Facebook est clairement plutôt mécontent de la prochaine mise à jour iOS 14 d’Apple. Dans le cadre de cette mise à jour, Apple introduit une fonctionnalité qui empêchera Facebook et de nombreuses autres applications similaires de vous suivre et de suivre votre activité sur Internet. Cette mise à jour centrée sur la confidentialité fera exploser les revenus publicitaires personnalisés du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, une stratégie qui a été extrêmement bénéfique pour l’entreprise. Après avoir publié hier une annonce pleine page dans un grand journal américain critiquant cette décision et alléguant qu’elle « nuirait » aux petites entreprises, Facebook a publié une deuxième publicité plutôt désespérément formulée, affirmant que la prochaine mise à jour iOS 14 d’Apple «changera Internet. comme nous le savons – pour le pire.

Dans cette publicité, Facebook allègue: «La plupart (sites Web et contenu) sont gratuits car ils affichent des publicités. Le changement d’Apple limitera leur capacité à diffuser des publicités personnalisées. Pour joindre les deux bouts, beaucoup devront commencer à vous facturer des frais d’abonnement ou à ajouter plus d’achats intégrés, ce qui rendra Internet beaucoup plus cher et réduira le contenu gratuit de haute qualité. De nombreux membres de la communauté des petites entreprises affirment que ce changement sera dévastateur pour eux aussi, à un moment où ils sont confrontés à d’énormes défis.

Vraiment, cependant?

En réponse indirecte aux deux annonces dans les journaux de Facebook essayant de faire connaître la décision d’Apple, le PDG Tim Cook a publié à ce sujet sur Twitter plus tôt dans la journée. Dans son tweet, il déclare: «Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs sur les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation. »

Publicité Facebook

La décision d’Apple, en substance, redonne aux utilisateurs le pouvoir de refuser totalement que leur activité soit suivie sur Internet. Cela empêchera tout site Web de voir les sites que vous visitez, les publications sur lesquelles vous passez le plus de temps ou toute autre mesure d’utilisation d’Internet. En conséquence, Facebook a raison de dire que les sites Web ne pourront plus vous cibler avec des publicités pour les centrifugeuses après avoir passé 10 minutes à vérifier un mixeur plongeant sur un site Web de commerce électronique. Le résultat? Les campagnes de marketing d’affiliation, qui attribuent aux petites entreprises gérant des sites Web une partie de chaque vente provenant de publicités sur leurs pages, ne seront plus en mesure de deviner de quel produit vous avez besoin et, par conséquent, ne vous montreront que des publicités génériques dans un style unique.

Les revenus peuvent donc effectivement être affectés.

La position d’Apple

Comme Cook l’a dit plus tôt dans la journée, la mise à jour iOS 14 remet simplement le choix à l’utilisateur. Jusqu’à présent, la portée du blocage de toutes les formes de suivi d’activité sur Internet est limitée. Cependant, avec la mise à jour iOS 14, Apple bloquera les cookies tels que le pixel Facebook et ne donnera donc pas accès à vos données à une application tierce – c’est-à-dire, sauf si vous l’autorisez explicitement. La position naturelle d’Apple, par conséquent, est que si vous acceptez que vos données soient collectées pour vous montrer des publicités de produits, vous pouvez l’autoriser personnellement et rien ne changerait pour vous.

Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs sur les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation. pic.twitter.com/UnnAONZ61I – Tim Cook (@tim_cook) 17 décembre 2020

Cependant, si vous ne l’êtes pas, vous devriez avoir le droit de le refuser. Les experts en confidentialité ont souvent souligné qu’un modèle de revenus premium pour accéder au contenu sur Internet pourrait être une viabilité à l’avenir, et la prochaine mise à jour iOS 14 ne fait que nous en rapprocher. Avec ou sans données d’affiliation ou de publicité ciblée, les sites Web indépendants utilisent déjà des murs de paiement partiels pour leur contenu, et si vous souhaitez conserver votre vie privée intacte, l’hypothèse générale est que vous devez également être prêt à payer pour accéder à un contenu. Dans ce cas, le contenu est une marchandise du marché, comme tout produit de vente au détail – justifiant ainsi qu’il a un prix et ne peut pas être simplement défendu par le droit à la vie privée d’un individu.

C’est ce droit à la vie privée que la prochaine mise à jour iOS 14 d’Apple permettra. Facebook, sur cette note, a beaucoup à perdre. Sans la capacité de diffuser des publicités personnalisées sur toute la plate-forme, Facebook devrait voir une trajectoire de revenus à la baisse significative dans ce qui est son principal canal de revenus. Ses publicités cherchent donc à imposer la responsabilité aux entreprises qui travaillent en partenariat avec Facebook et soulèvent la question de la neutralité du Net – un sujet avec lequel Facebook a également eu des difficultés dans le passé.