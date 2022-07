Qu’est-ce que le projet de l’État libre ?

Le bulletin d’aujourd’hui est une dépêche invitée de Dan Barry, qui écrit dans le New York Times dimanche sur la façon dont la victoire surprise d’un mouvement libertaire inconditionnel dans une petite ville du New Hampshire a provoqué une réaction rapide – et une dure leçon sur l’importance de se présenter pour voter. Ici, Dan explique le groupe derrière l’affrontement.

Depuis près de deux décennies maintenant, et sans grande attention nationale, les libertaires agités du monde entier se sont installés dans le New Hampshire. Ils sont moins attirés par le spectaculaire feuillage d’automne que par une interprétation littérale d’une devise d’État plus souvent estampée sur les plaques d’immatriculation que prononcée dans la conversation : “Live Free Or Die”.

Une grande partie de cette migration a été conduite par une organisation à but non lucratif appelée Free State Project. Ses adhérents pensent qu’en s’installant en masse dans un petit État doté d’une législature démesurément nombreuse – 400 représentants et 24 sénateurs pour 1,38 million d’habitants – ils peuvent effectuer des changements à leur guise. C’est-à-dire : gouvernement limité, autonomie, gouvernement limité, marchés libres et gouvernement limité.