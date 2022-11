Qu’est-ce que le projet de loi sur la sécurité en ligne et pourquoi est-il si controversé ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a annoncé des changements majeurs au projet de loi sur la sécurité en ligne avant son retour au Parlement.

Très retardé et controversé dans son approche, l’objectif du projet de loi est d’introduire pour la première fois une réglementation majeure sur les plateformes de médias sociaux.

Voici un aperçu des lois proposées sur la sécurité Internet.

– Qu’est-ce que la facture de sécurité en ligne ?

Salué comme une réglementation révolutionnaire du secteur de la technologie, l’objectif central du projet de loi est d’introduire des règles sur les médias sociaux et autres sites basés sur le contenu généré par les utilisateurs qui les obligent à supprimer le matériel illégal de leurs plateformes, avec un accent particulier sur la protection des enfants contre voir du contenu préjudiciable.

Les entreprises qui enfreindraient ces règles s’exposeraient à de lourdes amendes de la part du nouveau régulateur du secteur, Ofcom.

– Pourquoi a-t-il été controversé?

Le projet de loi a été au centre d’un débat sur la liberté d’expression, la censure et la nécessité de contrôler les contenus préjudiciables sur Internet.

Cela s’est concentré sur les devoirs dits “légaux mais préjudiciables” qui figuraient dans le projet de loi, qui auraient obligé les plus grandes plateformes à s’assurer que leurs utilisateurs, et en particulier les enfants, ne soient pas exposés à des contenus préjudiciables, même s’ils n’étaient pas illégaux. .

Certains politiciens et militants de la sécurité en ligne ont demandé à plusieurs reprises que davantage soit fait pour protéger les enfants contre les nombreux contenus préjudiciables en ligne, notamment en faisant en sorte que le projet de loi sur la sécurité en ligne aille plus loin.

Mais d’un autre côté, certains députés – dont un certain nombre de hauts conservateurs – et des militants de la liberté d’expression ont averti que le projet de loi pourrait être utilisé comme un outil de censure en ligne, incitant ou même forçant les sites à supprimer le discours juridique simplement parce qu’il offense certaines personnes. .

Ce débat, ainsi que les changements de gouvernement et les multiples changements de secrétaire à la culture, signifient que le projet de loi est dans les tuyaux depuis plus de cinq ans et a déjà traversé plusieurs versions différentes, à la grande frustration de tous les côtés.

– Qu’est-ce qui a changé maintenant ?

Dans une tentative d’équilibrer le débat sur la liberté d’expression, l’actuel secrétaire à la Culture a maintenant annoncé un affinement du projet de loi, avec la suppression des obligations légales mais nuisibles.

Au lieu de cela, parallèlement aux mesures existantes qui obligent les entreprises de médias sociaux à supprimer tout contenu illégal de leurs sites, le projet de loi obligera les entreprises à donner aux utilisateurs des outils pour filtrer le contenu potentiellement dangereux mais légal qu’ils ne veulent pas voir.

De solides protections restent en place pour les enfants, les sites étant tenus de montrer comment ils appliquent les limites d’âge, de publier sur leurs sites des résumés des évaluations des risques concernant les dommages potentiels aux enfants et de déclarer les détails des mesures d’application prises à leur encontre par l’Ofcom.

Mais des critiques, dont certains membres de son propre parti, ont accusé la secrétaire à la Culture d’avoir “édulcoré” le projet de loi – ce qu’elle a nié.

– Pourquoi les conservateurs sont-ils si divisés sur le projet de loi ?

Les mesures visant à contrôler plus strictement ce qui se passe en ligne ont inévitablement sonné l’alarme parmi les défenseurs de la liberté d’expression du Parti conservateur, qui craignent que la nouvelle législation ne s’apparente à de la censure.

Mais d’autres estiment que les dispositions originales inscrites dans le projet de loi étaient nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans un monde de plus en plus virtuel.

Certains conservateurs, dont les anciens ministres du Cabinet David Davis et Lord Frost, avaient hésité à imposer de nouvelles obligations aux géants des médias sociaux pour supprimer de leurs sites le contenu “légal mais préjudiciable” pour les adultes, invoquant des craintes quant à la définition de ce contenu.

Le secrétaire au Commerce international, Kemi Badenoch, a également précédemment averti que le gouvernement ne devrait pas “légiférer pour des sentiments blessés”.

Mais la suppression des obligations légales mais nuisibles s’avérera impopulaire auprès de l’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries, qui a dirigé la législation dans sa forme originale et a précédemment accusé Mme Donelan de ne pas avoir maîtrisé les problèmes à résoudre.

Mme Dorries a déclaré au magazine The House: «Il n’y a absolument aucune raison pour que le projet de loi doive être modifié de quelque manière que ce soit.

“Michelle a été au travail cinq minutes et ne comprend pas assez à ce sujet.”

– Combien de temps faudra-t-il pour faire passer le projet de loi au Parlement ?

Mme Donelan a promis que le projet de loi sur la sécurité en ligne deviendra loi “au cours de cette session parlementaire” – qui doit se terminer au printemps.

Étant donné que la législation a déjà été reportée une fois, elle est sur la bonne voie pour tomber à ce stade si elle ne franchit pas tous les obstacles nécessaires.

Le secrétaire à la Culture a déclaré que le gouvernement devait travailler à «vitesse maximale» pour faire adopter la législation par le Parlement.

“Nous ramènerons le projet de loi à la Chambre des communes lundi prochain et il deviendra une loi au cours de cette session parlementaire”, a-t-elle déclaré mardi à LBC.

Elle a déclaré qu’il y aura “évidemment” une période de mise en œuvre car l’Ofcom devra produire “des orientations et des codes de pratique complets” pour rendre la législation “applicable”.

Mais elle a souligné l’importance de bien faire les choses, ajoutant : “Nous ne voulons pas que cela finisse par être un projet de loi mal mis en œuvre”.

L’ancienne ministre conservatrice de la Culture, Dame Caroline Dinenage, a averti que le projet de loi avait “très peu de temps”.

“Ce projet de loi expirera effectivement avant que nous n’arrivions à la fin de cette session du Parlement, qui aura probablement lieu au printemps”, a-t-elle déclaré à l’émission World at One de BBC Radio 4.

«Avec elle tombera chacune des protections que tant de gens ont travaillées et combattues si longtemps et si durement pendant si longtemps.

“Nous ne pouvons pas du tout risquer cela.”