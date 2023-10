Qu’est-ce que le prix Nobel et à quoi s’attendre cette année ? | Actualités explicatives

Les prix Nobel devraient être annoncés cette semaine avec la première récompense en médecine ou en physiologie remportée lundi par la Hongroise Katalin Kariko et l’Américain Drew Weissman.

Leurs recherches ont conduit aux premiers vaccins à ARNm pour lutter contre le COVID-19, fabriqués par Pfizer et Moderna, selon l’organisme qui a décerné le prix.

Voici ce que nous savons des prix Nobel :

Que sont les prix Nobel ?

Les prix Nobel ont été créés par Alfred Nobel, un riche homme d’affaires, inventeur et chimiste suédois du XIXe siècle. Dans son testament, Nobel a dicté que sa succession devrait être utilisée pour financer « des prix à ceux qui, au cours de l’année précédente, ont apporté le plus grand bénéfice à l’humanité ».

Les premiers prix Nobel furent décernés en 1901, cinq ans après sa mort.

Nobel a nommé l’Académie royale des sciences de Suède pour décerner les prix de chimie et de physique, l’Académie suédoise de littérature, l’Institut Karolinska de Suède pour la physiologie ou la médecine et le Parlement norvégien pour la paix.

En 1968, la banque centrale suédoise a créé le Prix des sciences économiques en faisant un don à la Fondation Nobel. Le prix est décerné par l’Académie royale des sciences de Suède, selon les mêmes principes que les autres prix. Il est désormais décerné avec les autres prix, malgré l’affirmation des puristes du Nobel selon laquelle le prix d’économie n’est pas un prix Nobel.

À quoi s’attendre cette année

Six prix Nobel sont décernés chaque année, récompensant la contribution d’un individu ou d’un groupe à un domaine spécifique.

Le prix de physique sera annoncé mardi au plus tôt à 09h45 GMT.

Le prix de chimie sera annoncé mercredi au plus tôt à 09h45 GMT.

Le prix de littérature sera annoncé jeudi au plus tôt à 11h00 GMT.

Le prix de la paix sera annoncé vendredi au plus tôt à 09h00 GMT.

Le prix de l’économie sera annoncé le 9 octobre au plus tôt à 9h45 GMT.

Toutes les annonces seront diffusées en direct sur prixnobel.org.

Le prix nobel de la Paix

Il y a 351 nominés pour le prix Nobel de la paix cette année. Il s’agit du deuxième plus grand nombre de candidats depuis 2016, lorsque 376 candidats avaient été nommés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dissident russe Alexeï Navalny figurent parmi les favoris des bookmakers pour le prix de la paix de cette année.

Cependant, les chercheurs sur la paix prédisent que cet honneur pourrait revenir à des militantes œuvrant en faveur des droits des femmes et de l’environnement.

Historiquement, la grande majorité des lauréats du prix Nobel sont des hommes blancs. Avec l’annonce de lundi, 61 femmes ont remporté le prix Nobel sur les 956 personnes honorées, dont 26 dans les catégories scientifiques.

Que reçoivent les lauréats du prix Nobel ?

Les lauréats du prix Nobel reçoivent un diplôme du prix Nobel, une médaille d’or et un chèque. Le montant du chèque cette année est d’environ 1 million de dollars. Chaque diplôme est unique oeuvre d’artcréé par des artistes et calligraphes suédois et norvégiens.

Les lauréats recevront ces prix lors d’une cérémonie officielle le 10 décembre, jour anniversaire de la mort de Nobel.

Le prix de la paix est remis par le président du comité Nobel norvégien à Oslo, tandis que les autres prix sont remis par le roi de Suède dans la salle de concert de Stockholm.

Anciens lauréats du prix Nobel

Parmi les lauréats notables du prix Nobel figurent des scientifiques comme Albert Einstein, Niels Bohr et Marie Curie, des auteurs comme Ernest Hemingway et Albert Camus, et des dirigeants inspirants comme Nelson Mandela, Martin Luther King Jr et Mère Teresa.

Même si la plupart des réalisations sont encore célébrées, certaines récompenses n’ont pas bien vieilli, comme le prix de physiologie ou de médecine décerné par Egas Moniz en 1949 pour la pratique depuis interdite et discréditée de la lobotomie.

Deux lauréats ont refusé leur prix Nobel dans le passé : l’écrivain français Jean-Paul Sartre, qui a refusé le prix de littérature en 1964, et l’homme politique vietnamien Le Duc Tho, qui a refusé le prix de la paix qu’il était censé partager avec le diplomate américain Henry Kissinger. en 1973.