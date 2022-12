Qu’est-ce que le prix Earthshot du prince William ?

Dans la catégorie de la qualité de l’air, Takachar, une entreprise de biomasse basée en Inde, a remporté les honneurs pour ses efforts de lutte contre la pollution de l’air due au brûlage agricole. Il a développé une technologie portable qui se fixe aux tracteurs et transforme les déchets de récolte en carburant et en engrais.

Pour la renaissance de l’océan, Coral Vita, une entreprise qui travaille à restaurer le récif mourant et endommagé de notre monde, a gagné pour avoir cultivé des coraux résistants dans des fermes et les avoir transplantés dans des écosystèmes de récifs menacés aux Bahamas. La catégorie traite du réchauffement des températures océaniques, de la pollution et des pratiques de pêche nocives.

La ville de Milan a remporté le prix dans la catégorie Vie sans déchets pour ses Food Waste Hubs, qui récupèrent les aliments invendus des supermarchés et des entreprises et les redistribuent via des associations caritatives et des banques alimentaires. Dans le monde, le gaspillage alimentaire représente 8 à 10 % des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le Dans la catégorie climatique, qui met en lumière les efforts pour réduire les émissions, Enapter, une société allemande de technologie énergétique, a remporté le prix pour un électrolyseur compact, désormais vendu dans 50 pays, qui produit de l’hydrogène à partir de l’eau.