Bowser, a évoqué le succès du projet de loi dans un communiqué, déclarant: «Ce vote intervient à un moment critique où les Américains du pays sont désireux de tenir la promesse de liberté et de justice pour tous.

«Pendant des siècles, une approche progressive de l’égalité en Amérique a retardé cette promesse pour trop de gens. Le moment est venu pour des actions audacieuses. «

Qui a présenté le projet de loi sur l’état de Washington?

Le projet de loi a été présenté par la déléguée démocrate Eleanor Holmes Norton, membre sans droit de vote de DC.

Les républicains se sont opposés à l’introduction du projet de loi, affirmant que la taille de la population de Washington n’est pas assez grande pour être un État.

La représentante Nancy Mace, RS.C., a récemment suggéré que Washington «ne se qualifierait même pas de district du Congrès singulier», et que cette raison le disqualifierait de devenir un État.

De même, le représentant du GOP, James Comer, du Kentucky, a déclaré lors d’un balisage du projet de loi que ce n’était qu’un stratagème pour les démocrates pour obtenir plus de places pour leur parti.

La présidente Nancy Pelosi soutient l’adoption du projet de loi sur l’État de Washington Crédit: EPA

Kentucky a déclaré: «Soyons très clairs en quoi consiste HR 51, il s’agit de créer deux nouveaux sièges démocrates au Sénat américain.

«Ce projet de loi fait partie de la voie progressiste dont le président Biden, le chef Schumer et le président Pelosi doivent transformer l’Amérique en cette utopie socialiste dont parle le Squad.»

Les républicains affirment également que faire de DC le 51e État par la législation, plutôt que par un amendement constitutionnel, défie les lois de la nation.

Cependant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y, a déclaré que les arguments contre la création d’un État reposaient sur des préjugés.

«Le débat sur l’État de Washington a pris une tournure plutôt sombre», a-t-il déclaré.

« Certains de mes collègues de l’autre côté, plutôt que d’argumenter sur le fond, se sont mis à dénigrer la valeur de base des résidents du district de Columbia. »

Selon le bureau de recensement, les données montrent que 46% de la population du district est afro-américaine, 11% est hispanique ou latino-américaine et 4% est asiatique.

Washington, DC a une population d’environ 700 000 habitants et est plus grande que le Wyoming et le Vermont en termes de population, selon les données du recensement les plus récentes.

Si le projet de loi est adopté au Sénat, il inclurait tout le territoire actuel du district, à l’exception des monuments et des bâtiments fédéraux tels que la Maison Blanche et le Capitole.