Qu’est-ce que le projet de loi sur la sécurité en ligne et pourquoi est-il controversé ?

L’adoption du projet de loi sur la sécurité en ligne par le Parlement devrait être retardée jusqu’à ce qu’un nouveau Premier ministre soit en place à l’automne.

La décision a déclenché un débat sur l’importance de la législation, certains qualifiant le retard de “coup dévastateur” pour la sécurité en ligne tandis que d’autres appellent à repenser son approche.

Voici un examen plus approfondi du projet de loi et des raisons pour lesquelles il est devenu source de discorde.

– Qu’est-ce que la facture de sécurité en ligne ?

Salué comme une réglementation révolutionnaire du secteur de la technologie, l’objectif du projet de loi sur la sécurité en ligne est d’introduire des règles sur les réseaux sociaux et autres sites basés sur le contenu généré par les utilisateurs qui les obligent à supprimer le matériel illégal de leurs plateformes, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des enfants. du contenu préjudiciable.

En outre, les plus grandes plateformes – telles que Facebook, Instagram et Twitter – devront s’attaquer à des formes nommées de contenu «légal mais préjudiciable», qui pourraient inclure des problèmes tels que la promotion de l’automutilation ou des troubles de l’alimentation.

Les plus grandes plateformes – telles que Facebook, Instagram et Twitter – devront s’attaquer à des formes nommées de contenu « légal mais préjudiciable » (Matthew Vincent/PA) (fil de sonorisation)

– Comment s’attaquer à ce contenu préjudiciable fonctionnerait-il ?

En vertu du projet de loi, toutes les plateformes concernées auront le devoir de trouver et de supprimer les contenus illégaux, ainsi que de mettre en place des conditions générales claires et solides.

Ensuite, pour les plus grandes plates-formes, les catégories de matériel légal mais nuisible qui doivent être traitées seraient convenues par le biais d’une législation secondaire par le Parlement et les entreprises technologiques devraient alors expliquer clairement dans leurs conditions générales ce qui est et n’est pas acceptable sur leur site et appliquer ces règles.

Le projet de loi dit qu’il protégerait également la liberté d’expression en exemptant le contenu des nouvelles de la réglementation, ainsi qu’en protégeant le contenu défini comme étant «d’importance démocratique».

Les entreprises qui enfreignent ces nouvelles règles s’exposent à des amendes pouvant atteindre des milliards de livres sterling pour les services les plus importants ou risquent d’être bloquées.

Tout cela serait supervisé par le régulateur des communications Ofcom, qui devrait devenir le nouveau régulateur du secteur.

– Quoi d’autre est dans le projet de loi?

Le projet de loi exigerait également que les plateformes intègrent des outils dits d’autonomisation des utilisateurs pour donner aux utilisateurs adultes plus de contrôle sur qui et avec quoi ils interagissent.

Les sites diffusant du matériel pornographique seront tenus de vérifier l’âge des utilisateurs afin d’empêcher les enfants d’y accéder.

Et les plateformes devront prendre des mesures pour minimiser les risques de publication de publicités frauduleuses sur leur service.

L’Ofcom est sur le point de devenir le nouveau régulateur du secteur, mais des inquiétudes ont été exprimées quant au pouvoir que le DCMS aurait sur lui. (Yui Mok/AP) (Archives PA)

– Alors pourquoi cela a-t-il été controversé?

Le projet de loi a été au centre d’un bras de fer entre les militants de la sécurité en ligne d’un côté, qui pensent qu’il faut faire plus pour protéger les gens, en particulier les enfants, des pans de contenu préjudiciable en ligne, et, de l’autre côté , des militants de la liberté d’expression qui considèrent le projet de loi comme un catalyseur de la censure en ligne.

En cours d’élaboration depuis plus de cinq ans, il est passé par plusieurs gouvernements et ministres différents qui le supervisent, ce qui signifie qu’il a été élargi et remodelé à plusieurs reprises à mesure que les priorités et les principales préoccupations ont changé.

Le résultat est un projet de loi dont les militants de tous bords ne sont pas satisfaits, soit parce qu’il est trop long à mettre en œuvre, soit considéré comme trop large ou trop strict.

Les militants de la sécurité des enfants ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les enfants risquent toujours d’être victimes d’abus sexuels en ligne, et il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre les réseaux d’agresseurs en ligne.

Pendant ce temps, les militants de la liberté d’expression affirment que la menace d’amendes importantes et l’utilisation du mécanisme légal mais nuisible conduiront les plateformes à supprimer tout contenu controversé par crainte d’être punies pour cela.

De plus, certains affirment que permettre aux géants de la technologie de mettre à jour leurs propres termes et conditions leur donnera trop de pouvoir sur ce qui est et n’est pas contrôlé.

Certains s’inquiètent également du pouvoir du secrétaire d’État au Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) ayant trop de pouvoir sur l’Ofcom dans son rôle de régulateur.

– Y a-t-il eu une réponse à ces préoccupations ?

Avant que le projet de loi ne soit retardé, un certain nombre d’amendements avaient été déposés pour répondre à certaines des préoccupations soulevées, cependant, un certain nombre d’entre eux n’ont fait qu’alarmer davantage les militants de tous les côtés.

Un amendement du gouvernement qui pourrait donner à l’Ofcom le pouvoir d’obliger les plateformes à introduire la technologie pour trouver et lutter contre les abus sexuels sur les enfants a été fortement critiqué par les militants de la liberté d’expression qui ont fait valoir qu’il pourrait être utilisé pour casser le cryptage et pourrait conduire à une surveillance de masse des messages privés.

Une autre proposition d’amendement, visant à renforcer la liberté d’expression et la liberté de la presse en empêchant les plateformes de supprimer les publications d’éditeurs de presse reconnus avant de leur offrir un processus d’appel, a été rejetée par les militants comme un moyen de permettre la propagation de la désinformation.

Une coalition de groupes de la société civile a fait valoir que les protections permettraient aux propagandistes soutenus par l’État de se faire passer pour des éditeurs de nouvelles légitimes et de maintenir en ligne des contenus préjudiciables, transformant le Royaume-Uni en une “laverie de désinformation”.

Certains groupes ont maintenant accueilli le retard du projet de loi comme une chance d’en « repenser » certains aspects.